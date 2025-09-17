Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:15

Сотни жертв под подозрением: больница в США оказалась в центре громкого дела

Медсестра подала миллионный иск против больницы в Техасе из-за скрытых камер

В США разгорелся скандал вокруг больницы Memorial Hermann The Woodlands в Техасе: там был арестован врач Роберт Шрейдер, которого обвиняют в установке скрытых камер в женских туалетах.

Детали расследования

По данным телеканала KPRC-TV, правоохранители изъяли видеозаписи, на которых видно, как Шрейдер прячет устройства за потолочными панелями. Следствие предполагает, что пострадавших может оказаться несколько сотен — как среди пациенток, так и среди сотрудниц клиники.

Реакция жертв

Одна из медсестёр, попавших на запись, уже подала иск на сумму в миллион долларов. Она подчеркнула, что многие её коллеги пока боятся заявлять о нарушениях, опасаясь огласки и давления.

Позиция больницы

Представители Memorial Hermann The Woodlands пока воздерживаются от комментариев. Между тем, эксперты в области права отмечают, что медицинское учреждение может столкнуться с коллективными исками и серьёзными репутационными потерями.

Возможные последствия

Подобные преступления квалифицируются как тяжёлое нарушение прав на частную жизнь. В случае подтверждения вины врачу грозит не только тюремный срок, но и пожизненный запрет на медицинскую практику.

Заключение

История вызвала широкий резонанс в США, ведь речь идёт не только о нарушении закона, но и о подрыве доверия к системе здравоохранения. Пострадавшие готовятся добиваться справедливости в суде, а больнице, вероятно, придётся пройти через масштабные внутренние проверки.

