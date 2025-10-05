Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
спорт в осенний период
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:18

Мужская сила в зале: базовые движения, которые делают гормоны послушными

Фитнес-тренер Андрей Колойденко назвал упражнения для повышения тестостерона

Тестостерон — главный мужской гормон, от которого зависят сила, выносливость, настроение и даже качество сна. Его естественный уровень можно поддерживать не только питанием и образом жизни, но и грамотными тренировками. Фитнес-тренер Андрей Колойденко рассказал изданию Men Today, какие упражнения особенно эффективны для стимуляции выработки тестостерона.

"Выпады, приседания, становая тяга, жим лежа, армейский жим и подтягивания с дополнительным весом — шесть базовых упражнений, которые идеально подходят для мужского силового тренинга", — отметил фитнес-тренер Андрей Колойденко.

Почему именно базовые упражнения

Главная особенность перечисленных движений — вовлечение крупных мышечных групп: ягодиц, спины, груди и бедер. Работа с тяжелыми нагрузками на эти зоны запускает мощный гормональный отклик. В результате:

  • усиливается выработка тестостерона;

  • улучшается обмен веществ;

  • снижается уровень стресса;

  • ускоряется восстановление после нагрузок.

Шесть ключевых упражнений

  1. Приседания
    Развивают ноги и ягодицы, укрепляют позвоночник. Основа любого силового тренинга.

  2. Выпады
    Отлично нагружают квадрицепсы и ягодичные мышцы, развивают координацию.

  3. Становая тяга
    Задействует всю заднюю цепь мышц — спину, ягодицы, бедра. Одно из самых эффективных упражнений для набора силы.

  4. Жим лежа
    Классика для развития грудных мышц и трицепсов. Символ силы и базовый элемент программы.

  5. Армейский жим (жим стоя)
    Формирует мощные плечи, развивает стабилизирующие мышцы корпуса.

  6. Подтягивания с весом
    Усиливают нагрузку на спину и бицепсы, делают тренировку максимально результативной.

Сравнение: базовые и изолированные упражнения

Вид упражнений Примеры Влияние на тестостерон Эффект
Базовые Приседания, тяга, жим, подтягивания Высокое Сила, гормональный отклик, выносливость
Изолированные Разгибания ног, подъемы гантелей на бицепс Низкое Локальное развитие мышц

Сон и психология

Сон — важный союзник спорта. Недостаток отдыха снижает уровень тестостерона, делает тренировки менее эффективными и повышает риск травм. Также базовые упражнения помогают справляться со стрессом: физическая нагрузка снижает уровень кортизола, улучшая настроение и концентрацию.

FAQ

Сколько раз в неделю нужно выполнять эти упражнения?
Достаточно 3-4 тренировок, чтобы стимулировать тестостерон.

Можно ли поддерживать уровень гормона без силовых нагрузок?
Физическая активность важна, но также нужны сон, правильное питание и снижение стресса.

Женщинам полезны такие упражнения?
Да, они развивают силу и выносливость, но у женщин гормональный отклик менее выражен.

