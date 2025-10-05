Мужская сила в зале: базовые движения, которые делают гормоны послушными
Тестостерон — главный мужской гормон, от которого зависят сила, выносливость, настроение и даже качество сна. Его естественный уровень можно поддерживать не только питанием и образом жизни, но и грамотными тренировками. Фитнес-тренер Андрей Колойденко рассказал изданию Men Today, какие упражнения особенно эффективны для стимуляции выработки тестостерона.
"Выпады, приседания, становая тяга, жим лежа, армейский жим и подтягивания с дополнительным весом — шесть базовых упражнений, которые идеально подходят для мужского силового тренинга", — отметил фитнес-тренер Андрей Колойденко.
Почему именно базовые упражнения
Главная особенность перечисленных движений — вовлечение крупных мышечных групп: ягодиц, спины, груди и бедер. Работа с тяжелыми нагрузками на эти зоны запускает мощный гормональный отклик. В результате:
-
усиливается выработка тестостерона;
-
улучшается обмен веществ;
-
снижается уровень стресса;
-
ускоряется восстановление после нагрузок.
Шесть ключевых упражнений
-
Приседания
Развивают ноги и ягодицы, укрепляют позвоночник. Основа любого силового тренинга.
-
Выпады
Отлично нагружают квадрицепсы и ягодичные мышцы, развивают координацию.
-
Становая тяга
Задействует всю заднюю цепь мышц — спину, ягодицы, бедра. Одно из самых эффективных упражнений для набора силы.
-
Жим лежа
Классика для развития грудных мышц и трицепсов. Символ силы и базовый элемент программы.
-
Армейский жим (жим стоя)
Формирует мощные плечи, развивает стабилизирующие мышцы корпуса.
-
Подтягивания с весом
Усиливают нагрузку на спину и бицепсы, делают тренировку максимально результативной.
Сравнение: базовые и изолированные упражнения
|Вид упражнений
|Примеры
|Влияние на тестостерон
|Эффект
|Базовые
|Приседания, тяга, жим, подтягивания
|Высокое
|Сила, гормональный отклик, выносливость
|Изолированные
|Разгибания ног, подъемы гантелей на бицепс
|Низкое
|Локальное развитие мышц
Сон и психология
Сон — важный союзник спорта. Недостаток отдыха снижает уровень тестостерона, делает тренировки менее эффективными и повышает риск травм. Также базовые упражнения помогают справляться со стрессом: физическая нагрузка снижает уровень кортизола, улучшая настроение и концентрацию.
FAQ
Сколько раз в неделю нужно выполнять эти упражнения?
Достаточно 3-4 тренировок, чтобы стимулировать тестостерон.
Можно ли поддерживать уровень гормона без силовых нагрузок?
Физическая активность важна, но также нужны сон, правильное питание и снижение стресса.
Женщинам полезны такие упражнения?
Да, они развивают силу и выносливость, но у женщин гормональный отклик менее выражен.
