Мужская сила в зале: базовые движения, которые делают гормоны послушными

Вид упражнений Примеры Влияние на тестостерон Эффект Базовые Приседания, тяга, жим, подтягивания Высокое Сила, гормональный отклик, выносливость Изолированные Разгибания ног, подъемы гантелей на бицепс Низкое Локальное развитие мышц

Сон и психология

Сон — важный союзник спорта. Недостаток отдыха снижает уровень тестостерона, делает тренировки менее эффективными и повышает риск травм. Также базовые упражнения помогают справляться со стрессом: физическая нагрузка снижает уровень кортизола, улучшая настроение и концентрацию.

FAQ

Сколько раз в неделю нужно выполнять эти упражнения?

Достаточно 3-4 тренировок, чтобы стимулировать тестостерон.

Можно ли поддерживать уровень гормона без силовых нагрузок?

Физическая активность важна, но также нужны сон, правильное питание и снижение стресса.

Женщинам полезны такие упражнения?

Да, они развивают силу и выносливость, но у женщин гормональный отклик менее выражен.