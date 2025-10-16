Не таблетки и не диеты: эти упражнения запускают выработку тестостерона

Мужское здоровье во многом зависит не только от генетики и питания, но и от физической активности. Регулярные тренировки помогают поддерживать гормональный баланс, укрепляют мышцы и повышают уровень энергии. Фитнес-тренер Андрей Колойденко рассказал, какие упражнения наиболее эффективно стимулируют выработку тестостерона и улучшают общее состояние организма.

Почему силовые тренировки повышают тестостерон

Тестостерон — главный мужской гормон, отвечающий за силу, выносливость, половую функцию и настроение. Его уровень снижается с возрастом, но физическая активность способна замедлить этот процесс.

При работе крупных мышечных групп организм получает стрессовую нагрузку, на которую реагирует выработкой анаболических гормонов. В результате повышается уровень тестостерона, ускоряется метаболизм и улучшается обмен веществ.

"Тренировки с акцентом на крупнейшие мышечные группы — ягодицы, спину, грудные и бёдра — запускают выработку главного мужского гормона, улучшают обмен веществ и помогают организму справляться со стрессами", — отметил фитнес-тренер Андрей Колойденко.

Шесть базовых упражнений для мужского здоровья

Колойденко выделил шесть ключевых движений, которые составляют основу любого силового тренинга. Эти упражнения развивают силу, выносливость и координацию, а также активируют основные группы мышц.

Приседания. Одно из самых эффективных упражнений для ног и ягодиц. Задействует квадрицепсы, бёдра и спину, повышая общий гормональный фон. Становая тяга. Классика силового тренинга. Развивает спину, ягодицы и бёдра, улучшая осанку и силу хвата. Жим лёжа. Работает с грудными, плечами и трицепсами. Считается показателем общей силы верхней части тела. Армейский жим. Упражнение стоя или сидя с гантелями или штангой, развивает плечевой пояс и стабилизирующие мышцы. Выпады. Формируют сильные и выносливые ноги, помогают проработать баланс и укрепить ягодицы. Подтягивания с весом. Один из лучших способов развить спину и руки, стимулируя гормональный отклик.

"Он выделил шесть базовых упражнений, которые идеально подходят для мужского силового тренинга", — говорится в сообщении Men Today.

Эти упражнения составляют фундамент любой программы, независимо от уровня подготовки. Главное — соблюдать правильную технику и постепенность нагрузки.

Советы для начинающих

Для тех, кто только начинает тренировки, важно не гнаться за результатами и помнить о безопасности. Колойденко советует новичкам заниматься под руководством профессионала.

"Он порекомендовал новичкам начинать занятия под присмотром тренера", — уточнил эксперт.

Специалист поможет подобрать вес, скорректировать технику и предотвратить травмы. Первые тренировки лучше строить вокруг базовых движений без чрезмерных нагрузок — 2-3 раза в неделю достаточно, чтобы тело начало адаптироваться.

Как правильно выстраивать тренировку

Разминка. 5-10 минут лёгкой кардионагрузки (бег, скакалка, велотренажёр) и растяжки. Силовой блок. 4-5 базовых упражнений с постепенным увеличением веса. Заминка. Растяжка и дыхательные упражнения для восстановления.

Главное правило — качество движений важнее количества. Неправильная техника снижает эффективность и увеличивает риск травм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполнять упражнения без подготовки и контроля.

Последствие: растяжения, боли в суставах, падение мотивации.

Альтернатива: начать с малого и постепенно увеличивать нагрузку под руководством тренера.

Ошибка: тренироваться слишком часто без отдыха.

Последствие: снижение уровня тестостерона, переутомление, бессонница.

Альтернатива: чередовать дни нагрузки и восстановления, спать не менее 7-8 часов.

Ошибка: игнорировать питание.

Последствие: недостаток энергии, потеря мышечной массы.

Альтернатива: сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, жиров и витаминов.

Как питание влияет на гормональный фон

Тестостерон вырабатывается при достаточном поступлении полезных жиров, белков и микроэлементов. В рационе должны быть:

источники белка : мясо, яйца, рыба, молочные продукты;

здоровые жиры : авокадо, орехи, оливковое масло;

цинк и магний: семечки, морепродукты, цельные злаки.

Избыток сахара, фастфуда и алкоголя, напротив, снижает уровень тестостерона и повышает риск воспалительных процессов.

Таблица "Плюсы и минусы" силовых тренировок