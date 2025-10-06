Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина приседает со штангой
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:27

Тестостерон включается под штангой: упражнения, которые работают на гормоны

Men Today: силовые упражнения на крупные мышцы помогают повысить уровень тестостерона

Поддержание нормального уровня тестостерона — важная часть мужского здоровья. Этот гормон влияет не только на силу и выносливость, но и на настроение, обмен веществ и стрессоустойчивость. Фитнес-тренер Андрей Колойденко в интервью Men Today рассказал, какие упражнения наиболее эффективно стимулируют выработку тестостерона и помогают поддерживать мужскую энергию на высоком уровне.

Как тренировки влияют на тестостерон

По словам эксперта, самый мощный стимул для естественного повышения уровня тестостерона — это силовые упражнения, задействующие крупные мышечные группы: ягодицы, спину, грудь и ноги.

"Тренировки с акцентом на крупнейшие мышечные группы запускают выработку главного мужского гормона, улучшают обмен веществ и помогают организму справляться со стрессами", — пояснил Андрей Колойденко.

Интенсивная работа над крупными мышцами требует большого количества энергии, и в ответ организм активизирует гормональные процессы, усиливая синтез тестостерона и гормона роста.

Шесть упражнений для мужской силы

Колойденко выделил шесть базовых упражнений, которые формируют основу мужского силового тренинга и обеспечивают комплексную нагрузку на весь организм.

Упражнение Основные мышцы Польза для организма
Приседания Ноги, ягодицы, корпус Повышают силу, активизируют выработку тестостерона и гормона роста
Становая тяга Спина, ягодицы, бёдра Развивает силу и укрепляет позвоночник
Выпады Ягодицы, квадрицепсы Улучшают координацию и баланс, прорабатывают нижнюю часть тела
Жим лёжа Грудь, плечи, трицепсы Укрепляет верхнюю часть тела, способствует росту мышечной массы
Армейский жим (жим стоя) Плечи, руки, пресс Повышает устойчивость и силу плечевого пояса
Подтягивания с дополнительным весом Спина, руки Развивают силу хвата, спины и бицепсов, стимулируют выработку тестостерона

Почему важна нагрузка на большие мышцы

Когда в работу включаются большие группы мышц, организм реагирует повышением уровня анаболических гормонов — тестостерона и соматотропина. Именно поэтому упражнения вроде приседаний или становой тяги оказываются более эффективными, чем изолированные движения на тренажёрах.

Регулярное выполнение этих упражнений не только улучшает физическую форму, но и положительно влияет на общее самочувствие, сон и устойчивость к стрессу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тренироваться без системы и без восстановления.

  • Последствие: снижение уровня тестостерона и хроническая усталость.

  • Альтернатива: чередовать дни нагрузок и отдыха, спать не менее 7-8 часов.

  • Ошибка: избегать базовых упражнений и концентрироваться на мелких мышцах.

  • Последствие: низкий гормональный отклик и медленный прогресс.

  • Альтернатива: делать упор на многосуставные движения — приседания, тяги, жимы.

  • Ошибка: заниматься без контроля техники.

  • Последствие: риск травм позвоночника и суставов.

  • Альтернатива: начинать тренировки под руководством тренера и постепенно увеличивать вес.

Как правильно тренироваться: советы шаг за шагом

  1. Начните с разминки. 10-15 минут лёгких кардио-упражнений и суставной гимнастики.

  2. Сделайте 3-4 базовых упражнения. Выбирайте многосуставные движения — приседания, тягу, жим.

  3. Работайте в силовом диапазоне. 6-10 повторений в подходе, 3-4 подхода на каждое упражнение.

  4. Не забывайте о восстановлении. Организм вырабатывает тестостерон во сне, поэтому отдых обязателен.

  5. Сбалансируйте питание. Достаток белка, цинка и витамина D поддерживает гормональную активность.

А что если тренироваться без железа?

Даже без штанги можно поддерживать нормальный уровень тестостерона. Подойдут отжимания, приседания с собственным весом, планка и подтягивания. Главное — работать с высокой интенсивностью, задействуя всё тело.

Для дополнительного эффекта можно использовать эспандеры или утяжелители, чтобы повысить нагрузку.

Плюсы и минусы силовых тренировок

Плюсы Минусы
Повышают уровень тестостерона Требуют строгого соблюдения техники
Укрепляют мышцы и суставы Могут привести к травме при неправильном выполнении
Улучшают обмен веществ Нужен период восстановления между тренировками
Повышают самооценку и стрессоустойчивость Не подходят при некоторых заболеваниях сердца

FAQ

Сколько раз в неделю нужно тренироваться?
Достаточно 3-4 тренировок в неделю с обязательными днями отдыха.

Можно ли повысить тестостерон без спорта?
Отчасти — да, но физическая активность остаётся самым эффективным способом.

Какое упражнение самое эффективное?
Приседания и становая тяга дают наибольший гормональный отклик.

Когда лучше тренироваться?
В утренние часы уровень тестостерона выше, поэтому тренировки в первой половине дня наиболее продуктивны.

Мифы и правда

Миф: чем больше тренироваться, тем выше тестостерон.
Правда: чрезмерные нагрузки, наоборот, снижают уровень гормона из-за стресса.

Миф: только анаболические препараты повышают тестостерон.
Правда: регулярные силовые тренировки и питание с белками и жирами дают естественный эффект.

Миф: базовые упражнения подходят только профессионалам.
Правда: их можно выполнять с любым уровнем подготовки, если соблюдать технику и выбирать адекватный вес.

Исторический контекст

Идея связи физической силы и мужского здоровья известна с древности. В античной Греции упражнения со штангой и камнями считались не просто спортом, а способом развить дух и тело. Современные исследования лишь подтвердили: силовая активность напрямую влияет на гормональный баланс, помогая мужчинам дольше сохранять энергию и молодость.

Три интересных факта

• После тренировки с весами уровень тестостерона повышается на 15-20% в течение 30-60 минут.
• Приседания активируют больше мышечных волокон, чем любое другое упражнение.
• Недосып снижает уровень тестостерона почти так же, как и месяц без тренировок.

