Тестостерон включается под штангой: упражнения, которые работают на гормоны
Поддержание нормального уровня тестостерона — важная часть мужского здоровья. Этот гормон влияет не только на силу и выносливость, но и на настроение, обмен веществ и стрессоустойчивость. Фитнес-тренер Андрей Колойденко в интервью Men Today рассказал, какие упражнения наиболее эффективно стимулируют выработку тестостерона и помогают поддерживать мужскую энергию на высоком уровне.
Как тренировки влияют на тестостерон
По словам эксперта, самый мощный стимул для естественного повышения уровня тестостерона — это силовые упражнения, задействующие крупные мышечные группы: ягодицы, спину, грудь и ноги.
"Тренировки с акцентом на крупнейшие мышечные группы запускают выработку главного мужского гормона, улучшают обмен веществ и помогают организму справляться со стрессами", — пояснил Андрей Колойденко.
Интенсивная работа над крупными мышцами требует большого количества энергии, и в ответ организм активизирует гормональные процессы, усиливая синтез тестостерона и гормона роста.
Шесть упражнений для мужской силы
Колойденко выделил шесть базовых упражнений, которые формируют основу мужского силового тренинга и обеспечивают комплексную нагрузку на весь организм.
|Упражнение
|Основные мышцы
|Польза для организма
|Приседания
|Ноги, ягодицы, корпус
|Повышают силу, активизируют выработку тестостерона и гормона роста
|Становая тяга
|Спина, ягодицы, бёдра
|Развивает силу и укрепляет позвоночник
|Выпады
|Ягодицы, квадрицепсы
|Улучшают координацию и баланс, прорабатывают нижнюю часть тела
|Жим лёжа
|Грудь, плечи, трицепсы
|Укрепляет верхнюю часть тела, способствует росту мышечной массы
|Армейский жим (жим стоя)
|Плечи, руки, пресс
|Повышает устойчивость и силу плечевого пояса
|Подтягивания с дополнительным весом
|Спина, руки
|Развивают силу хвата, спины и бицепсов, стимулируют выработку тестостерона
Почему важна нагрузка на большие мышцы
Когда в работу включаются большие группы мышц, организм реагирует повышением уровня анаболических гормонов — тестостерона и соматотропина. Именно поэтому упражнения вроде приседаний или становой тяги оказываются более эффективными, чем изолированные движения на тренажёрах.
Регулярное выполнение этих упражнений не только улучшает физическую форму, но и положительно влияет на общее самочувствие, сон и устойчивость к стрессу.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: тренироваться без системы и без восстановления.
-
Последствие: снижение уровня тестостерона и хроническая усталость.
-
Альтернатива: чередовать дни нагрузок и отдыха, спать не менее 7-8 часов.
-
Ошибка: избегать базовых упражнений и концентрироваться на мелких мышцах.
-
Последствие: низкий гормональный отклик и медленный прогресс.
-
Альтернатива: делать упор на многосуставные движения — приседания, тяги, жимы.
-
Ошибка: заниматься без контроля техники.
-
Последствие: риск травм позвоночника и суставов.
-
Альтернатива: начинать тренировки под руководством тренера и постепенно увеличивать вес.
Как правильно тренироваться: советы шаг за шагом
-
Начните с разминки. 10-15 минут лёгких кардио-упражнений и суставной гимнастики.
-
Сделайте 3-4 базовых упражнения. Выбирайте многосуставные движения — приседания, тягу, жим.
-
Работайте в силовом диапазоне. 6-10 повторений в подходе, 3-4 подхода на каждое упражнение.
-
Не забывайте о восстановлении. Организм вырабатывает тестостерон во сне, поэтому отдых обязателен.
-
Сбалансируйте питание. Достаток белка, цинка и витамина D поддерживает гормональную активность.
А что если тренироваться без железа?
Даже без штанги можно поддерживать нормальный уровень тестостерона. Подойдут отжимания, приседания с собственным весом, планка и подтягивания. Главное — работать с высокой интенсивностью, задействуя всё тело.
Для дополнительного эффекта можно использовать эспандеры или утяжелители, чтобы повысить нагрузку.
Плюсы и минусы силовых тренировок
|Плюсы
|Минусы
|Повышают уровень тестостерона
|Требуют строгого соблюдения техники
|Укрепляют мышцы и суставы
|Могут привести к травме при неправильном выполнении
|Улучшают обмен веществ
|Нужен период восстановления между тренировками
|Повышают самооценку и стрессоустойчивость
|Не подходят при некоторых заболеваниях сердца
FAQ
Сколько раз в неделю нужно тренироваться?
Достаточно 3-4 тренировок в неделю с обязательными днями отдыха.
Можно ли повысить тестостерон без спорта?
Отчасти — да, но физическая активность остаётся самым эффективным способом.
Какое упражнение самое эффективное?
Приседания и становая тяга дают наибольший гормональный отклик.
Когда лучше тренироваться?
В утренние часы уровень тестостерона выше, поэтому тренировки в первой половине дня наиболее продуктивны.
Мифы и правда
Миф: чем больше тренироваться, тем выше тестостерон.
Правда: чрезмерные нагрузки, наоборот, снижают уровень гормона из-за стресса.
Миф: только анаболические препараты повышают тестостерон.
Правда: регулярные силовые тренировки и питание с белками и жирами дают естественный эффект.
Миф: базовые упражнения подходят только профессионалам.
Правда: их можно выполнять с любым уровнем подготовки, если соблюдать технику и выбирать адекватный вес.
Исторический контекст
Идея связи физической силы и мужского здоровья известна с древности. В античной Греции упражнения со штангой и камнями считались не просто спортом, а способом развить дух и тело. Современные исследования лишь подтвердили: силовая активность напрямую влияет на гормональный баланс, помогая мужчинам дольше сохранять энергию и молодость.
Три интересных факта
• После тренировки с весами уровень тестостерона повышается на 15-20% в течение 30-60 минут.
• Приседания активируют больше мышечных волокон, чем любое другое упражнение.
• Недосып снижает уровень тестостерона почти так же, как и месяц без тренировок.
