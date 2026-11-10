Мотор радует, а машина спорит с водителем: тест Volga K50 обнаружил странности в электронике

Volga K50 демонстрирует редкое сочетание: механика работает безупречно, тогда как электроника периодически напоминает о себе излишней настойчивостью. За рулём этого флагманского кроссовера легко увлечься непростым характером машины: он мощный, но требующий точности, мягкий, но сохраняющий спортивную остроту. Пассажирам здесь комфортно на любом месте, а водителю — приятно чувствовать под рукой отработанную конструкцию. Однако, как оказалось, главный источник раздражения в этой машине скрыт не в двигателе, коробке или подвеске, а в программных решениях, которые слишком часто вмешиваются в процесс управления.

Отработанная база

В основе K50 лежит платформа CMA, созданная при участии Geely и Volvo, хорошо знакомая по Geely Monjaro. Это не эксперимент с нуля, а использование уже проверенного инженерного решения. И именно ходовая часть стала одним из главных достоинств нового автомобиля. Размеры кроссовера внушительные: 4770 мм в длину, 1895 мм в ширину, 1689 мм в высоту, колёсная база 2845 мм, дорожный просвет 210 мм. Внешность выдержана в строгом, солидном стиле: крупная решётка радиатора с вертикальными ламелями, выразительная светодиодная оптика, длинная линия остекления и панорамная крыша. Кузов преимущественно оцинкован, сборка организована в Нижнем Новгороде. За представительной внешностью скрывается техническая начинка, которая приятно удивляет своей зрелостью.

Дерзкая динамика

Под капотом установлен двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л. с. и крутящим моментом 350 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой гидромеханической трансмиссией Aisin и полным приводом. Вариантов силовой установки нет: все три комплектации имеют одинаковую техническую базу. Машина едет бодро, временами даже дерзко. Запаса тяги достаточно, чтобы уверенно встроиться в быстрый поток или выполнить обгон на загородной трассе. Ускорения даются так легко, что практически не воспринимаются как усилие со стороны машины. Нажал на газ — и скорость уже заметно выше той, с которой планировал ехать.

Отчасти в этом виновата очень лёгкая педаль акселератора. Небольшое движение стопы вызывает ощутимый отклик, поэтому поначалу дозировать тягу приходится внимательнее обычного. А когда крупный кроссовер столь непринуждённо набирает скорость, за спидометром необходимо следить особенно тщательно. Здесь возникает первый парадокс: контроль скорости такой машине действительно необходим. Но штатная система предупреждения о превышении работает настолько навязчиво, что сама становится серьёзным раздражителем.

Благородная плавность

Самое сильное впечатление от Volga K50 оставило шасси. Подвеска мягко отрабатывает неровности, автомобиль движется с благородной плавностью. При этом речь не о той мягкости, за которую приходится расплачиваться невнятной управляемостью. Напротив, кроссовер охотно меняет направление и понятно реагирует на действия водителя. Рулевое управление точное и прогнозируемое. На извилистой дороге K50 не требует постоянных поправок, а на прямой не заставляет напряжённо держаться за руль. Особенно понравилось сочетание комфорта с готовностью ускоряться и проходить повороты. Обычно крупный семейный кроссовер делает ставку на что-то одно. Здесь же оба качества довольно удачно уживаются вместе.





В старших комплектациях предусмотрены адаптивные амортизаторы с регулировкой жёсткости. Всего доступно семь режимов движения: "Эко", "Смарт", "Комфорт", "Спорт", "Оффроуд", "Снег" и "Песок". Однако в комфортном режиме автомобиль уже настолько хорошо сбалансирован, что для повседневной езды этого вполне достаточно. Именно на дороге особенно чувствуется преимущество удачной платформы. В K50 нет ощущения, что мощный двигатель, подвеска и рулевое управление существуют отдельно друг от друга. Всё работает согласованно, и водитель быстро начинает доверять автомобилю. Для машины, претендующей одновременно на семейный комфорт и солидный статус, это серьёзное достоинство.

Задний диван, который хочется забрать домой

Обычно при тестировании автомобилей основное внимание достаётся водительскому креслу. Но в Volga K50 неожиданно задержались на втором ряду. Это один из лучших задних диванов в данном ценовом сегменте. Дело не только в пространстве, которого действительно много. Здесь удивительно удачная геометрия посадки: правильная длина подушки, оптимальная высота её расположения относительно пола, хороший запас места для ног. Но больше всего понравились подголовники. Они имеют округлую, почти полусферическую форму и расположены именно там, где нужно. В результате можно откинуть спинку назад, расслабиться и продолжать любоваться пейзажами за боковым окном. Голова остаётся в естественном положении, а не запрокидывается к потолку, как случается в некоторых автомобилях при попытке устроиться поудобнее.

Сам наклон спинки регулируется, причём в старших комплектациях — с помощью электропривода. Для задних пассажиров предусмотрены подогрев сидений и отдельная зона 3-зонного климат-контроля. Есть даже возможность сдвинуть вперёд правое переднее кресло с помощью дополнительных кнопок, чтобы освободить больше места для ног. Всё это делает K50 не просто машиной с просторным салоном, а автомобилем, в котором действительно позаботились о пассажирах. И если за рулём радовала управляемость, то на втором ряду хотелось просто устроиться поудобнее и отправиться в длинное путешествие. Пятиместная компоновка оставила достаточно места и для багажа. Объём отделения под шторкой составляет 562 литра, при загрузке выше её уровня — 704 литра. Есть электропривод пятой двери, органайзер под полом, ниши для мелочей и компактное запасное колесо. Для семейных поездок такого пространства более чем достаточно.

Три экрана и сложности синхронизации

Передняя панель K50 выглядит современно: сразу три дисплея диагональю около 12 дюймов. Один выполняет функции приборной панели, второй отвечает за мультимедийную систему и настройки автомобиля, а третий предназначен для переднего пассажира. Он может управлять некоторыми функциями климата, подогревом и вентиляцией кресла, а также развлечениями. Качество материалов, удобство посадки и обзорность оставляют приятное впечатление. Есть проекционный дисплей, беспроводная зарядка и практически полный набор необходимых зимних опций. Но большинство функций сосредоточено на центральном экране, а физических кнопок осталось совсем немного. К самому интерфейсу можно привыкнуть. Сложнее — к логике некоторых его функций. Особенно показателен CarbitLink — система зеркального отображения экрана смартфона. Казалось бы, простая задача: подключить телефон и вывести навигатор на большой дисплей. Но чтобы смотреть изображение на экране, нужно при каждом подключении заново разрешать трансляцию в меню телефона, запускать навигацию и переводить смартфон в горизонтальное положение.

Можно зафиксировать горизонтальную ориентацию экрана в настройках аппарата. Но проблема остаётся: дисплей смартфона нельзя блокировать, иначе трансляция прекращается. Стоит ли говорить, что это создаёт неудобства, когда нужно воспользоваться смартфоном? Получается странная история. Перед нами автомобиль с тремя крупными экранами, но для полноценного использования навигации приходится держать рядом четвёртый, телефонный, причём постоянно включённый. Ночью он дополнительно светит в салон, мешает и отвлекает. Его хочется куда-нибудь спрятать, хотя правильнее было бы вообще не думать о нём после подключения.

Назойливое предупреждение о скорости

Ещё больше вопросов вызвала система распознавания дорожных знаков и предупреждения о превышении скорости. Работает она следующим образом: камера считывает ограничение, информация появляется на приборной панели, а при превышении автомобиль подаёт звуковой сигнал. Сама идея разумная. Особенно для K50, на которой из-за лёгкого акселератора и уверенной динамики действительно просто разогнаться сильнее, чем планировал.

Но в реальной эксплуатации система оказалась недостаточно внимательной к дорожной обстановке. Она запоминает увиденный знак ограничения скорости, но не учитывает, что после проезда перекрёстка его действие прекращается. Представьте обычную городскую ситуацию. Машина распознала знак "40". Проехали перекрёсток, после которого этот лимит уже не действует, и продолжили движение с разрешённой скоростью. Но Volga по-прежнему считает, что быстрее 40 км/ч ехать нельзя, и начинает предупреждать о нарушении. Сигнал раздаётся снова и снова. И вместо того чтобы помогать водителю, электроника превращается в раздражающий фактор. Звуковое предупреждение можно отключить, однако соответствующий пункт спрятан достаточно глубоко в меню. Хуже всего, что настройка сохраняется лишь до следующего перезапуска двигателя. Остановились у магазина, заглушили мотор, затем снова отправились в путь — и приготовьтесь повторять процедуру.

В результате система, призванная повышать безопасность, начинает отвлекать водителя. Здесь явно требуется доработка: распознавание ограничений должно точнее учитывать дорожные условия, а настройки уведомлений — не заставлять владельца каждый раз проделывать одинаковые операции. При этом набор электронных помощников в K50 весьма серьёзный. В зависимости от комплектации предусмотрены адаптивный круиз-контроль (который выполняет свою функцию и деликатно, и эффективно одновременно), контроль "слепых зон", предупреждение о поперечном транспорте при выезде задним ходом и системы предотвращения столкновений.

Музыка, которая включается сама

Ещё одна странность обнаружилась уже на стоянке. Причём здесь вообще не было сложных сценариев или необычных условий эксплуатации. Мы слушали музыку со смартфона через Bluetooth, остановились и заглушили двигатель. Музыка продолжила играть. Вполне привычная ситуация: питание мультимедийной системы сохраняется до выхода водителя. Открываем водительскую дверь — воспроизведение прекращается. Тоже логично, поездка закончена. Затем открываем заднюю дверь, чтобы забрать что-то с сиденья, и внезапно музыка начинает играть снова. Причём на той же высокой громкости, на которой мы слушали её во время движения. Получилось, что автомобиль неожиданно устроил небольшой концерт для окружающих, хотя мы вовсе не собирались никому мешать.

Зачем воспроизведение возобновилось при открывании задней двери? Возможно, в программной логике это действие каким-то образом связано с пробуждением мультимедийной системы. Но для пользователя оно выглядит совершенно бессмысленным: водитель уже вышел, музыка остановилась, а автомобиль самостоятельно решил включить её обратно. По отдельности такие недочёты могут показаться мелочами. Но именно из них складывается повседневное впечатление. Когда приходится регулярно искать настройку, заново подключать телефон или опасаться очередного неожиданного действия аудиосистемы, удовольствие от эксплуатации постепенно уменьшается.

Сколько стоит Volga K50

Для флагманского кроссовера предусмотрены три комплектации. Рекомендованная розничная цена без учёта скидок составляет 4 349 000 рублей за "Комфорт", 4 649 000 рублей за "Премиум" и 4 799 000 рублей за "Эксклюзив". Уже базовая версия предлагает полный привод, восьмиступенчатый автомат, панорамную крышу, светодиодную оптику, подогрев руля, лобового стекла и обоих рядов сидений. Начиная с "Премиума" появляются адаптивные амортизаторы и дополнительные функции комфорта. Верхнее исполнение отличается и отделкой салона. Заводской расход топлива составляет 8,8 л на 100 км в смешанном цикле, 7,3 л на трассе и 11,9 л в городе. Реальные показатели, разумеется, зависят от условий движения и того, насколько часто водитель пользуется внушительным запасом мощности.

Цена приближается к пяти миллионам рублей. И в таком диапазоне покупатель вправе ожидать не только просторного салона, хороших материалов и убедительной динамики, но и продуманной электроники. Дорогая машина должна избавлять человека от лишних действий, а не заставлять постоянно подстраиваться под программные особенности.

Отличное "железо", которому мешает электроника

Volga K50 оставила двойственное впечатление. По механической части хочется говорить почти исключительно хорошее. Очень удачная плавность хода, точное и понятное рулевое управление, уверенная динамика, просторный салон и замечательный задний диван. Это кроссовер, которым приятно управлять и в котором не менее приятно путешествовать пассажиром.

И тем сильнее досада от электронных мелочей. Навигатор требует держать телефон включённым и горизонтально. Предупреждение о скорости не понимает, что ограничения заканчиваются после перекрёстка. А аудиосистема способна неожиданно ожить при открывании задней двери. Ничто из этого не перечёркивает достоинств K50, но всё вместе заметно мешает получать от неё удовольствие. Особенно потому, что автомобильная основа здесь действительно хороша и не требует оправданий. После теста осталось очень конкретное желание: получить ровно такую же Volga K50, с тем же двигателем, коробкой, подвеской и прекрасным салоном, но без навязчивых и нелогичных электронных надстроек. Исправить программное обеспечение должно быть проще, чем научить шасси хорошо ехать. А с шасси у этой "Волги" всё уже получилось.