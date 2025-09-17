Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Tesla Model Y
Tesla Model Y
© Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:05

Дети в опасности: Tesla Model Y может стать тюрьмой на колёсах

Электронные дверные ручки Tesla Model Y могут блокировать пассажиров — NHTSA

Электромобили давно перестали быть просто транспортом, они превращаются в сложные цифровые системы с высокотехнологичными функциями. Однако с внедрением новых решений появляются и неожиданные риски. Одной из последних проблем стал сбой электронных дверных ручек на Tesla Model Y 2021 года, который приводит к тому, что пассажиры оказываются запертыми внутри автомобиля. Особенно тревожно, когда речь идёт о детях.

Причины и масштабы проблемы

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной инцидентов становятся электронные механизмы открывания дверей. В ряде случаев они заедают или отказывают, из-за чего обычное открытие двери становится невозможным.

"Пассажиры, включая детей, могут оказаться заблокированными внутри автомобиля", — отметил представитель NHTSA.

К настоящему моменту в Tesla поступило не менее девяти официальных жалоб, что стало основанием для начала расследования. Внимание регулятора сосредоточено не только на Model Y, но и на других моделях компании, таких как Tesla Model 3, где используется аналогичный механизм дверей.

Оценка риска и охват расследования

По предварительной информации, расследование затрагивает примерно 174 тысячи автомобилей, но эта цифра может увеличиться по мере поступления новых жалоб. Если NHTSA признает конструктивный дефект, Tesla будет обязана организовать масштабную отзывную кампанию с целью устранения неисправностей на всех затронутых машинах.

Специалисты подчеркивают, что проблемы с электронными дверями — редкость, однако их последствия могут быть серьёзными. Для семей с детьми это становится особенно важным аспектом при выборе электромобиля.

Сравнение с аналогичными системами

Модель Тип дверного механизма Частота сбоев Риски для пассажиров
Tesla Model Y (2021) Электронная ручка 9 случаев (официально) Возможна блокировка детей внутри
Tesla Model 3 Электронная ручка Подозрительные случаи Риск повторения неисправности
Другие электромобили Традиционные ручки Очень редкие Минимальный риск

Советы владельцам

  1. Регулярно проверяйте состояние дверных ручек. Любые заедания или задержки в срабатывании требуют немедленного обращения в сервисный центр.

  2. Для семей с детьми рекомендуется внимательно следить за их действиями в салоне, пока не устранена проблема.

  3. Установите дополнительные средства безопасности, например детские замки с механическим управлением, если таковые предусмотрены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование признаков неисправности → возможная блокировка пассажиров → немедленная диагностика в авторизованном сервисе.

  • Полная зависимость от электроники → риск застревания детей → установка аварийного механизма или использование альтернативной модели с проверенными дверными системами.

А что если…

А что если подобный сбой произойдет на автостраде или в экстремальных погодных условиях? В таких ситуациях каждая секунда критична. Эксперты рекомендуют заранее планировать маршруты и иметь при себе мобильные средства связи, чтобы быстро вызвать помощь.

Плюсы и минусы электронных дверей

Плюсы Минусы
Удобство и современный дизайн Риск заедания механизма
Автоматическое блокирование при движении Возможна блокировка детей
Интеграция с цифровыми ключами и приложением Требует регулярного технического контроля

FAQ

Вопрос: Как владельцу Tesla Model Y проверить состояние дверей?
Ответ: Используйте стандартную диагностику в приложении Tesla и следите за плавностью работы ручек при открывании.

Вопрос: Сколько стоит устранение неисправности?
Ответ: Затраты зависят от условий гарантийного обслуживания. При официальном отзыве ремонт осуществляется бесплатно.

Вопрос: Есть ли альтернативы для семей с детьми?
Ответ: Рассмотрите модели с механическими дверными ручками или дополнительные системы блокировки детей.

Мифы и правда

Миф: Электромобили полностью безопасны и исключают физические риски.
Правда: Даже высокотехнологичные машины могут иметь конструктивные дефекты, влияющие на безопасность пассажиров.

Интересные факты

  1. Tesla Model Y — один из самых продаваемых электрокроссоверов в США в 2021 году.

  2. Электронные дверные ручки впервые появились на Tesla Model S, и их сложность выросла с каждой новой моделью.

  3. NHTSA ежегодно проверяет тысячи жалоб по безопасности, но случаи блокировки пассажиров встречаются крайне редко.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автомеханик рассказал о различиях между оригинальными и поддельными деталями вчера в 22:10

Подделки убивают ваш автомобиль: автомеханик научил распознавать фальшивки по цене, весу и упаковке

Автомеханик рассказал, как отличить оригинальную запчасть от подделки: на что смотреть в цене, упаковке и весе, а также как выбрать надёжного продавца.

Читать полностью » Владельцы Tesla фиксируют сбои автопилота FSD на железнодорожных переездах в США вчера в 21:53

Когда роботы ошибаются страшнее людей: почему водители Tesla бью тревогу из-за фирменного автопилота

Владельцы Tesla сообщают о сбоях FSD на железнодорожных переездах: автопилот не видит поезда и шлагбаумы, что вызывает тревогу среди водителей и регуляторов.

Читать полностью » Продажи автомобилей УАЗ в августе 2025 упали на 48% — данные дилеров вчера в 20:44

СГР рулит, а "Хантер" терпит: расклад сил в августовских продажах

Продажи новых УАЗ в августе упали почти вдвое, но некоторые модели продолжают удерживать интерес. Разбираем причины и перспективы бренда.

Читать полностью » Главный дизайнер Mercedes Горден Вагенер: ИИ не способен создавать культовые автомобили вчера в 19:11

Главный дизайнер Mercedes бьёт тревогу: почему культовым авто угрожают нейросети

Mercedes активно тестирует ИИ в создании автомобилей, но главный дизайнер бренда уверен: у машин пока нет того креатива, что рождает культовый стиль.

Читать полностью » Tesla продлила гарантию на дорогостоящие компоненты Model S и Model X до семи лет вчера в 18:03

Спокойствие на 110 тысяч километров: как работает новая семилетняя гарантия Tesla

Tesla увеличила защиту ключевых узлов электромобилей до семи лет, но Cybertruck пока остался вне программы, что может повлиять на выбор покупателей.

Читать полностью » Канада рассматривает отмену 100%-ных пошлин на китайские электромобили — министр сельского хозяйства Макдональд вчера в 17:51

Канада открывает ворота китайским авто: кто проиграет — местные производители или фермеры

Канадский рынок электромобилей может измениться: страна обсуждает отмену 100%-ных пошлин на китайские автомобили, что повлияет на цены и переговоры с Китаем.

Читать полностью » Nissan Magnite получил 10-летнюю гарантию на всю линейку автомобилей и адаптацию под топливо E20 вчера в 16:59

Зелёный драйв или риск для двигателя: что скрывает Nissan Magnite

Новый Nissan Magnite стал ещё экологичнее и безопаснее: турбо-мотор уже совместим с E20, а 10-летняя гарантия делает покупку максимально уверенной.

Читать полностью » В России пересмотрят критерии аварийно опасных участков дорог — Минтранс и МВД вчера в 15:53

Камеры не спасут от катастроф: новые критерии очагов аварийности уже готовят к внедрению

В России готовятся изменения в определении аварийно опасных участков. Как новые критерии и проактивная модель повлияют на безопасность на дорогах — подробности в статье.

Читать полностью »

Новости
Дом

Аспирин признан безопасной альтернативой хлорным отбеливателям для одежды
Технологии

Исследование: использование ИИ при выполнении заданий ведёт к иллюзии понимания
Еда

Кориандр в супах: как семена и зелень усиливают вкус блюд
Питомцы

Эксперт Бруно Линс: разрыв связки и остеоартрит — частые патологии у больших пород собак
Туризм

Протесты в Перу заблокировали доступ к Мачу-Пикчу: эвакуированы около 1400 человек
Еда

Карамельный чизкейк без выпечки готовится с варёной сгущёнкой
Красота и здоровье

Герман Гандельман: исследования доказали, что домашнее обучение хуже очного
Наука

Первый полный скелет динозавра в США обнаружили в XIX веке в Нью-Джерси
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet