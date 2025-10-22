В любой момент на дороге: неисправный контактор Tesla грозит потерей питания на скорости

Американская компания Tesla объявила о крупном отзыве электромобилей в США. Сервисной проверке подлежат 12 963 автомобиля — это Model 3 2025 года выпуска и Model Y 2026 года. Причина отзыва связана с проблемой в аккумуляторной системе, которая может вызвать внезапное отключение питания и остановку машины прямо на дороге.

В чём суть неисправности

Проблема скрыта в контакторах, произведённых компанией InTiCa. В этих элементах инженеры обнаружили ненадёжное соединение электромагнитной катушки. В результате контактор способен самопроизвольно размыкаться, что ведёт к мгновенной потере тяги.

Опасность особенно велика при движении на высокой скорости или в плотном потоке транспорта. Автомобиль не предупредит водителя заранее: только после отключения питания на экране появится сообщение с инструкцией остановиться и припарковаться в безопасном месте.

Какие модели затронуты

Отзыв затрагивает следующие электромобили:

Model 3, выпущенные с 8 марта по 12 августа 2025 года. Model Y, произведённые с 15 марта по 15 августа 2025 года.

Владельцам предложат бесплатную замену неисправного контактора в официальных сервисных центрах Tesla.

Советы шаг за шагом для владельцев

Проверить дату выпуска своего автомобиля и сверить с периодом, указанным для отзыва. Связаться с ближайшим сервисным центром Tesla и записаться на замену контактора. До визита в сервис быть готовым к внезапной остановке автомобиля и соблюдать осторожность на дороге.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование уведомления о неисправности → внезапная остановка на ходу → обращение в сервис и установка нового контактора.

Использование неисправного автомобиля на длинных маршрутах → высокий риск аварии → временно использовать альтернативный транспорт.

А что если…

Если электромобиль отключился на оживлённой трассе, важно включить аварийные огни, аккуратно съехать на обочину и вызвать сервисную помощь. Не пытайтесь продолжить движение до устранения проблемы.

FAQ

Как узнать, подпадает ли мой автомобиль под отзыв?

Проверьте дату выпуска и модель электромобиля по официальному уведомлению Tesla.

Сколько времени занимает замена контактора?

В среднем процедура занимает от 1 до 2 часов в сервисном центре.

Что делать, если электромобиль внезапно потерял питание?

Включите аварийные огни, аккуратно съедьте на обочину и свяжитесь с сервисом.

Мифы и правда

Миф: электромобили Tesla часто ломаются.

Правда: большинство машин надёжны, отзыв касается ограниченного числа автомобилей и конкретного компонента.

Интересные факты

Контактор — ключевой элемент управления подачей энергии из аккумулятора. Внезапная потеря питания может происходить без предупреждения. Производитель контактора — компания InTiCa, специализирующаяся на электрооборудовании для EV.

Исторический контекст

Tesla уже неоднократно проводила отзывы для устранения технических дефектов: от замены батарей до корректировки программного обеспечения. Каждый отзыв направлен на повышение безопасности и предотвращение аварийных ситуаций на дороге.