В любой момент на дороге: неисправный контактор Tesla грозит потерей питания на скорости
Американская компания Tesla объявила о крупном отзыве электромобилей в США. Сервисной проверке подлежат 12 963 автомобиля — это Model 3 2025 года выпуска и Model Y 2026 года. Причина отзыва связана с проблемой в аккумуляторной системе, которая может вызвать внезапное отключение питания и остановку машины прямо на дороге.
В чём суть неисправности
Проблема скрыта в контакторах, произведённых компанией InTiCa. В этих элементах инженеры обнаружили ненадёжное соединение электромагнитной катушки. В результате контактор способен самопроизвольно размыкаться, что ведёт к мгновенной потере тяги.
Опасность особенно велика при движении на высокой скорости или в плотном потоке транспорта. Автомобиль не предупредит водителя заранее: только после отключения питания на экране появится сообщение с инструкцией остановиться и припарковаться в безопасном месте.
Какие модели затронуты
Отзыв затрагивает следующие электромобили:
-
Model 3, выпущенные с 8 марта по 12 августа 2025 года.
-
Model Y, произведённые с 15 марта по 15 августа 2025 года.
Владельцам предложат бесплатную замену неисправного контактора в официальных сервисных центрах Tesla.
Советы шаг за шагом для владельцев
-
Проверить дату выпуска своего автомобиля и сверить с периодом, указанным для отзыва.
-
Связаться с ближайшим сервисным центром Tesla и записаться на замену контактора.
-
До визита в сервис быть готовым к внезапной остановке автомобиля и соблюдать осторожность на дороге.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование уведомления о неисправности → внезапная остановка на ходу → обращение в сервис и установка нового контактора.
-
Использование неисправного автомобиля на длинных маршрутах → высокий риск аварии → временно использовать альтернативный транспорт.
А что если…
Если электромобиль отключился на оживлённой трассе, важно включить аварийные огни, аккуратно съехать на обочину и вызвать сервисную помощь. Не пытайтесь продолжить движение до устранения проблемы.
FAQ
Как узнать, подпадает ли мой автомобиль под отзыв?
Проверьте дату выпуска и модель электромобиля по официальному уведомлению Tesla.
Сколько времени занимает замена контактора?
В среднем процедура занимает от 1 до 2 часов в сервисном центре.
Что делать, если электромобиль внезапно потерял питание?
Включите аварийные огни, аккуратно съедьте на обочину и свяжитесь с сервисом.
Мифы и правда
-
Миф: электромобили Tesla часто ломаются.
-
Правда: большинство машин надёжны, отзыв касается ограниченного числа автомобилей и конкретного компонента.
Интересные факты
-
Контактор — ключевой элемент управления подачей энергии из аккумулятора.
-
Внезапная потеря питания может происходить без предупреждения.
-
Производитель контактора — компания InTiCa, специализирующаяся на электрооборудовании для EV.
Исторический контекст
Tesla уже неоднократно проводила отзывы для устранения технических дефектов: от замены батарей до корректировки программного обеспечения. Каждый отзыв направлен на повышение безопасности и предотвращение аварийных ситуаций на дороге.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru