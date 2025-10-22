Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Tesla Model 3
Tesla Model 3
© commons.wikimedia.org by Lothar Spurzem is licensed under CC BY-SA 3.0 de
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:14

В любой момент на дороге: неисправный контактор Tesla грозит потерей питания на скорости

Tesla отзывает 12 963 электромобиля Model 3 и Model Y в США из-за неисправного контактора

Американская компания Tesla объявила о крупном отзыве электромобилей в США. Сервисной проверке подлежат 12 963 автомобиля — это Model 3 2025 года выпуска и Model Y 2026 года. Причина отзыва связана с проблемой в аккумуляторной системе, которая может вызвать внезапное отключение питания и остановку машины прямо на дороге.

В чём суть неисправности

Проблема скрыта в контакторах, произведённых компанией InTiCa. В этих элементах инженеры обнаружили ненадёжное соединение электромагнитной катушки. В результате контактор способен самопроизвольно размыкаться, что ведёт к мгновенной потере тяги.

Опасность особенно велика при движении на высокой скорости или в плотном потоке транспорта. Автомобиль не предупредит водителя заранее: только после отключения питания на экране появится сообщение с инструкцией остановиться и припарковаться в безопасном месте.

Какие модели затронуты

Отзыв затрагивает следующие электромобили:

  1. Model 3, выпущенные с 8 марта по 12 августа 2025 года.

  2. Model Y, произведённые с 15 марта по 15 августа 2025 года.

Владельцам предложат бесплатную замену неисправного контактора в официальных сервисных центрах Tesla.

Советы шаг за шагом для владельцев

  1. Проверить дату выпуска своего автомобиля и сверить с периодом, указанным для отзыва.

  2. Связаться с ближайшим сервисным центром Tesla и записаться на замену контактора.

  3. До визита в сервис быть готовым к внезапной остановке автомобиля и соблюдать осторожность на дороге.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование уведомления о неисправности → внезапная остановка на ходу → обращение в сервис и установка нового контактора.

  • Использование неисправного автомобиля на длинных маршрутах → высокий риск аварии → временно использовать альтернативный транспорт.

А что если…

Если электромобиль отключился на оживлённой трассе, важно включить аварийные огни, аккуратно съехать на обочину и вызвать сервисную помощь. Не пытайтесь продолжить движение до устранения проблемы.

FAQ

Как узнать, подпадает ли мой автомобиль под отзыв?
Проверьте дату выпуска и модель электромобиля по официальному уведомлению Tesla.

Сколько времени занимает замена контактора?
В среднем процедура занимает от 1 до 2 часов в сервисном центре.

Что делать, если электромобиль внезапно потерял питание?
Включите аварийные огни, аккуратно съедьте на обочину и свяжитесь с сервисом.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили Tesla часто ломаются.

  • Правда: большинство машин надёжны, отзыв касается ограниченного числа автомобилей и конкретного компонента.

Интересные факты

  1. Контактор — ключевой элемент управления подачей энергии из аккумулятора.

  2. Внезапная потеря питания может происходить без предупреждения.

  3. Производитель контактора — компания InTiCa, специализирующаяся на электрооборудовании для EV.

Исторический контекст

Tesla уже неоднократно проводила отзывы для устранения технических дефектов: от замены батарей до корректировки программного обеспечения. Каждый отзыв направлен на повышение безопасности и предотвращение аварийных ситуаций на дороге.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследователи Университета Флориды: физическая нагрузка гонщиков NASCAR сопоставима с баскетболом и боксом сегодня в 13:14
Гонки как спорт на выживание: когда пилот сжигает 2000 калорий, просто сидя за рулём

Жара, перегрузки и стук сердца на пределе — гонки NASCAR требуют от пилотов выносливости, сравнимой с марафоном. Что делает их настоящими атлетами?

Читать полностью » Исследователи: рев двигателя остаётся культурным символом и влияет на выбор бензиновых авто сегодня в 12:11
Бензин пахнет свободой, а тишина — будущим: битва эмоций и прогресса на дорогах

Может ли тихий электромобиль заменить ревущую машину мечты? Учёные утверждают: спокойствие за рулём способно вызывать не меньше эмоций, чем звук мотора.

Читать полностью » Учёные предупреждают: жара снижает эффективность электроники и ускоряет износ литий-ионных батарей сегодня в 11:06
Машины потеют, металл плывёт, батареи стареют: что делает с техникой летний зной

Когда жара зашкаливает, страдают не только люди — техника тоже выходит из строя. Как инженеры борются с перегревом машин и что можно сделать уже сегодня?

Читать полностью » Исследователи сообщили, что беспилотные машины часто замирают в нестандартных дорожных ситуациях сегодня в 10:59
Идеальный водитель без эмоций — и с одной фатальной ошибкой: страх двигаться

Почему беспилотные машины, созданные ради безопасности, иногда становятся источником хаоса на дороге — и что мешает им вести себя как люди.

Читать полностью » Astara Auto Finland разработала ароматизатор для Kia EV4 с запахом автосервиса и металлических нот сегодня в 9:57
Электрокар пахнет, как гараж: Kia EV4 удивляет мини-канистрой с запахом моторного масла

Мини-канистра для нового Kia EV4 помогает владельцам привыкнуть к эпохе электромобилей, сочетая необычные ароматы металла, масла и жасмина.

Читать полностью » Автоэксперт: к зимней эксплуатации машины нужно готовиться уже в октябре сегодня в 9:09
Эти детали спасут вас в мороз: как подготовить авто к зиме без ошибок

Как выбрать автомобиль, который не подведет в тридцатиградусный мороз? Полный привод, подогревы и высокий клиренс превращают зиму из испытания в удовольствие.

Читать полностью » ЭРА-ГЛОНАСС передаёт координаты и данные о ДТП автоматически — эксперт Мигаль сегодня в 8:54
Машина сама зовёт на помощь: как ЭРА-ГЛОНАСС спасает жизни за секунды

Система ЭРА-ГЛОНАСС способна вызвать помощь даже тогда, когда водитель не может этого сделать. Разбираемся, как она спасает жизни и стоит ли устанавливать её на подержанные автомобили.

Читать полностью » Автоэксперт: Kia Cerato страдает от проблем с катализатором и цепью ГРМ сегодня в 8:23
Молча греется и жрёт масло: слабые места любимых моделей Kia

Даже самые популярные автомобили Kia могут скрывать неожиданные слабые места. Какие модели чаще других подводят владельцев — и что можно сделать, чтобы этого избежать.

Читать полностью »

Новости
Еда
Соль повышает качество пасты и помогает соусу держаться
Технологии
Apple уведомила разработчика шпионских программ о заражении его iPhone — TechCrunch
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, чем хурма полезна для сердца и сосудов
Еда
Котлеты из фарша индейки на сковороде получаются сочными при правильном приготовлении
Красота и здоровье
Кофе перед анализом крови повышает вязкость и искажает результаты — Вера Сережина
Еда
Варёная буженина из свинины сохраняет сочность при правильном приготовлении по рецепту кулинаров
Питомцы
Породы собак с короткой мордой страдают от тошноты сильнее
Туризм
Миф о закрытом Бутане опровергнут: страна принимает туристов при соблюдении местных правил
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet