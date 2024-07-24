Компания Tesla, ведущий американский производитель электромобилей, опубликовала финансовые результаты за второй квартал текущего года. Несмотря на рекордный рост выручки, чистая прибыль компании существенно снизилась.

Согласно отчету для акционеров, доходы Tesla за апрель-июнь достигли исторического максимума в $25,5 млрд, что на 2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Этот результат оказался лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку на уровне $24,5 млрд.

Однако чистая прибыль компании за отчетный период сократилась на 45%, составив $1,48 млрд по сравнению с $2,7 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась с $0,78 до $0,42.

Скорректированная прибыль на акцию составила $0,52, что не оправдало ожиданий экспертов, опрошенных FactSet. Консенсус-прогноз предполагал показатель на уровне $0,61 на акцию.

Валовая рентабельность Tesla незначительно снизилась до 18% по сравнению с 18,2% за аналогичный период прошлого года. Однако этот показатель улучшился по сравнению с первым кварталом текущего года, когда он составлял 17,4%.

Реакция инвесторов на опубликованную отчетность оказалась негативной. В ходе дополнительных торгов во вторник акции Tesla подешевели почти на 7,8%.

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