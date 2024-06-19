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Власти Шанхая разрешили компании Tesla использовать в городе полный автопилот
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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 4:29

Власти Шанхая разрешили компании Tesla использовать в городе полный автопилот

Власти Шанхая дали разрешение компании Tesla использовать на дорогах города полный автопилот с программным обеспечением FSD (Full Safe Driving).

С компании Tesla было снято ограничено в работе на автомобилях, продаваемых в Китае. В связи с этим в Шанхае разрешили испытать полную версию FSD на десяти электромобилях, которые уже скоро будут ездить по городским улицам.

Reuters передаёт, что это стало возможным благодаря визиту Илона Маска в Китай в апреле текущего года. В мае началась подготовка к получению официального разрешения на использование FSD от китайских властей, чтобы запустить эту функцию в стране до конца года.

Конкуренты Tesla в Китае тоже активно развивают технологии автопилота для наземного транспорта, применяя точные цифровые карты местности, чтобы обеспечить более точное и безопасное вождение. Некоторые местные бренды уже выпускают электромобили, которые могут уверенно двигаться без водителей, планируя расширить географию использования таких машин в КНР.

Но Tesla не желает уступать свои позиции на китайском рынке и адаптирует свой автопилот к местным условиям эксплуатации. Тестирование FSD в Шанхае поможет компании быстрее достичь своих целей в этом регионе.

Фото: flickr. com/Александр Прево(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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