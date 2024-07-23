Американская Tesla в следующем году начнет использовать человекоподобных роботов и планирует приступить к их выпуску в большем количестве, для других компаний, в 2026 году, написал в соцсети X глава автопроизводителя Илон Маск.
Tesla работает над такими роботами уже несколько лет и рассчитывает, что они смогут выполнять тяжелые задачи, а также позволят снизить дефицит рабочей силы и повысить эффективность производства, отмечает The Wall Street Journal.
Ожидается, что роботы также смогут общаться и будут иметь защиту от нежелательных действий.
В марте Маск опубликовал видеоролик с человекоподобными роботами Optimus, которые осторожно передвигаются по заводу и выполняют простые задачи. В апреле он заявил, что Optimus смогут работать на заводах уже в этом году.
Миллиардер также говорил, что Tesla хочет продавать их дешевле $20 тыс. за штуку.
Фото: From Wikimedia Commons/ Humanrobo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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