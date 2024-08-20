Tesla Cybertruck Sting, оснащенный бронёй, увидел свет

Tesla Cybertruck Sting - электрический пикап, разработан Unplugged Performance и Archimedes Defense. Он оснащен броней, спутниковым подключением к интернету и генератором, который может быстро заряжать авто в любом месте, сообщает insideEVs.
БТР Sting предлагает улучшенную защиту от самодельных взрывных устройств/мин и улучшенную броню из офсетной стали и керамики, предназначенную для защиты пассажиров от выстрелов из крупнокалиберного пулемета калибра 14,5 мм. Создан как для государственного, так и гражданского использования.
Стоимость автомобиля пока не объявлена, но по оценкам некоторых пользователей, она превышает 50 тысяч долларов.
Фото: Tesla
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