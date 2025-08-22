Третий ряд сидений — и ещё один повод говорить о Tesla
Tesla представила новую модификацию кроссовера Model Y — удлинённую версию с литерой L (от Long). Производство и первые продажи стартовали именно в Китае.
Габариты и дизайн
По сравнению со стандартной Model Y, версия L заметно крупнее:
- длина — 4976 мм (+186 мм),
- высота — 1668 мм (+44 мм),
- колёсная база — 3040 мм (+150 мм).
Кузов унифицирован со стандартной моделью лишь до средней стойки. Задняя часть полностью оригинальная, с фирменным акцентом — С-образные фонари и массивная декоративная планка с логотипом Tesla.
Интерьер: больше мест и удобств
В салоне теперь шесть мест по схеме 2+2+2. Все кресла оснащены:
- электроприводом регулировок,
- подогревом,
- подлокотниками для пассажиров второго ряда.
Сиденья второго и третьего ряда можно сложить, увеличив объём багажника до внушительных 2539 литров.
Техника и динамика
Model Y L комплектуется только усиленной силовой установкой:
- передний электромотор — 142 кВт (193 л. с.),
- задний — 198 кВт (269 л. с.),
- общая мощность — 462 л. с. (340 кВт).
Другие характеристики:
- батарея — 82 кВт·ч,
- запас хода — 751 км на полном заряде,
- разгон 0-100 км/ч — 4,5 секунды (немного медленнее, чем у Model Y Long Range).
Снаряжённая масса электромобиля — 2088 кг.
Цена
В Китае Tesla Model Y L стоит от 339 000 юаней (примерно 3,8 млн рублей). Это более чем на 20% дороже, чем стандартная пятиместная Model Y.
Новая версия Model Y L рассчитана на покупателей, которым важны просторный салон, дополнительный ряд сидений и увеличенный запас хода. Китай стал первым рынком, где Tesla делает ставку на эту модификацию.
