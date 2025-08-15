Cybertruck не оправдал ожиданий: что Tesla решит с новым пикапом

В мире электромобилей ситуация не стоит на месте, и Tesla снова привлекает внимание к себе, обсуждая возможное расширение линейки транспортных средств. Так, в ходе недавнего события X Takeover 2025, инженерный директор компании, Ларс Морави, подтвердил, что внутренние обсуждения о создании более компактного пикапа, который будет стоять ниже по цене и размерам по сравнению с Cybertruck, действительно имеют место.

Tesla: Ошибка с Cybertruck?

Cybertruck, несмотря на свою революционную концепцию и массу ожиданий, так и не оправдал всех надежд, и теперь Tesla пытается решить, что делать дальше. Внешний вид и функционал нового пикапа, который обсуждается в стенах компании, остаются в стадии разработки, но по предварительным данным, модель будет значительно меньше и доступнее.