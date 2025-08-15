Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Электромобиль Tesla Cybertruck
Электромобиль Tesla Cybertruck
© commons.wikimedia.org by S5A-0043 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:26

Cybertruck не оправдал ожиданий: что Tesla решит с новым пикапом

Инженер Tesla подтвердил обсуждения о создании более компактного пикапа после Cybertruck

В мире электромобилей ситуация не стоит на месте, и Tesla снова привлекает внимание к себе, обсуждая возможное расширение линейки транспортных средств. Так, в ходе недавнего события X Takeover 2025, инженерный директор компании, Ларс Морави, подтвердил, что внутренние обсуждения о создании более компактного пикапа, который будет стоять ниже по цене и размерам по сравнению с Cybertruck, действительно имеют место.

Tesla: Ошибка с Cybertruck?

Cybertruck, несмотря на свою революционную концепцию и массу ожиданий, так и не оправдал всех надежд, и теперь Tesla пытается решить, что делать дальше. Внешний вид и функционал нового пикапа, который обсуждается в стенах компании, остаются в стадии разработки, но по предварительным данным, модель будет значительно меньше и доступнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дефицит Lada Iskra снизил продажи Granta и Vesta в Санкт-Петербурге сегодня в 7:07

Хотели бестселлер — получили кризис: как Iskra спутала карты АвтоВАЗу

Дефицит новинки Lada Iskra изменил расстановку сил на авторынке Петербурга, обрушив продажи Granta и Vesta и уступив лидерство конкурентам.

Читать полностью » Renault и Dacia отзовут автомобили с бензиновым двигателем 1.6 литра, выпущенные в 2019–2022 годах сегодня в 6:17

Осенью стартует крупнейший отзыв Renault — затронет десятки тысяч машин в Европе

Renault отзывает более 155 тысяч гибридов из-за риска поломки коробки передач. Какие модели под угрозой и что делать владельцам — подробности в материале.

Читать полностью » Эксперт ВШЭ Борисов: платная парковка помогает снизить хаотичную стоянку в Москве сегодня в 6:04

Почему платная парковка в Москве — скрытый спонсор детских площадок и зелёных бульваров

В Москве платная парковка стала не просто сбором за стоянку, а инструментом, меняющим облик дворов и улиц, при этом учитывающим интересы всех горожан.

Читать полностью » АвтоВАЗ сохраняет 8-клапанный двигатель 1,6 л мощностью 90 л. с. для Lada Granta и Largus сегодня в 5:56

Этот мотор АвтоВАЗа пережил поколения машин — и до сих пор держит марку

Почему двигатель с историей в несколько десятилетий до сих пор стоит на новых Lada и чем он выигрывает у более современных аналогов?

Читать полностью » Новинки Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Subaru — что ждать в ближайшие месяцы сегодня в 5:17

Пять моделей этой осенью перевернут представление о хэтчбеках и кроссоверах

Этой осенью автолюбителей ждёт шквал премьер: от городских хэтчбеков Fiat до мощных электрических кроссоверов Subaru с впечатляющим запасом хода.

Читать полностью » В Москве с 15 августа расширили зоны платных парковок на окраинах города сегодня в 4:50

Бесплатных парковок в Москве стало меньше: где с 15 августа придётся платить

С 15 августа десятки улиц Москвы перейдут в зону платных парковок, включая районы за МКАД. Что изменится для автомобилистов?

Читать полностью » Citroen представил четвёртое поколение C3 с бензиновыми и электрической версиями сегодня в 4:27

Новый Citroen C3 получил интерьер с неожиданной деталью прямо под лобовым стеклом

Новый Citroen C3 удивляет смелым дизайном и практичными решениями, но за комфорт и технологичность придётся заплатить больше, чем ожидалось.

Читать полностью » В США отзовут более 121 тысячи Range Rover из-за риска поломки подвески сегодня в 3:41

Range Rover отзывает тысячи машин: в подвеске нашли трещину, которая может лишить управления

В США свыше 120 тысяч Range Rover отправят на проверку из-за риска опасного дефекта подвески, способного привести к потере управления.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Затонувшие корабли XVIII века найдены у берегов Северной Каролины
Дом

Деление гостиной на зоны с выделением ТВ-зоны: личный опыт
Еда

Как смузи с кефиром помогает сэкономить время на завтрак
Питомцы

Дрессировка кошек: эффективные методы и рекомендации от ветеринаров
Красота и здоровье

Химическая атака: эксперт предупреждает об опасности спреев от комаров
Культура и шоу-бизнес

Биограф Эндрю Мортон: принцесса Диана могла бы помирить Уильяма и Гарри
Садоводство

Забудьте о покупке укропа: простой способ вырастить его дома
Красота и здоровье

В Сочи восемь человек отравились самодельной чачей с метанолом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru