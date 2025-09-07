Tesla идёт на штурм: японский рынок впервые дрогнул под натиском американцев

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Tesla Model 3 (2016)
© commons.wikimedia.org by Ростислав Александрович Луценко is licensed under CC0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:57

Продажи Tesla в Японии выросли на 87% и почти сравнялись с Nissan Leaf в 2025 году

За последние годы японский рынок электромобилей считался одним из самых предсказуемых. Первенство здесь уверенно удерживал Nissan со своей легендарной моделью Leaf. Однако в 2025 году ситуация резко изменилась. Американская Tesla смогла совершить впечатляющий рывок и практически догнала главного местного конкурента по объёмам продаж. Для многих экспертов такой результат стал неожиданным, ведь до этого позиции бренда в Японии выглядели куда скромнее.

Рост продаж вопреки мировым тенденциям

В отличие от Европы, США и Австралии, где в течение большей части года спрос на продукцию Tesla снижался, в Японии динамика оказалась противоположной. Здесь продажи компании не просто удержались на уровне, а заметно выросли. С января по август японские автолюбители приобрели около 6590 новых автомобилей Tesla. Это почти на 87% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, этот показатель уже превысил рекорд 2022 года, когда было продано 5900 машин.

Особенно успешным стал август. За один месяц компания реализовала 980 электромобилей, что более чем в два раза превышает результаты прошлого года за тот же период. Именно такой рывок позволил американскому бренду выйти на уровень прямого соперничества с Nissan.

Историческое лидерство Nissan под угрозой

На протяжении почти 15 лет Nissan удерживал звание главного производителя электрокаров в Японии. Модель Leaf стала символом доступного и надёжного "зелёного" транспорта. Однако теперь разрыв между брендами минимален. По итогам восьми месяцев 2025 года Tesla уступает Nissan всего около 100 автомобилей. Если тенденция сохранится, то уже в ближайшее время лидерство может перейти к американской компании.

Цены и субсидии как главный фактор успеха

Столь впечатляющий рост популярности Tesla объясняется сразу несколькими причинами. В первую очередь, компания пошла на значительное снижение цен. В мае стоимость Model 3 уменьшилась примерно на 245 тысяч рублей. Теперь минимальный ценник составляет около 2,19 миллиона рублей. Для японских покупателей эта сумма выглядит ещё более привлекательной с учётом государственных субсидий, которые позволяют дополнительно сократить расходы на покупку электрокара.

Таким образом, Tesla смогла предложить автомобили по цене, сопоставимой с конкурентами, но при этом с более современными технологиями и имиджем престижного бренда. Многие эксперты отмечают, что именно ценовой фактор стал переломным моментом для роста интереса со стороны японцев.

Расширение сети и рост узнаваемости

Другим важным направлением стала стратегия увеличения физического присутствия Tesla в Японии. Сейчас у компании 25 дилерских центров, однако уже к 2026 году их количество может удвоиться. Новые салоны планируется открывать в крупных городах, что позволит привлечь ещё больше клиентов. Расширение сети продаж играет ключевую роль, ведь многие японские покупатели предпочитают видеть автомобиль вживую, прежде чем принять решение о покупке.

