© commons.wikimedia.org by Joe Mabel is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:06

Лидер превратился в аутсайдера: тревожный сигнал для Tesla в Европе

Продажи Tesla в Европе в июле упали на 42,4% — данные ACEA

Стоит ли считать, что лидерство Tesla на европейском рынке электромобилей пошатнулось? Июль показал тревожный сигнал: продажи компании в ЕС рухнули сразу на 42,4%, остановившись на отметке 6,6 тыс. автомобилей. Такой спад стал рекордным и заметно выделяется даже на фоне предыдущих месяцев, когда цифры тоже снижались.

Китайский вызов

Пока Tesla теряла позиции, китайский автогигант BYD демонстрировал впечатляющий рост. Его июльские продажи взлетели на 206,4% и составили 9,7 тыс. автомобилей — впервые обогнав американского конкурента на европейском рынке.

"BYD продолжает агрессивно расширять присутствие в Европе", — отмечают эксперты автомобильной отрасли.

Производитель активно привозит в ЕС новые модели, делая ставку на более доступные цены и широкий ассортимент.

Общая картина рынка

Примечательно, что при падении Tesla и росте BYD в целом европейский рынок автомобилей в июле показал положительную динамику. Продажи выросли на 7,4% и достигли 914,7 тыс. машин. Однако динамика была неравномерной:

  • Германия прибавила 11,1%;

  • Испания — 17,1%;

  • Австрия — рекордные 31,6%.

Совсем иной тренд наблюдался во Франции (минус 7,7%) и в Италии (минус 5,1%).

Доля электромобилей и гибридов

Структура продаж тоже изменилась. За год доля бензиновых и дизельных машин снизилась с 45,8% до 37,2%. При этом полностью электрические автомобили укрепили позиции, поднявшись с 12,1% до 15,6% рынка. Гибридные решения — как подзаряжаемые, так и обычные — собрали крупнейшую долю в июле, заняв 44,2% всех продаж.

