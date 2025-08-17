Tesla стремительно теряет популярность в России: кто занял её место в глазах покупателей

Ещё несколько лет назад электромобили Илона Маска считались самым желанным выбором среди "зелёных" новинок в России. Но ситуация резко изменилась: в 2024 году продажи упали почти вдвое, а в 2025-м обвал продолжается.

Конкурент, который "сбил с дороги" Tesla

Директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков считает, что главный удар Tesla нанес вовсе не рынок, а новый сильный игрок.

"Я думаю, что "убийцей Теслы” на нашем рынке стал Zeekr. Потенциальные покупатели электрокаров, которых не так уж и много, перевели свой взгляд именно на него. Продажи Zeekr взлетели в 2023 году. По сей день он остается самым популярным электрическим брендом в России. А Tesla ушла в тень, пропустив вперед и многих других конкурентов "в борьбе за зарядку”", — отметил Целиков.

Интересно, что Zeekr принадлежит концерну Geely, известному в России своими бюджетными марками. Но в сегменте электромобилей китайский бренд сделал ставку на премиальность, и, судя по цифрам, эта стратегия оправдалась.

Как росли и падали продажи Tesla

Первые восемь "Тесл" появились в нашей стране в 2013 году. С тех пор путь бренда был непростым: с 2014 по 2019 годы ежегодные продажи редко превышали сотню машин. Лишь в начале 2020-х начался настоящий рост:

2020 год — 221 автомобиль,

2021-й — 736,

2022-й — 991,

2023-й — рекордные 1257 машин.

Но в 2024-м рынок неожиданно просел: всего 685 новых электромобилей Tesla, а за первые семь месяцев 2025 года — лишь 193.

Всего за 12 лет россияне купили 4467 новых "Тесл". Если учесть подержанные экземпляры, то парк марки в России перевалил за 7 тысяч машин. Наиболее популярной остаётся Model 3 — её доля около 41%. Model Y занимает чуть больше 30%, а Model X и Model S делят остаток. Даже новейший Cybertruck нашёл своих фанатов — в стране зарегистрировано 43 таких пикапа.