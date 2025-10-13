Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Tesla Model 3
Tesla Model 3
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:20

Битва за розетку: как Tesla удерживает лидерство, пока китайцы снижают цены

Продажи Tesla в Китае выросли до 71,5 тыс. электромобилей в сентябре — данные CPCA

Китай остаётся одним из ключевых направлений для Tesla, и сентябрь стал для компании месяцем заметного оживления. Продажи электрокаров достигли 71 525 единиц — это второй результат за 2025 год после мартовского рекорда в 74 127 машин. Для компании, конкурирующей на перенасыщенном китайском рынке, такой показатель говорит о восстановлении спроса и о том, что стратегия обновления модельного ряда даёт результаты.

Возвращение к росту

Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, снижение выглядит минимальным — всего 0,93%. При этом динамика по отношению к августу впечатляет: рост составил примерно 25%. В августе Tesla фиксировала спад почти на 10% в годовом выражении, но сентябрьский всплеск активности покупателей практически компенсировал этот провал.

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), Tesla сохраняет стабильную долю рынка, несмотря на натиск местных брендов, которые активно развивают линейки собственных электромобилей. Китайские автопроизводители уже вышли на экспорт, и конкуренция становится глобальной, но американская марка удерживает лояльность аудитории.

Что помогает Tesla удерживать позиции

Одним из факторов успеха стала новая версия Model Y, представленная в сентябре. Она получила один электромотор и аккумуляторные батареи от LG Energy Solution — тех же, что используются в Model 3. Благодаря этому запас хода достигает 830 километров, что делает автомобиль одним из наиболее дальнобойных в своём классе. При этом обновление не ограничивается технической частью: Tesla обновила интерьер и улучшила шумоизоляцию, что важно для китайского потребителя, ориентированного на комфорт и качество сборки.

Сравнение моделей Tesla

Модель Тип привода Запас хода (км) Батареи Стартовая цена в Китае (юаней)
Model 3 (новая версия) Задний до 713 LG Energy Solution ~245 900
Model Y (новая версия) Задний до 830 LG Energy Solution ~263 900
Model Y (AWD) Полный до 688 Panasonic ~304 900

Такая стратегия позволяет Tesla гибко реагировать на спрос: покупатели могут выбирать между базовой, более экономичной версией и полноприводной моделью с улучшенной динамикой.

"Tesla продолжает развивать производство в Шанхае и стремится расширить экспортные поставки", — отметили представители Китайской ассоциации автопроизводителей.

Конкуренция усиливается

Китай остаётся крупнейшим рынком электромобилей в мире — здесь продается свыше 60% всех новых EV. Лидерами в сегменте остаются BYD, Li Auto, Nio и XPeng. В сентябре BYD реализовала более 280 тысяч машин, что почти в четыре раза больше, чем у Tesla. Однако американский бренд ориентируется на премиум-сегмент, где его позиции пока устойчивы.

У Tesla остаётся преимущество в узнаваемости и технологическом имидже. Покупатели продолжают воспринимать бренд как символ инноваций, особенно после обновлений программного обеспечения и улучшений автопилота. Тем не менее, китайские компании активно догоняют в этой области, предлагая более дешёвые и не менее технологичные решения.

Советы: как выбрать электромобиль в 2025 году

  1. Оцените инфраструктуру. Перед покупкой важно знать, где находятся ближайшие станции зарядки. В крупных городах Китая Tesla активно расширяет сеть Supercharger.

  2. Проверьте запас хода. Для ежедневных поездок по городу достаточно 400-500 км, но для дальних поездок лучше выбирать модели с запасом от 600 км.

  3. Сравните стоимость владения. Помимо цены авто, учтите страховку, обслуживание и возможные льготы при регистрации.

  4. Посмотрите на софт. Tesla лидирует по обновлениям "по воздуху" (OTA), а у китайских брендов такие функции только развиваются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка электромобиля без учёта инфраструктуры.
    Последствие: частые проблемы с зарядкой и необходимость планировать маршруты.
    Альтернатива: установка домашней станции Tesla Wall Connector.

  • Ошибка: ориентация только на цену при выборе.
    Последствие: более дешёвый автомобиль может уступать по безопасности и качеству.
    Альтернатива: рассмотрите сертифицированные подержанные Tesla с гарантией.

  • Ошибка: игнорирование обновлений ПО.
    Последствие: потеря функциональности автопилота и новых сервисов.
    Альтернатива: регулярно устанавливать OTA-обновления.

А что если Tesla потеряет лидерство?

Если китайские компании продолжат снижать цены, Tesla может сократить долю рынка, но не влияние. Сильная репутация бренда, качественная сборка и узнаваемый стиль позволяют компании удерживать интерес даже при высокой конкуренции. Кроме того, Tesla планирует развивать технологии автономного вождения и аккумуляторов 4680, что может стать следующим прорывом.

FAQ

— Какой запас хода у новой Model Y в Китае?
До 830 км по циклу CLTC, благодаря новым батареям от LG Energy Solution.

— Сколько стоит базовая версия Tesla Model 3 в Китае?
Около 245 900 юаней (примерно 3,1 млн рублей по текущему курсу).

— Что лучше выбрать — Model 3 или Model Y?
Model 3 подходит для города: она компактнее и дешевле. Model Y просторнее и удобнее для семьи или путешествий.

— Можно ли заряжать Tesla другими станциями?
Да, большинство общественных зарядных станций в Китае совместимы с адаптерами Tesla.

— Есть ли льготы при покупке электромобилей в Китае?
Да, в ряде регионов сохраняются налоговые послабления и бесплатная регистрация для EV.

Мифы и правда

  • Миф: Tesla теряет популярность в Китае.
    Правда: продажи остаются стабильно высокими, а снижение в годовом выражении — менее 1%.

  • Миф: китайские электромобили уже обогнали Tesla по качеству.
    Правда: местные бренды стремительно развиваются, но Tesla по-прежнему лидирует по программному обеспечению и надёжности.

  • Миф: зарядка Tesla занимает слишком много времени.
    Правда: станции Supercharger восполняют 80% заряда за 20-25 минут.

Три интересных факта

  1. Завод Gigafactory Shanghai выпускает более миллиона электромобилей в год — это крупнейшее предприятие Tesla в мире.

  2. В Китае Tesla предлагает эксклюзивные функции голосового управления, адаптированные под местный язык.

  3. Более 40% всех экспортируемых автомобилей Tesla в 2025 году произведены именно в Шанхае.

Исторический контекст

  • 2019 год: Tesla открывает Gigafactory Shanghai — первый завод компании за пределами США.

  • 2020 год: начинается производство Model 3 для внутреннего рынка.

  • 2021-2023: Tesla становится лидером по продажам иностранных EV в Китае.

  • 2025 год: компания почти догоняет показатели прошлого года и укрепляет позиции, несмотря на давление конкурентов.

