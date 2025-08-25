В США обвинили Tesla в сокрытии аварий — правда оказалась шокирующей

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировало расследование в отношении компании Tesla. Причина — подозрения в том, что производитель электрокаров умышленно скрывал данные о ДТП автомобилей, оснащённых системой автопилота Full Self-Driving (FSD), пишет Electrek.

Нарушение правил отчётности

По установленным правилам, автопроизводители обязаны сообщать о подобных инцидентах в течение 1-5 дней. Однако, как считают в NHTSA, Tesla могла намеренно задерживать предоставление информации на несколько месяцев. Ведомство расценивает это как попытку скрыть реальные масштабы аварий с участием беспилотников.

При этом сама компания получает сведения об аварии практически сразу: специальные серверы фиксируют снимки с места происшествия в момент ДТП. В Tesla утверждают, что причиной задержек стали технические трудности при сборе данных.

Масштабы скрытых происшествий

Согласно данным NHTSA, начиная с 2021 года Tesla не предоставила информацию о 2300 авариях, произошедших в режиме автопилота. Такой масштаб, по мнению регулятора, говорит о систематическом характере нарушений.

История с продолжением

Это не первое расследование в отношении американского производителя электромобилей. Ранее NHTSA уже обращала внимание на уязвимости системы беспилотного управления Tesla. Так, специалисты выражали опасения, что неблагоприятные погодные условия могут существенно влиять на корректность её работы. Поводом для проверки тогда стали четыре аварии, вызвавшие сомнения в надёжности технологии.

Сегодняшнее расследование усиливает давление на Tesla и вновь поднимает вопросы о прозрачности компании и безопасности её систем автопилотирования.