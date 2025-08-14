Полмиллиона в месяц за руль Tesla: что скрывается за "работой мечты" в Нью-Йорке

Можно ли заработать почти полмиллиона рублей в месяц, просто управляя автомобилем? Tesla решила проверить это на практике — и объявила набор водителей-испытателей для своих будущих роботакси в Нью-Йорке. Но есть нюанс: официального разрешения на тестирование беспилотников в мегаполисе компания Илона Маска пока так и не получила.

Что предлагает Tesla

В опубликованных вакансиях указано, что тест-пилоты будут управлять автомобилями, оснащёнными системами автономного вождения, а также собирать аудио- и видеоданные для обучения нейросетей. Почасовая ставка впечатляет — 33,60 доллара (около 2,7 тыс. рублей). Это значит, что за восьмичасовую смену можно заработать примерно 21,5 тыс. рублей, а при пятидневной рабочей неделе — около 450 тыс. рублей в месяц.

Интересно, что ранее похожая вакансия уже появлялась, но для Бруклина. Это может указывать на планомерную подготовку компании к масштабному запуску роботакси в Нью-Йорке — пусть пока и с водителем за рулём.

Почему за рулём всё ещё человек

Даже если автомобиль умеет ездить сам, нью-йоркские правила обязывают во время испытаний держать человека за рулём. Более того, для таких тестов необходимо официальное распоряжение.

"Разрешение Tesla на тестирование автономных автомобилей в Нью-Йорке не выдавалось", — сообщил представитель Департамента транспорта города.

Таким образом, пока планы компании носят скорее подготовительный характер. Однако это не мешает Tesla активно подбирать кандидатов, готовых выйти на дороги мегаполиса и наблюдать за работой будущих беспилотников.

Опыт других городов

Интересно, что в июне роботакси Tesla уже начали курсировать по улицам Остина, штат Техас. Но старт оказался непростым: в городскую администрацию начали поступать жалобы. В их числе — проблемы с навигацией, задержки в движении и спорные ситуации на дороге.