Tesla
Tesla
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:49

Когда роботы бьют людей: Tesla рискует миллионами после инцидента на заводе

Техник Tesla во Фремонте получил тяжёлые травмы при работе с промышленным роботом

Работа на заводах Tesla всегда привлекает внимание любителей передовых технологий и любителей электромобилей, но за этим стоит и реальная опасность. Недавний случай на производственной линии во Фремонте, штат Калифорния, вновь подчеркнул риски взаимодействия человека с промышленными роботами.

22 июля 2023 года техник Питер Хинтердоблер помогал коллеге при демонтаже робота, который временно вывели с конвейера Model 3. Во время попытки извлечь блок управления устройство внезапно пришло в движение. Под действием собственного привода и противовеса массой около 3 629 килограммов робот сорвался с места, обрушив всю конструкцию на Питера. Мужчина потерял сознание и получил тяжёлые травмы, характер которых пока не раскрывается.

Последствия травмы

На лечение пострадавший уже потратил около одного миллиона долларов. Эксперты прогнозируют, что будущие медицинские расходы могут превысить шесть миллионов. В иске к Tesla Хинтердоблер требует 20 миллионов долларов за физическую боль, 10 миллионов за моральный ущерб, один миллион за упущенный заработок и восемь миллионов за будущую потерю трудоспособности. Ещё пять миллионов долларов заявлены для покрытия бытовых расходов.

Вопросы безопасности

Рабочий также отмечает, что компания отказалась предоставить видеозапись инцидента, несмотря на неоднократные запросы. Адвокаты Хинтердоблера считают, что на заводе не были обеспечены надлежащие меры безопасности, что и стало причиной несчастного случая.

История подобных инцидентов

Это не первый случай проблем с роботами на предприятиях Tesla. В 2021 году на заводе в Техасе автоматизированный механизм причинил серьёзные травмы инженеру, повредив спину и руку. Только быстрая реакция коллеги, включившего аварийную остановку, позволила избежать ещё более тяжёлых последствий.

Сравнение инцидентов с роботами

Год Место Тип робота Травмы Причина
2021 Техас Автоматизированный механизм Спина, рука Сбой в работе устройства
2023 Калифорния Промышленный робот Model 3 Неуточнённые тяжёлые травмы Неожиданное движение конструкции

Советы шаг за шагом

  1. Перед работой с промышленными роботами всегда проверяйте наличие аварийных стопов и блокировок.

  2. Используйте средства индивидуальной защиты, включая шлем, перчатки и защитную обувь.

  3. При демонтаже или техническом обслуживании не пытайтесь удерживать или направлять движущиеся части вручную.

  4. Запрашивайте и сохраняйте видеозаписи процедур для контроля безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование проверки блокировок.
    Последствие: серьёзные травмы.
    Альтернатива: регулярные осмотры и тестирование системы перед обслуживанием.

  • Ошибка: работать без коллеги.
    Последствие: нет помощи при аварийной ситуации.
    Альтернатива: всегда присутствие напарника для экстренной остановки.

А что если…

Даже при строгих мерах безопасности робот может выйти из строя. Поэтому постоянное обучение персонала и наличие планов на случай аварии остаются ключевыми элементами безопасной работы.

Плюсы и минусы автоматизации

Плюсы Минусы
Увеличение производительности Риск травм при сбоях
Сокращение ручного труда Зависимость от технического обслуживания
Повышение точности сборки Высокие затраты на системы безопасности

FAQ

Как выбрать безопасное место для работы с роботами?
Рекомендуется выделять зоны, оснащённые аварийными стопами и средствами защиты, с ограниченным доступом посторонних.

Сколько стоит обучение безопасной работе с роботами?
В среднем курс для сотрудников завода стоит от 500 до 2 000 долларов в зависимости от уровня автоматизации.

Что лучше использовать: стационарные роботы или мобильные платформы?
Стационарные роботы обеспечивают стабильность и точность, но требуют строгого соблюдения правил безопасности. Мобильные платформы гибче, но контроль за ними сложнее.

Мифы и правда

"Роботы всегда безопасны, ведь они запрограммированы", — считает инженер.

На практике сбои и неправильная эксплуатация могут привести к тяжёлым последствиям.

Три интересных факта

  1. Промышленные роботы могут иметь противовесы, превышающие три тонны.

  2. Видеофиксация инцидентов на производстве часто помогает в судебных разбирательствах.

  3. В США компенсации за травмы от промышленных роботов могут достигать десятков миллионов долларов.

Исторический контекст

  • 2021: Инцидент с роботом в Техасе, повреждение инженера.

  • 2023: Травма Питера Хинтердоблера в Калифорнии, иск на $51 млн.

