Палец против технологии: зачем Tesla устраивает массовый отзыв в Японии

Компания Tesla объявила о добровольном отзыве почти двух тысяч праворульных электромобилей Model Y, выпущенных для японского рынка. Причина — некорректная работа системы защиты от защемления в водительском стеклоподъемнике. Несмотря на то что инцидентов в самой Японии зафиксировано не было, автопроизводитель решил действовать превентивно и исправить проблему дистанционно.

В чём суть проблемы

По данным японского офиса Tesla, дефект связан с модулем управления кузовом, установленным с правой стороны. Во время тестирования этот компонент не прошёл должной проверки, из-за чего система, призванная остановить стекло при встрече с препятствием, может сработать неправильно. В худшем случае это может привести к травме — если, например, палец попадёт в проём во время закрытия стекла.

Всего под отзыв попадают 1962 автомобиля, произведённых с 10 апреля по 14 июля 2025 года. Среди них — 1108 экземпляров с индексом ZAA-YL3YT и 854 с индексом ZAA-YL1YT. Все машины — праворульные версии Model Y, адаптированные специально под японские условия.

Как пройдёт исправление

Tesla вновь применяет свой главный козырь — возможность обновлять программное обеспечение "по воздуху". Владельцам не придётся записываться в сервисные центры: достаточно принять обновление, когда оно появится на экране автомобиля. OTA-пакет (over-the-air) устранит ошибку в алгоритме работы стеклоподъёмников, восстановив нормальную работу защиты от защемления.

Компания уведомит клиентов несколькими способами: письмом на электронную почту, уведомлением в мультимедийной системе автомобиля и публикацией на официальном сайте Tesla Japan. Таким образом, производитель рассчитывает охватить всех владельцев и минимизировать неудобства.

Что подтолкнуло к проверке

Интересно, что сигнал о возможном сбое поступил из-за границы — от зарубежных подразделений компании. На территории Японии случаев некорректной работы стеклоподъёмников зафиксировано не было, однако инженеры Tesla решили не рисковать. Проверка подтвердила вероятность ошибки в работе модуля, и компания запустила отзывную кампанию раньше, чем того потребовали бы местные регуляторы.

Как работает OTA-обновление

Технология OTA давно стала визитной карточкой Tesla. Она позволяет обновлять программное обеспечение автомобиля без визита в сервис, подобно тому, как смартфоны получают новые версии прошивки. Обновления могут касаться не только комфорта или навигации, но и критически важных систем безопасности. В данном случае OTA-пакет изменит параметры управления стеклоподъёмником, корректируя чувствительность датчиков и скорость отклика.

Этот подход позволяет компании оперативно устранять ошибки, обнаруженные уже после выпуска машины. Более того, Tesla регулярно добавляет новые функции и улучшает производительность своих моделей — фактически превращая автомобили в "живой продукт", который совершенствуется с годами.

Что делать владельцам

Проверить уведомление от Tesla в мобильном приложении или на экране автомобиля. Убедиться, что авто подключено к Wi-Fi или имеет стабильный интернет. Установить обновление, когда система предложит это сделать. После перезагрузки проверить работу стеклоподъёмников.

Процесс занимает около 25 минут и не требует вмешательства специалиста. Если же обновление не установится автоматически, Tesla рекомендует связаться с ближайшим сервисным центром через приложение.

Возможные ошибки и последствия

Некоторые владельцы игнорируют уведомления об OTA-обновлениях, считая их необязательными. Но в случае, когда речь идёт о безопасности, откладывать установку не стоит. Несвоевременное обновление может привести к тому, что автомобиль не будет соответствовать требованиям японского стандарта безопасности JIS, что в дальнейшем может стать проблемой при техосмотре.

Кроме того, если неисправность проявится до обновления, владельцу придётся обращаться в сервис, где сотрудники вручную перепрошьют систему.

А что если дефект проявится снова?

Tesla обычно оставляет возможность отката обновления и анализа логов для диагностики. Если ошибка повторится, компания сможет дистанционно считать данные и предложить дополнительное исправление. Это одно из преимуществ цифровой архитектуры марки, которая позволяет постоянно совершенствовать автомобиль без вмешательства в механические узлы.

FAQ

Как узнать, попал ли мой автомобиль под отзыв?

Проверить можно в приложении Tesla или на сайте компании по VIN-номеру.

Нужно ли ехать в сервисный центр?

Нет, обновление загрузится автоматически. Визит потребуется только в случае, если OTA-установка не пройдёт.

Сколько времени займёт исправление?

В среднем — от 20 до 30 минут. В это время автомобиль не должен эксплуатироваться.

Что делать, если обновление не пришло?

Проверить подключение к интернету и убедиться, что функция автоматических обновлений включена в настройках.

Влияет ли проблема на гарантию?

Нет, отзывная кампания не отражается на гарантии и проводится бесплатно.

Мифы и правда

• Миф: OTA-обновления — это просто косметические улучшения.

Правда: Tesla использует OTA и для устранения критических ошибок, включая системы безопасности.

• Миф: обновления можно не ставить.

Правда: некоторые апдейты обязательны для поддержания соответствия нормам безопасности.

• Миф: OTA-обновления замедляют работу систем.

Правда: в большинстве случаев обновления оптимизируют алгоритмы и улучшают отклик автомобиля.