Палец против технологии: зачем Tesla устраивает массовый отзыв в Японии
Компания Tesla объявила о добровольном отзыве почти двух тысяч праворульных электромобилей Model Y, выпущенных для японского рынка. Причина — некорректная работа системы защиты от защемления в водительском стеклоподъемнике. Несмотря на то что инцидентов в самой Японии зафиксировано не было, автопроизводитель решил действовать превентивно и исправить проблему дистанционно.
В чём суть проблемы
По данным японского офиса Tesla, дефект связан с модулем управления кузовом, установленным с правой стороны. Во время тестирования этот компонент не прошёл должной проверки, из-за чего система, призванная остановить стекло при встрече с препятствием, может сработать неправильно. В худшем случае это может привести к травме — если, например, палец попадёт в проём во время закрытия стекла.
Всего под отзыв попадают 1962 автомобиля, произведённых с 10 апреля по 14 июля 2025 года. Среди них — 1108 экземпляров с индексом ZAA-YL3YT и 854 с индексом ZAA-YL1YT. Все машины — праворульные версии Model Y, адаптированные специально под японские условия.
Как пройдёт исправление
Tesla вновь применяет свой главный козырь — возможность обновлять программное обеспечение "по воздуху". Владельцам не придётся записываться в сервисные центры: достаточно принять обновление, когда оно появится на экране автомобиля. OTA-пакет (over-the-air) устранит ошибку в алгоритме работы стеклоподъёмников, восстановив нормальную работу защиты от защемления.
Компания уведомит клиентов несколькими способами: письмом на электронную почту, уведомлением в мультимедийной системе автомобиля и публикацией на официальном сайте Tesla Japan. Таким образом, производитель рассчитывает охватить всех владельцев и минимизировать неудобства.
Что подтолкнуло к проверке
Интересно, что сигнал о возможном сбое поступил из-за границы — от зарубежных подразделений компании. На территории Японии случаев некорректной работы стеклоподъёмников зафиксировано не было, однако инженеры Tesla решили не рисковать. Проверка подтвердила вероятность ошибки в работе модуля, и компания запустила отзывную кампанию раньше, чем того потребовали бы местные регуляторы.
Как работает OTA-обновление
Технология OTA давно стала визитной карточкой Tesla. Она позволяет обновлять программное обеспечение автомобиля без визита в сервис, подобно тому, как смартфоны получают новые версии прошивки. Обновления могут касаться не только комфорта или навигации, но и критически важных систем безопасности. В данном случае OTA-пакет изменит параметры управления стеклоподъёмником, корректируя чувствительность датчиков и скорость отклика.
Этот подход позволяет компании оперативно устранять ошибки, обнаруженные уже после выпуска машины. Более того, Tesla регулярно добавляет новые функции и улучшает производительность своих моделей — фактически превращая автомобили в "живой продукт", который совершенствуется с годами.
Что делать владельцам
-
Проверить уведомление от Tesla в мобильном приложении или на экране автомобиля.
-
Убедиться, что авто подключено к Wi-Fi или имеет стабильный интернет.
-
Установить обновление, когда система предложит это сделать.
-
После перезагрузки проверить работу стеклоподъёмников.
Процесс занимает около 25 минут и не требует вмешательства специалиста. Если же обновление не установится автоматически, Tesla рекомендует связаться с ближайшим сервисным центром через приложение.
Возможные ошибки и последствия
Некоторые владельцы игнорируют уведомления об OTA-обновлениях, считая их необязательными. Но в случае, когда речь идёт о безопасности, откладывать установку не стоит. Несвоевременное обновление может привести к тому, что автомобиль не будет соответствовать требованиям японского стандарта безопасности JIS, что в дальнейшем может стать проблемой при техосмотре.
Кроме того, если неисправность проявится до обновления, владельцу придётся обращаться в сервис, где сотрудники вручную перепрошьют систему.
А что если дефект проявится снова?
Tesla обычно оставляет возможность отката обновления и анализа логов для диагностики. Если ошибка повторится, компания сможет дистанционно считать данные и предложить дополнительное исправление. Это одно из преимуществ цифровой архитектуры марки, которая позволяет постоянно совершенствовать автомобиль без вмешательства в механические узлы.
FAQ
Как узнать, попал ли мой автомобиль под отзыв?
Проверить можно в приложении Tesla или на сайте компании по VIN-номеру.
Нужно ли ехать в сервисный центр?
Нет, обновление загрузится автоматически. Визит потребуется только в случае, если OTA-установка не пройдёт.
Сколько времени займёт исправление?
В среднем — от 20 до 30 минут. В это время автомобиль не должен эксплуатироваться.
Что делать, если обновление не пришло?
Проверить подключение к интернету и убедиться, что функция автоматических обновлений включена в настройках.
Влияет ли проблема на гарантию?
Нет, отзывная кампания не отражается на гарантии и проводится бесплатно.
Мифы и правда
• Миф: OTA-обновления — это просто косметические улучшения.
Правда: Tesla использует OTA и для устранения критических ошибок, включая системы безопасности.
• Миф: обновления можно не ставить.
Правда: некоторые апдейты обязательны для поддержания соответствия нормам безопасности.
• Миф: OTA-обновления замедляют работу систем.
Правда: в большинстве случаев обновления оптимизируют алгоритмы и улучшают отклик автомобиля.
