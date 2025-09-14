Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:38

Продажи Tesla в Европе падают, но завод в Германии увеличивает производство — что скрывает компания

Tesla увеличит производство на заводе в Германии несмотря на падение продаж в Европе

Завод Tesla в Германии, расположенный недалеко от Берлина, активно увеличивает объемы производства несмотря на снижение продаж электромобилей в Европе. Такое решение стало возможным благодаря успешным результатам на других рынках и стремлению компании улучшить свою рыночную позицию. В последние недели компания сообщила о пересмотре своих производственных планов в сторону роста, что противоречит текущим статистическим данным о снижении продаж в европейских странах.

Причины для оптимизма

По словам директора завода Андре Тьерига, производство на предприятии будет увеличено в третьем и четвертом квартале этого года. На решение повлияли не только положительные сигналы с зарубежных рынков, но и внутренние достижения компании. Несмотря на общемировые проблемы с поставками и повышенную конкуренцию на рынке электромобилей, завод в Грюнхайде, который является основным для производства модели Tesla Y для Европы, продолжает показывать хорошие результаты.

Тьериг отметил, что решение увеличить производство связано с успешными продажами, но при этом он не стал раскрывать подробности относительно точных объемов или стоимости новых мощностей, которые предполагается использовать для увеличения производства.

Падение продаж в Европе

Однако несмотря на общий оптимизм, ситуация с продажами в некоторых европейских странах вызывает обеспокоенность. В августе 2025 года Tesla столкнулась с рекордным снижением спроса в Германии, где количество зарегистрированных автомобилей упало на 40% по сравнению с прошлым годом. Снижение наблюдается и в других странах, таких как Франция, Бельгия, Дания и Швеция. По данным аналитиков, падение в этих странах составило 56% за первые восемь месяцев года.

Интересно, что аналогичная ситуация сложилась и в других крупных странах Европы, где спрос на электрокары Tesla, похоже, не оправдывает ожиданий компании. На фоне этих статистических данных трудно не заметить дисбаланс между заявлениями руководства и реальным состоянием дел на рынке.

Исключение для Норвегии

Единственной страной, в которой ситуация обстоит иначе, стала Норвегия. Здесь, наоборот, продажи электромобилей Tesla выросли на 21% в августе 2025 года, а с начала года рост составил 26%. Это подтверждает, что на некоторых рынках спрос на электрические автомобили Tesla продолжает расти, несмотря на падение в других странах.

Компания Tesla объясняет спад в других странах временными трудностями, связанными с обновлением модели Y, которая является одной из самых популярных в ее линейке. Эти обновления, по словам представителя компании, повлияли на ритм производства, что привело к снижению продаж в определенные периоды.

"Мы пересмотрели наши планы и уверены, что в оставшиеся месяцы года производство увеличится. Мы уверены, что все временные проблемы будут решены", — отметил директор завода Tesla в Грюнхайде Андре Тьериг.

Производственные вызовы

Однако увеличение производства на фоне падающих продаж в Европе поднимает вопросы о способности Tesla успешно справляться с изменяющимися рыночными условиями. Даже несмотря на то, что компания сохраняет амбициозные планы на будущее, необходимо учитывать, что спад в продажах в таких крупных рынках как Германия и Франция может повлиять на долговременную стабильность компании в Европе.

По словам экспертов, увеличение производства может стать стратегическим шагом для укрепления позиций на новых рынках. Это позволит Tesla диверсифицировать поставки и минимизировать риски, связанные с падением спроса в европейских странах.

