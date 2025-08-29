Семейный кроссовер с нравом суперкара: Tesla готовит неожиданный сюрприз

Может ли семейный кроссовер превзойти по динамике спорткар? Tesla уверена, что да. Совсем скоро компания представит новый Model Y Performance — и это будет не просто обновление, а настоящий спортивный рывок в сегменте кроссоверов.

Мощность и динамика

По инсайдерской информации, "заряженный" Model Y получит двухмоторный полный привод с отдачей 510 лошадиных сил и крутящим моментом 741 Н*м. Эти показатели позволяют разгоняться до 96 км/ч всего за 2,9 секунды — результат, сопоставимый с суперкарами.

"Model Y Performance станет более практичной альтернативой Model 3 Performance, сохранив фирменную агрессивную динамику марки", — отмечают источники.

Дизайн и технические доработки

Снаружи автомобиль выделяется спортивными бамперами, изменённым диффузором, доработанным спойлером и уникальными легкосплавными дисками. За эффективность торможения отвечает усиленная система с красными суппортами, а управляемость обеспечат адаптивные амортизаторы, новые пружины из высокопрочной стали и жёсткие крепления подвески.

Интерьер и оснащение

Внутри главные нововведения — спортивные сиденья с улучшенной боковой поддержкой и карбоновые декоративные вставки. Остальное фирменное оформление Tesla сохранится: 15,4-дюймовый центральный экран и дополнительный дисплей диагональю 8 дюймов для пассажиров второго ряда.

Специалисты отмечают, что сочетание минималистичного интерьера с элементами спортивного стиля сделает Model Y Performance более универсальной: он остаётся семейным кроссовером, но с возможностями гоночного болида.

Рынки и стоимость

Первыми познакомятся с новинкой покупатели в Европе и на Ближнем Востоке. Позднее Tesla выведет модель и на рынок США, где цена составит около 58 тысяч долларов, что примерно соответствует 4,65 млн рублей по текущему курсу.