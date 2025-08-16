Model Y L уже едет: зачем Tesla спешит туда, где нет зарядок

Кто сказал, что простор и дальность хода несовместимы? Уже этой осенью Tesla представит в Китае обновлённый шестиместный кроссовер Model Y L с запасом хода в впечатляющие 751 км. Первые экземпляры уже покинули конвейер и направились к дилерам, причём не только в мегаполисы вроде Шанхая и Пекина, но и в менее крупные города, включая провинцию Цзянсу. Такой подход намекает на масштабную и одновременную премьеру по всей стране.

Что нового в Model Y L

Модель 2026 года заметно выросла в длину — примерно на 20-30 сантиметров по сравнению с обычной Model Y. Общая длина теперь составляет около пяти метров. В салоне появился третий ряд сидений, что позволяет разместить до шести человек, при этом сохраняя привычный минималистичный стиль Tesla.

Под капотом — аккумулятор ёмкостью 82 кВт·ч, обеспечивающий рекордный для семейного электрокроссовера запас хода. Максимальная скорость ограничена 201 км/ч — вполне достаточно для комфортных поездок как по городу, так и по трассе.

Позиционирование и стратегия продаж

Интересно, что Tesla не стала ограничиваться поставками в крупнейшие города. Параллельная отгрузка машин в провинциальные центры может означать, что компания рассчитывает на широкий спрос в регионах с менее развитой инфраструктурой для электромобилей. Это согласуется с общей стратегией бренда — активно расширять рынок и стимулировать установку зарядных станций даже в отдалённых районах.