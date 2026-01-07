Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:18

Зачем платить 2,8 млн за старую Теслу: история электромобиля, который так и не стал машиной

Электромобиль Tesla 2014 года оценили в 2,79 млн рублей — РГ

На российском автомобильном рынке появился редкий для сегодняшних реалий лот — электромобиль Tesla Model S 2014 года, который за прошедшее десятилетие так и не стал полноценным участником дорожного движения. Машину с минимальным пробегом выставили на продажу по цене, сопоставимой с современными массовыми кроссоверами. Об этом сообщает издание "Российская газета", обратившее внимание на необычное объявление.

Электромобиль с историей и почти без пробега

Речь идет о Tesla Model S 2014 года выпуска, которую продавец называет настоящей "капсулой времени". По его словам, автомобиль был импортирован в Россию из Нидерландов и с 2015 года находился во владении одного собственника. За все это время электромобиль практически не эксплуатировался.

Пробег машины составляет всего 3150 километров, что крайне нетипично для автомобиля такого возраста. В "Российской газете" отмечают, что для машин с двигателем внутреннего сгорания это не считается даже полноценной обкаткой, а для электрокара с его особенностями эксплуатации подобные цифры выглядят особенно впечатляюще.

Состояние и оснащение

Продавец утверждает, что Tesla Model S находится в идеальном техническом и визуальном состоянии и полностью соответствует заявленному пробегу. Автомобиль относится к хорошо оснащённым версиям и предлагает набор опций, характерных для флагманских моделей бренда того периода.

В комплектацию входят 21-дюймовые легкосплавные диски, пневматическая подвеска, декоративные элементы из карбона, панорамная крыша с люком, потолок, отделанный алькантарой, а также так называемый "зимний пакет". Такой уровень оснащения и сегодня выглядит актуально, несмотря на возраст модели.

Цена и рыночный контекст

Стоимость уникального электромобиля составляет 2 790 000 рублей. Как отмечает "Российская газета", еще в прошлом году примерно во столько же оценивалась топовая версия Lada Aura — до корректировки цен на ряд моделей отечественного производителя.

В нынешних условиях за аналогичную сумму сложно приобрести даже массовый китайский кроссовер. В издании указывают, что Geely Cityray за такие деньги без учета акций и специальных программ уже недоступен. На этом фоне почти новая Tesla десятилетней давности выглядит нетривиальным предложением для коллекционеров и поклонников электромобилей.

Редкость для российского рынка

Появление подобного автомобиля в продаже подчеркивает специфику российского вторичного рынка, где иногда можно встретить экземпляры с минимальной эксплуатацией и необычной историей. Tesla Model S 2014 года с пробегом чуть более трех тысяч километров — редкость не только для России, но и для Европы.

Такие предложения, как правило, ориентированы не на массового покупателя, а на ценителей или тех, кто ищет автомобиль "не как у всех", сохранивший заводское состояние спустя годы.

