Рекордный провал Tesla: это уже было в 2017-м — и снова повторяется

Американский рынок электромобилей переживает один из самых заметных переломов за последние годы. Компания Tesla, которая долгое время оставалась безусловным лидером в этом сегменте, впервые столкнулась с серьезным сокращением своей доли. По данным Cox Automotive, в августе 2025 года на долю бренда пришлось лишь 38% продаж электрокаров в США — это минимум за восемь лет и уровень, сопоставимый с октябрем 2017 года, когда только начиналось массовое производство Model 3. Информацию приводит агентство Reuters.

Конкуренция усиливается

Причины падения эксперты связывают в первую очередь с растущей конкуренцией. Крупные мировые автопроизводители активно расширяют линейку электромобилей, предлагая покупателям более доступные и при этом технологичные модели. В сегменте массовых машин появляются десятки альтернатив, которые составляют серьезное соперничество Tesla, особенно в среднем ценовом диапазоне.

Потребитель все чаще выбирает автомобили, сочетающие оптимальную стоимость, современный дизайн и новые функции. В этом отношении Tesla постепенно теряет былое преимущество: компания реже обновляет линейку и делает ставку на долгосрочные проекты, такие как роботакси и гуманоидные роботы.

Ставка на новые направления

Несмотря на то что Илон Маск активно развивает инновационные инициативы, включая автономные такси и роботов, основным источником дохода Tesla остаются продажи автомобилей. Однако перераспределение ресурсов на новые направления замедлило выпуск свежих моделей, что сыграло против компании в условиях агрессивного роста конкурентов.

Ограниченный выбор для покупателей

Сегодня ассортимент Tesla в США фактически ограничен четырьмя основными моделями, в то время как у других брендов линейка может включать десятки вариантов. Это дает конкурентам очевидное преимущество. Особенно заметно отставание Tesla в сегменте бюджетных электромобилей, где спрос растет быстрее всего.

Роль налоговых льгот

До недавнего времени важным фактором роста рынка оставались государственные стимулы. Американские покупатели могли рассчитывать на налоговые льготы, что существенно снижало конечную стоимость электромобиля. Именно это позволяло поддерживать спрос даже на фоне повышения цен на автомобили и комплектующие.

Однако срок действия льгот подходит к концу — уже в сентябре программа прекращает работу. Это может привести к заметному замедлению всего рынка электрокаров в США, что создаст дополнительное давление на производителей, включая Tesla.