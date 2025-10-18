Tesla с характером гонщика: новый режим "Безумный Макс" уже пугает пассажиров

Автомобили Tesla получили новый режим вождения под названием "Безумный Макс", который уже успел вызвать интерес у поклонников марки и экспертов. Обновление появилось в свежей версии системы автопилотирования Full Self-Driving (FSD) 14.1.2, сообщает проект Not a Tesla App.

Название режима — отсылка к культовому фильму-антиутопии Mad Max, где футуристичные машины мчатся по пустынным трассам в мире хаоса и скорости. Теперь Tesla решила добавить немного этого духа безумия и в свои электрокары.

Что изменилось в поведении автопилота

В режиме "Безумный Макс" беспилотная система вождения действует заметно решительнее: электромобиль может разгоняться на трассах до 85 миль в час (примерно 140 км/ч) и выполнять более динамичные манёвры.

"FSD в этом режиме не нарушает ПДД, но чаще двигается на максимально разрешённой скорости и активнее перестраивается", — пояснили энтузиасты из Not a Tesla App.

Иными словами, искусственный интеллект Tesla становится чуть более "человечным": стремится ехать быстро, не тратя время на лишние раздумья, если дорога свободна.

Как это работает

При включении режима FSD анализирует дорожные условия, поток, ограничения скорости и выбирает максимально эффективный маршрут. В отличие от стандартных режимов, "Безумный Макс" чаще меняет полосу движения, подбирает агрессивную траекторию обгона и минимизирует паузы между манёврами. Всё это делает поездку динамичнее, но при этом безопасной — система по-прежнему ориентируется на официальные лимиты и не допускает нарушений.

Сравнение режимов FSD

Режим Стиль езды Максимальная скорость Особенности Стандартный Спокойный, адаптивный До 110 км/ч Минимум перестроений, плавная динамика Hurry ("Спешка") Активный, энергичный До 130 км/ч Быстрее преодолевает расстояния, чаще перестраивается Mad Max ("Безумный Макс") Агрессивный, динамичный До 140 км/ч Частые манёвры, езда на пределе разрешённой скорости

Зачем нужен новый режим

Tesla стремится адаптировать автопилот под разные типы водителей. Некоторым пользователям стандартный режим казался слишком "медлительным" — электрокар осторожничал при обгонах, не использовал свободные полосы и держался правее потока.

Теперь владельцы могут выбрать вариант, который ближе к их стилю: кто-то предпочитает плавное движение в потоке, а кто-то — максимально эффективную езду, где каждый обгон экономит минуты.

Советы: как включить и использовать

Убедитесь, что установлено обновление FSD 14.1.2. В меню настроек выберите пункт Driving Profile. Активируйте режим Mad Max. Перед включением автопилота убедитесь, что дорога подходит для FSD (шоссе, автомагистраль). Следите за уведомлениями системы — водитель обязан оставаться внимательным и держать руки на руле.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать "Безумный Макс" в городе.

• Последствие: повышенный риск ложных манёвров в плотном потоке.

• Альтернатива: режим Hurry - активный, но более предсказуемый.

• Ошибка: полностью довериться автопилоту.

• Последствие: система требует участия водителя и не освобождает от ответственности.

• Альтернатива: контролировать процесс, как рекомендует Tesla — держать руки на руле и быть готовым перехватить управление.

А что если Tesla даст больше свободы?

Многие эксперты полагают, что появление "Безумного Макса" — подготовка к будущим версиям FSD 15, где искусственный интеллект будет самостоятельно подстраиваться под поведение водителя. Автомобиль сможет определять, насколько уверенно человек обычно ведёт себя на дороге, и корректировать алгоритмы, делая стиль вождения индивидуальным.

Плюсы и минусы нового режима

Плюсы Минусы Более динамичная езда, сокращение времени в пути Увеличение расхода энергии Эффективные перестроения в потоке Потенциальный стресс для пассажиров Эмуляция реального стиля опытного водителя Возможные трудности на сложных участках Поддержка безопасных лимитов скорости Не рекомендуется для городских улиц

FAQ

Можно ли использовать "Безумный Макс" на всех Tesla?

Режим доступен только для моделей с поддержкой Full Self-Driving (FSD) и актуальной прошивкой 14.1.2.

Повышает ли он риск ДТП?

Нет, FSD контролирует все параметры движения и не нарушает правила, но стиль становится агрессивнее, что требует внимания водителя.

Влияет ли режим на расход батареи?

Да, активная езда на высокой скорости увеличивает энергопотребление на 10-15%.

Мифы и правда

Миф: автопилот Tesla может сам нарушать ПДД ради скорости.

Правда: алгоритмы жёстко ограничены лимитами — FSD лишь выбирает верхнюю границу разрешённой скорости.

Миф: режим "Безумный Макс" делает машину небезопасной.

Правда: система использует те же датчики, камеры и ИИ, что и стандартный FSD, но оптимизирует логику манёвров.

Миф: это маркетинговая шутка Tesla.

Правда: режим действительно работает и доступен пользователям, просто название — фирменный юмор компании.

Исторический контекст

Tesla уже не впервые экспериментирует с именами, вызывающими улыбку у фанатов. Ещё в Model S существовали режимы Ludicrous ("Безумный") и Insane ("Безумный уровень"), которые усиливали ускорение. Теперь идея перенесена в сферу автономного вождения, где "Безумный Макс" стал своеобразным аналогом турборежима будущего.