Tesla с характером гонщика: новый режим "Безумный Макс" уже пугает пассажиров
Автомобили Tesla получили новый режим вождения под названием "Безумный Макс", который уже успел вызвать интерес у поклонников марки и экспертов. Обновление появилось в свежей версии системы автопилотирования Full Self-Driving (FSD) 14.1.2, сообщает проект Not a Tesla App.
Название режима — отсылка к культовому фильму-антиутопии Mad Max, где футуристичные машины мчатся по пустынным трассам в мире хаоса и скорости. Теперь Tesla решила добавить немного этого духа безумия и в свои электрокары.
Что изменилось в поведении автопилота
В режиме "Безумный Макс" беспилотная система вождения действует заметно решительнее: электромобиль может разгоняться на трассах до 85 миль в час (примерно 140 км/ч) и выполнять более динамичные манёвры.
"FSD в этом режиме не нарушает ПДД, но чаще двигается на максимально разрешённой скорости и активнее перестраивается", — пояснили энтузиасты из Not a Tesla App.
Иными словами, искусственный интеллект Tesla становится чуть более "человечным": стремится ехать быстро, не тратя время на лишние раздумья, если дорога свободна.
Как это работает
При включении режима FSD анализирует дорожные условия, поток, ограничения скорости и выбирает максимально эффективный маршрут. В отличие от стандартных режимов, "Безумный Макс" чаще меняет полосу движения, подбирает агрессивную траекторию обгона и минимизирует паузы между манёврами. Всё это делает поездку динамичнее, но при этом безопасной — система по-прежнему ориентируется на официальные лимиты и не допускает нарушений.
Сравнение режимов FSD
|Режим
|Стиль езды
|Максимальная скорость
|Особенности
|Стандартный
|Спокойный, адаптивный
|До 110 км/ч
|Минимум перестроений, плавная динамика
|Hurry ("Спешка")
|Активный, энергичный
|До 130 км/ч
|Быстрее преодолевает расстояния, чаще перестраивается
|Mad Max ("Безумный Макс")
|Агрессивный, динамичный
|До 140 км/ч
|Частые манёвры, езда на пределе разрешённой скорости
Зачем нужен новый режим
Tesla стремится адаптировать автопилот под разные типы водителей. Некоторым пользователям стандартный режим казался слишком "медлительным" — электрокар осторожничал при обгонах, не использовал свободные полосы и держался правее потока.
Теперь владельцы могут выбрать вариант, который ближе к их стилю: кто-то предпочитает плавное движение в потоке, а кто-то — максимально эффективную езду, где каждый обгон экономит минуты.
Советы: как включить и использовать
-
Убедитесь, что установлено обновление FSD 14.1.2.
-
В меню настроек выберите пункт Driving Profile.
-
Активируйте режим Mad Max.
-
Перед включением автопилота убедитесь, что дорога подходит для FSD (шоссе, автомагистраль).
-
Следите за уведомлениями системы — водитель обязан оставаться внимательным и держать руки на руле.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: использовать "Безумный Макс" в городе.
• Последствие: повышенный риск ложных манёвров в плотном потоке.
• Альтернатива: режим Hurry - активный, но более предсказуемый.
• Ошибка: полностью довериться автопилоту.
• Последствие: система требует участия водителя и не освобождает от ответственности.
• Альтернатива: контролировать процесс, как рекомендует Tesla — держать руки на руле и быть готовым перехватить управление.
А что если Tesla даст больше свободы?
Многие эксперты полагают, что появление "Безумного Макса" — подготовка к будущим версиям FSD 15, где искусственный интеллект будет самостоятельно подстраиваться под поведение водителя. Автомобиль сможет определять, насколько уверенно человек обычно ведёт себя на дороге, и корректировать алгоритмы, делая стиль вождения индивидуальным.
Плюсы и минусы нового режима
|Плюсы
|Минусы
|Более динамичная езда, сокращение времени в пути
|Увеличение расхода энергии
|Эффективные перестроения в потоке
|Потенциальный стресс для пассажиров
|Эмуляция реального стиля опытного водителя
|Возможные трудности на сложных участках
|Поддержка безопасных лимитов скорости
|Не рекомендуется для городских улиц
FAQ
Можно ли использовать "Безумный Макс" на всех Tesla?
Режим доступен только для моделей с поддержкой Full Self-Driving (FSD) и актуальной прошивкой 14.1.2.
Повышает ли он риск ДТП?
Нет, FSD контролирует все параметры движения и не нарушает правила, но стиль становится агрессивнее, что требует внимания водителя.
Влияет ли режим на расход батареи?
Да, активная езда на высокой скорости увеличивает энергопотребление на 10-15%.
Мифы и правда
Миф: автопилот Tesla может сам нарушать ПДД ради скорости.
Правда: алгоритмы жёстко ограничены лимитами — FSD лишь выбирает верхнюю границу разрешённой скорости.
Миф: режим "Безумный Макс" делает машину небезопасной.
Правда: система использует те же датчики, камеры и ИИ, что и стандартный FSD, но оптимизирует логику манёвров.
Миф: это маркетинговая шутка Tesla.
Правда: режим действительно работает и доступен пользователям, просто название — фирменный юмор компании.
Исторический контекст
Tesla уже не впервые экспериментирует с именами, вызывающими улыбку у фанатов. Ещё в Model S существовали режимы Ludicrous ("Безумный") и Insane ("Безумный уровень"), которые усиливали ускорение. Теперь идея перенесена в сферу автономного вождения, где "Безумный Макс" стал своеобразным аналогом турборежима будущего.
