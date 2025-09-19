Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Tesla Model 3
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:13

Tesla готовит седан, который проедет 800 км без подзарядки — бензин становится лишним

Tesla и LG Energy Solution представили батарею для Model YL с запасом хода 800 км

Электромобили перестали быть экзотикой и постепенно становятся нормой на дорогах. Но главный вопрос для многих покупателей остаётся прежним: насколько далеко машина может проехать без подзарядки? Для Tesla это вызов, на который компания традиционно отвечает амбициозно. Новый аккумулятор, впервые применённый в шестиместной Model YL, открывает возможности для революционного обновления Model 3.

Новая батарея и её особенности

Осенью в Китае дебютировала Model YL — просторный электровнедорожник с батареей ёмкостью 82 кВт⋅ч от LG Energy Solution. Она обеспечивает запас хода в 751 км по китайскому циклу, что соответствует примерно 800 км по европейскому WLTP. Для семейных поездок это значительный шаг вперёд.

Model 3 же традиционно считается эталоном эффективности. Её облегчённая конструкция и аэродинамика позволяют расходовать энергию экономнее, чем у кроссоверов. Поэтому установка новой батареи делает достижение 800 км реального пробега вполне возможным.

Сравнение моделей Tesla

Параметр Model YL (2025) Model 3 Long Range (текущая версия) Model 3 с новой батареей (ожидаемая)
Ёмкость батареи 82 кВт⋅ч 75 кВт⋅ч 82 кВт⋅ч
Пробег (WLTP) ~751 км (CN цикл) / ~800 км WLTP 702 км 750-800 км
Тип привода Двухмоторный полный Задний привод Задний или полный
Основная ниша Семейный SUV Электроседан Дальние поездки

Сравнение показывает, что потенциал Model 3 ещё не раскрыт полностью. Лёгкий кузов и оптимизация расхода делают её лучшим кандидатом на рекордный пробег среди массовых электроседанов.

Советы шаг за шагом: как использовать батарею эффективно

  1. Следите за давлением в шинах: недокачанные покрышки повышают расход энергии на 5-7%.

  2. Используйте режим рекуперации — это помогает вернуть до 15% энергии при торможении.

  3. Планируйте зарядки через фирменное приложение Tesla: оно показывает доступные суперчарджеры и их загрузку.

  4. Избегайте частых разгонов "в пол" — батарея расходуется быстрее.

  5. При поездках на дальние расстояния используйте автопилот: система выбирает наиболее экономичный стиль движения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Держать батарею постоянно заряженной на 100%.
    Последствие: ускоренное старение ячеек.
    Альтернатива: заряжать до 80-90% в повседневном режиме.

  • Ошибка: Использовать бытовую розетку для регулярной зарядки.
    Последствие: перегрев электросети, медленный процесс.
    Альтернатива: установить настенный Wall Connector или использовать быструю зарядку.

  • Ошибка: Игнорировать обновления ПО.
    Последствие: упущенные улучшения в энергопотреблении и безопасности.
    Альтернатива: подключать авто к Wi-Fi и регулярно обновлять систему.

А что если…

Что, если электромобили действительно смогут проходить 800 км без подзарядки? Для многих это означает отказ от бензиновых и дизельных машин. Владельцы начнут планировать дальние поездки без опасений, а рынок подержанных авто с ДВС резко просядет. Туристические маршруты, ранее сложные для электрокаров, станут привычными. Более того, появится возможность конкурировать с авиа- и ж/д-перевозками на средние дистанции.

Плюсы и минусы новой батареи

Плюсы Минусы
Увеличенный пробег — до 800 км Более высокая стоимость автомобиля
Меньше остановок для подзарядки Увеличение массы батареи
Совместимость с сетью суперчарджеров Ограниченная доступность на старте
Подходит для дальних поездок Возможность снижения багажного объёма

FAQ

Как выбрать между Model Y и Model 3?
Model Y подходит семьям и тем, кому нужен просторный салон. Model 3 — выбор для тех, кто ценит динамику и дальний пробег.

Сколько стоит новая батарея?
Официальные цены пока не объявлены, но эксперты ожидают рост стоимости комплектации на 5-8%.

Что лучше для дальних поездок — электромобиль или гибрид?
Современные электромобили с запасом хода от 700 км уже конкурируют с гибридами. Однако гибрид остаётся удобнее там, где нет развитой сети зарядных станций.

Мифы и правда

  • Миф: "Электромобили нельзя использовать зимой".
    Правда: Tesla оснащается системой подогрева батареи и салона, позволяющей эксплуатировать авто при низких температурах.

  • Миф: "Батарея выходит из строя через 5 лет".
    Правда: ресурс современных аккумуляторов превышает 10 лет при правильной эксплуатации.

  • Миф: "Зарядка всегда занимает много времени".
    Правда: суперчарджеры Tesla позволяют восполнить 70% ёмкости за 20-30 минут.

3 интересных факта

• Батарея Model YL разработана совместно с LG Energy Solution, одним из крупнейших производителей аккумуляторов в мире.
• Tesla использует программные обновления для оптимизации расхода энергии без вмешательства в железо.
• Model 3 в Китае входит в тройку самых популярных электромобилей благодаря сочетанию цены и эффективности.

Исторический контекст

  1. 2012 год — запуск Tesla Model S с пробегом 426 км, что тогда считалось рекордом.

  2. 2017 год — дебют Model 3, которая задала новый стандарт массового электроседана.

  3. 2025 год — появление Model YL с батареей 82 кВт⋅ч, открывшей дорогу к 800 км на одной зарядке.

