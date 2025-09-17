Спокойствие на 110 тысяч километров: как работает новая семилетняя гарантия Tesla

Американский рынок электромобилей находится в фазе замедления, и даже лидеры сегмента, такие как Tesla, сталкиваются с усиливающейся конкуренцией. Несмотря на то, что Model Y и Model 3 продолжают удерживать позиции по продажам, компании приходится искать новые способы привлечения клиентов. Одним из таких шагов стало изменение гарантийных условий для автомобилей 2026 модельного года, включая топовые версии Model S и Model X.

Новая семилетняя гарантия

В обновленных документах появилась возможность расширенной гарантии на дорогостоящие элементы силовой установки. Владельцы новых Tesla теперь могут рассчитывать на защиту ключевых компонентов в течение семи лет или 110 тысяч километров, что существенно превышает стандартные четыре года. Программа действует не только в Калифорнии, но и по всей Северной Америке.

Расширенная гарантия покрывает ремонт важных узлов: систему преобразования мощности (PCS), высоковольтные контроллеры, контакторы быстрой зарядки, полуоси, радиаторы, электрические жгуты и другие дорогостоящие детали. Особое значение имеет система PCS, поскольку она обеспечивает корректную работу зарядки и при сбое может полностью обездвижить электромобиль.

Исключения и особенности

Существующая восьмилетняя защита аккумулятора и привода сохраняется. При этом Cybertruck пока не включен в программу расширенной гарантии, вероятно, из-за особенностей конструкции и ранней стадии производства. Tesla может пересмотреть этот момент в будущем.

Влияние на рынок и кредитование

Удлинение сроков гарантии выглядит логичным на фоне роста сроков автокредитования. Многие покупатели продолжают выплачивать кредиты после окончания стандартной гарантии. Новая опция позволяет владельцам быть спокойнее за автомобиль на протяжении большей части срока выплат, что повышает привлекательность покупки электромобиля.

Советы шаг за шагом для владельцев

При покупке Tesla уточните, какие узлы подпадают под расширенную гарантию. Сохраняйте документы и подтверждения обслуживания для возможного ремонта по программе. Планируйте регулярное техобслуживание, чтобы предотвратить поломки дорогих компонентов.

А что если Cybertruck включат в программу?

Если Tesla добавит Cybertruck в расширенную гарантию, владельцы смогут рассчитывать на такой же срок защиты дорогостоящих узлов, что сделает модель более привлекательной на фоне конкурентов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Длительная защита ключевых узлов Пока не распространяется на Cybertruck Спокойствие при долгосрочном кредитовании Расширенная гарантия активируется только после основной Повышение привлекательности покупки Не покрывает все стандартные элементы

FAQ

Как долго действует новая гарантия?

На ключевые узлы — семь лет или 110 тыс. км, после окончания стандартной четырехлетней гарантии.

Что покрывает гарантия?

Система преобразования мощности, контроллеры, контакторы быстрой зарядки, полуоси, радиаторы, жгуты и другие дорогостоящие компоненты.

Входит ли в программу Cybertruck?

На данный момент — нет, включение модели возможно в будущем.

Интересные факты