Китайская утечка раскрыла козыри будущих Tesla — и они впечатляют

Что, если следующий электрический кроссовер от Tesla сможет проехать дальше, чем некоторые бензиновые внедорожники на полном баке?

Именно такой интригой начинается история о новых Tesla Model Y L и Model 3+, которые дебютируют в 2026 году. Благодаря утечке данных из китайского реестра транспортных средств, стали известны подробности о габаритах, батареях и мощности будущих моделей — и всё это при том, что они стали крупнее, но и заметно дальнобойнее.

Tesla Model Y L — просторнее, мощнее, дальше

7-местный кроссовер Tesla Model Y L прибавил в размерах:

длина — 4976 мм (на 179 мм больше, чем раньше)

ширина — 1920 мм

высота — 1668 мм (плюс 44 мм)

колёсная база — 3040 мм (увеличение на 150 мм)

Инженеры установили новые 19-дюймовые диски и оснастили автомобиль аккумулятором ёмкостью 82 кВт·ч. Теперь запас хода достигает 751 км — внушительный показатель для кроссовера такого размера.

Под капотом — два электродвигателя: передний на 193 л. с. и задний на 269 л. с., что делает машину уверенной и в разгоне, и на трассе.

Tesla Model 3+ - седан-дальнобойщик

Model 3+ получила задний привод и более мощный агрегат на 304 л. с… Габариты седана выглядят так:

длина — 4720 мм

ширина — 1848 мм

высота — 1442 мм

колёсная база — 2875 мм

Новинка выйдет с 18- и 19-дюймовыми колёсами, а главное — с аккумулятором ёмкостью 78,4 кВт·ч. Этот запас энергии позволяет проехать до 800-830 км на одной зарядке, что ставит Model 3+ в число самых дальнобойных серийных электромобилей в мире.