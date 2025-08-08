Китайская утечка раскрыла козыри будущих Tesla — и они впечатляют
Что, если следующий электрический кроссовер от Tesla сможет проехать дальше, чем некоторые бензиновые внедорожники на полном баке?
Именно такой интригой начинается история о новых Tesla Model Y L и Model 3+, которые дебютируют в 2026 году. Благодаря утечке данных из китайского реестра транспортных средств, стали известны подробности о габаритах, батареях и мощности будущих моделей — и всё это при том, что они стали крупнее, но и заметно дальнобойнее.
Tesla Model Y L — просторнее, мощнее, дальше
7-местный кроссовер Tesla Model Y L прибавил в размерах:
-
длина — 4976 мм (на 179 мм больше, чем раньше)
-
ширина — 1920 мм
-
высота — 1668 мм (плюс 44 мм)
-
колёсная база — 3040 мм (увеличение на 150 мм)
Инженеры установили новые 19-дюймовые диски и оснастили автомобиль аккумулятором ёмкостью 82 кВт·ч. Теперь запас хода достигает 751 км — внушительный показатель для кроссовера такого размера.
Под капотом — два электродвигателя: передний на 193 л. с. и задний на 269 л. с., что делает машину уверенной и в разгоне, и на трассе.
Tesla Model 3+ - седан-дальнобойщик
Model 3+ получила задний привод и более мощный агрегат на 304 л. с… Габариты седана выглядят так:
-
длина — 4720 мм
-
ширина — 1848 мм
-
высота — 1442 мм
-
колёсная база — 2875 мм
Новинка выйдет с 18- и 19-дюймовыми колёсами, а главное — с аккумулятором ёмкостью 78,4 кВт·ч. Этот запас энергии позволяет проехать до 800-830 км на одной зарядке, что ставит Model 3+ в число самых дальнобойных серийных электромобилей в мире.
