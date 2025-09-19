Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Tesla Model 3
Tesla Model 3
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:16

Когда дверь — загадка: Tesla переделывает механизм, чтобы избежать беды

Tesla объединит механику и электронику в дверных ручках

Компания Tesla давно известна своими инновационными подходами к дизайну автомобилей. Но иногда даже самые технологичные решения вызывают критику и становятся поводом для разбирательств. Так произошло с дверными ручками электрокаров: американские власти начали расследование, а сама компания уже заявила о планах изменить конструкцию.

В чём суть нововведения

Глава дизайнерского отдела Tesla Франц фон Хольцхаузен в подкасте Bloomberg News сообщил, что производитель планирует объединить в дверных ручках электронные и механические механизмы.

"Это решение призвано сделать ручки более интуитивно понятными для пассажиров, особенно в панической ситуации", — сказал Франц фон Хольцхаузен.

Речь идёт о том, чтобы упростить использование дверей в нештатных случаях: когда пассажиры растеряны, а система может сбоить.

Причина — жалобы и расследование в США

Заявление прозвучало после того, как Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о расследовании, затрагивающем около 174 тысяч автомобилей Tesla Model Y 2021 года выпуска. Поводом стали сообщения о застревающих электронных ручках.

Хотя в автомобилях Tesla предусмотрены механические рычаги для аварийного открывания дверей изнутри, эксперты подчеркнули: дети и некоторые взрослые могут не знать о них или не суметь ими воспользоваться в стрессовой ситуации.

С 2018 года в NHTSA поступило более 140 жалоб владельцев различных моделей Tesla, которые сталкивались с проблемами: двери заклинивало, они не открывались или работали с перебоями.

Дополнительное давление из Китая

Фон Хольцхаузен также отметил, что компания отслеживает ситуацию в Китае. По сообщениям СМИ, местные регуляторы рассматривают возможность запрета полностью скрытых дверных ручек, которые часто используют премиальные автопроизводители. Это может серьёзно повлиять на продажи Tesla на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Сравнение: стандартные и скрытые дверные ручки

Тип ручек Особенности Преимущества Недостатки
Стандартные механические Видимы и доступны всегда Простота, надёжность Менее "стильный" вид
Электронные (скрытые) Встраиваются в корпус, выдвигаются автоматически Аэродинамика, современный дизайн Риск поломок, трудности при аварии
Комбинированные (план Tesla) Совмещение механики и электроники Баланс удобства и безопасности Более сложная конструкция

Советы шаг за шагом: что делать водителю Tesla при проблемах с дверями

  1. Ознакомьтесь с инструкцией автомобиля и узнайте, где находится аварийный рычаг открытия двери.

  2. Объясните пассажирам, особенно детям, как пользоваться ручками.

  3. Регулярно проверяйте исправность механизмов.

  4. При первых сбоях обращайтесь в сервисный центр, не откладывая.

  5. Рассмотрите установку обновлений ПО, если Tesla выпускает специальные патчи для дверных систем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на электронный механизм.

  • Последствие: невозможность открыть дверь при отказе системы.

  • Альтернатива: знание и использование механического дубля.

  • Ошибка: не обучать пассажиров действиям при аварии.

  • Последствие: паника и задержка эвакуации.

  • Альтернатива: короткий инструктаж перед поездкой.

  • Ошибка: игнорировать жалобы на "тугие" ручки.

  • Последствие: поломка, дорогой ремонт.

  • Альтернатива: раннее обращение в сервис.

А что если полностью отказаться от скрытых ручек?

Tesla и другие автопроизводители используют выдвижные ручки ради дизайна и аэродинамики. Но если регуляторы действительно запретят скрытые решения, компаниям придётся искать компромисс: делать эргономичные, но более надёжные конструкции. В этом случае внешний вид автомобилей может измениться, но безопасность выйдет на первый план.

Плюсы и минусы изменений Tesla

Плюсы Минусы
Повышение безопасности пассажиров Усложнение конструкции
Снижение риска паники при аварии Возможный рост стоимости ремонта
Баланс между стилем и надёжностью Потеря "уникальности" скрытых решений
Соответствие требованиям регуляторов Вероятность удорожания авто

FAQ

Почему Tesla использовала скрытые ручки?
Для улучшения аэродинамики и придания автомобилю современного внешнего вида.

Можно ли открыть двери Tesla при отключённой электронике?
Да, для этого есть аварийные механические рычаги, но не все пассажиры о них знают.

Что изменится после модернизации?
Ожидается появление комбинированных ручек, которые будут понятны и доступны в любой ситуации.

Мифы и правда

  • Миф: ручки Tesla полностью зависят от электроники.
    Правда: есть механические дубли, но их не всегда легко найти.

  • Миф: проблемы с ручками — единичные случаи.
    Правда: с 2018 года в США зарегистрировано более 140 жалоб.

  • Миф: это проблема только Tesla.
    Правда: подобные решения используют и другие премиальные бренды, но Tesla под особым вниманием.

Сон и психология

Психологи отмечают, что именно "паническая ситуация" делает электронные ручки потенциально опасными. В стрессовый момент человек действует инстинктивно, и если механизм слишком сложный или непривычный, это усиливает тревогу и снижает шансы на быстрый выход. Поэтому задача инженеров — создавать интерфейсы, которые работают на уровне интуиции.

Три интересных факта

  1. Первые выдвижные дверные ручки появились ещё в концепт-карах 1980-х, но массово применяться начали в 2010-х.

  2. Аэродинамика скрытых ручек может снизить коэффициент сопротивления автомобиля на 2-3 %.

  3. В Китае регуляторы обсуждают запрет скрытых ручек после серии ДТП, где пассажиры не смогли выбраться из салона.

Исторический контекст

  • 2012 год: Tesla Model S представила скрытые дверные ручки как символ инновационного дизайна.

  • 2018 год: в США появились первые массовые жалобы на сбои в их работе.

  • 2020-е годы: дискуссии о безопасности выдвижных механизмов усилились, а регуляторы начали проверять производителей.

  • 2024 год: Tesla объявила о переходе на комбинированные решения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Apple добавила в кейс AirPods Pro 3 чип U2 — теперь найти наушники проще вчера в 23:28

AirPods научились искать себя сами и следить за вами: встречайте поколение Pro 3

Новые AirPods Pro 3 удивили не только датчиком пульса и лучшим шумоподавлением, но и скрытой функцией, о которой Apple почти не рассказала.

Читать полностью » Исходный код и логи китайского файрвола оказались в сети — данные Geedge и MESA вчера в 22:28

Секреты цензуры на 500 гигабайт: как сломали "Великую китайскую стену" онлайн

В сеть попали сотни гигабайт данных о работе «Великого китайского файрвола». Что скрывают эти документы и чем грозит крупнейшая утечка?

Читать полностью » Apple обновила список совместимости для фирменной салфетки — добавлены iPhone 17 и iPhone Air вчера в 21:17

Слишком технологично, чтобы быть просто тряпкой: у салфетки Apple появился новый список

Apple обновила список совместимых устройств для своей салфетки за $19, включив iPhone 17. Почему обычная ткань стала мемом и символом маркетинга?

Читать полностью » Microsoft устранила опасную уязвимость в Windows — затронуты 8 версий ОС вчера в 20:18

Открытие из России: ошибка в драйвере Windows могла дать хакерам доступ ко всему вашему ПК

Microsoft закрыла критическую брешь в Windows, которую нашел эксперт Positive Technologies. Чем опасна уязвимость и почему обновление нельзя откладывать?

Читать полностью » Microsoft добавила новую функцию кнопке Xbox на Windows 11 — доступно в сборке Insider вчера в 19:17

Нажал — и управляешь: Microsoft превращает геймпад в полноценную навигацию по системе

Microsoft тестирует интеграцию Xbox-контроллеров в Windows 11: теперь длительное нажатие кнопки откроет Task View. Чем это изменит управление?

Читать полностью » OpenAI начала работать с роботами — цель: научить ИИ действовать в реальном мире вчера в 18:17

ChatGPT уже не хватает — теперь OpenAI хочет, чтобы ИИ умел двигаться

OpenAI выходит за пределы языковых моделей и делает ставку на робототехнику. Как компания планирует приблизиться к созданию AGI через партнерства и новые проекты?

Читать полностью » Пользователи жалуются на вздутие батарей в Pixel 7 — возможна деформация корпуса вчера в 17:19

Экран выпирает, корпус трещит — владельцы Pixel пугаются своего смартфона

Владельцы Google Pixel 7 жалуются на массовое вздутие аккумуляторов. Чем это грозит и как компания реагирует на проблему?

Читать полностью » Программист Ситнов: отремонтировать флагманский телефон выгоднее, чем бюджетный вчера в 16:24

Старый телефон превращается в проблему: вот как понять, что ремонт уже бессмыслен

Как понять, когда ремонт смартфона теряет смысл и выгоднее купить новый? Эксперт объяснил, от чего зависит выбор.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Создатель "Аббатства Даунтон" Джулиан Феллоуз рассказал о лечении эссенциального тремора с помощью ультразвука под МРТ
Туризм

Эксперты рассказали, что включить в дорожную аптечку для ребёнка
Садоводство

Сентябрь считается оптимальным временем для деления комнатных растений
Авто и мото

Владелец автосервиса объяснил, как избавиться от влаги внутри фар
Питомцы

Байкальская нерпа признана единственным пресноводным тюленем в мире
Авто и мото

Главный дизайнер Hyundai Саймон Лосби сообщил об изменении фирменного стиля компании
ПФО

Яндекс Go добавит оплату билетов для транспорта Казани
Садоводство

Алексей Гринь из НМИЦ травматологии напомнил садоводам о правилах безопасности при работе на даче
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet