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Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
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Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 17:12

Один из самых спорных электропикапов готовится уйти с конвейера: Tesla меняет планы ради такси

Илон Маск дал понять, что производство электрического пикапа Cybertruck, скорее всего, прекратится к середине 2027 года. Это решение обусловлено стратегическим перераспределением ресурсов компании в пользу модели Cybercab, которая является центральной в планах Tesla по запуску сети роботакси.

Логика смены приоритетов строится на промышленной необходимости: производственные мощности, которые ранее были задействованы под сборку пикапов, теперь должны обслуживать выпуск беспилотного такси. Cybercab позиционируется не просто как еще одна модель в линейке, а как инструмент масштабирования сервисного бизнеса, где автомобиль становится средством доставки, а не товаром для частного покупателя.

Для рынка это означает заметную коррекцию фокуса Tesla. Компания, известная своей приверженностью инновационному дизайну и статусности моделей, готовит к уходу один из самых обсуждаемых и технологически смелых автомобилей последних лет. Cybertruck был символом эпохи электромобильности, где форма следовала за функцией с заметным налетом футуризма. Теперь эта функция уступает место другому: массовому, стандартизированному потоку транспортных средств для алгоритмического управления.

Переход от пикапа к такси также отражает сдвиг в понимании того, что такое успешный автомобильный продукт в долгосрочной перспективе. Если Cybertruck требовал от клиента принятия его радикальной эстетики и высокой цены за уникальность, то Cybercab должен быть оптимизирован под экономическую эффективность службы. В этом нет противоречия, есть лишь следующая стадия развития: от продажи железного изделия к продаже мобильности как услуги. К середине 2027 года конвейер, выпускавший "киберпикапы", должен будет полностью переориентироваться на более тиражируемый и, вероятно, более утилитарный дизайн, рассчитанный на бесконечные километры автоматической езды.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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