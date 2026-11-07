Один из самых спорных электропикапов готовится уйти с конвейера: Tesla меняет планы ради такси

Илон Маск дал понять, что производство электрического пикапа Cybertruck, скорее всего, прекратится к середине 2027 года. Это решение обусловлено стратегическим перераспределением ресурсов компании в пользу модели Cybercab, которая является центральной в планах Tesla по запуску сети роботакси.

Логика смены приоритетов строится на промышленной необходимости: производственные мощности, которые ранее были задействованы под сборку пикапов, теперь должны обслуживать выпуск беспилотного такси. Cybercab позиционируется не просто как еще одна модель в линейке, а как инструмент масштабирования сервисного бизнеса, где автомобиль становится средством доставки, а не товаром для частного покупателя.

Для рынка это означает заметную коррекцию фокуса Tesla. Компания, известная своей приверженностью инновационному дизайну и статусности моделей, готовит к уходу один из самых обсуждаемых и технологически смелых автомобилей последних лет. Cybertruck был символом эпохи электромобильности, где форма следовала за функцией с заметным налетом футуризма. Теперь эта функция уступает место другому: массовому, стандартизированному потоку транспортных средств для алгоритмического управления.

Переход от пикапа к такси также отражает сдвиг в понимании того, что такое успешный автомобильный продукт в долгосрочной перспективе. Если Cybertruck требовал от клиента принятия его радикальной эстетики и высокой цены за уникальность, то Cybercab должен быть оптимизирован под экономическую эффективность службы. В этом нет противоречия, есть лишь следующая стадия развития: от продажи железного изделия к продаже мобильности как услуги. К середине 2027 года конвейер, выпускавший "киберпикапы", должен будет полностью переориентироваться на более тиражируемый и, вероятно, более утилитарный дизайн, рассчитанный на бесконечные километры автоматической езды.