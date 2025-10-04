Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:17

Cybertruck надувается: Tesla придумала, как обмануть воздух прицепом

Новый патент Tesla описывает надувное устройство для крыши Cybertruck

Электропикап Cybertruck остаётся одним из самых обсуждаемых автомобилей последнего десятилетия. Его угловатый дизайн из нержавеющей стали уже стал символом эксцентричности Tesla, но компания продолжает экспериментировать с техническими решениями. Новый патент производителя вызвал бурные обсуждения: на крышу Cybertruck предлагается установить надувное устройство, способное перенаправлять поток воздуха при буксировке прицепа.

В чём суть изобретения

Tesla отмечает, что при буксировке прицепа львиная доля сопротивления приходится именно на него, а не на сам автомобиль. Даже улучшенный коэффициент лобового сопротивления Cybertruck (0,384) не решает эту задачу.

Патент описывает надувной аэродинамический дефлектор, выполненный из материала Drop-Stick. Он состоит из нескольких воздушных камер между параллельными слоями обшивки. Давление внутри конструкции можно регулировать, а сама установка фиксируется на автомобиле с помощью рельсовых систем, магнитных застёжек и клипс.

Главная идея — создать плавный переход воздушного потока от крыши Cybertruck к прицепу, уменьшая турбулентность и повышая эффективность.

Как это будет работать

  • Устройство крепится к крыше или платформе Cybertruck.

  • При буксировке оно поднимается, перекрывая зазор между машиной и прицепом.

  • Воздушный поток "перетекает" по линии дефлектора, снижая сопротивление.

  • После завершения поездки система может быть легко демонтирована или сложена.

Фактически речь идёт о надувной "шторке", которая продолжает угол наклона лобового стекла автомобиля и направляет ветер выше прицепа.

Сравнение: Cybertruck и буксировка

Параметр Без дефлектора С дефлектором (по задумке Tesla)
Коэффициент лобового сопротивления 0,384 (у автомобиля) + сопротивление прицепа Теоретически ниже за счёт оптимизации потока
Расход энергии при буксировке Повышенный Должен снизиться
Стабильность при движении Средняя, особенно на высоких скоростях Более плавный поток воздуха, меньше вибраций
Визуальный эффект Угловатый силуэт Ещё более необычный вид

Патент ≠ серийный продукт

Стоит помнить, что многие идеи Tesla так и остаются на бумаге. Компании часто патентуют решения, не имея чётких планов по их внедрению. Тем не менее, подобные проекты показывают направление, в котором инженеры ищут возможности повысить эффективность электропикапа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать сопротивление прицепа.

  • Последствие: резкое падение запаса хода Cybertruck при буксировке.

  • Альтернатива: разработка устройств, снижающих аэродинамическое сопротивление.

  • Ошибка: сделать конструкцию слишком сложной.

  • Последствие: водители не будут использовать её из-за неудобства.

  • Альтернатива: лёгкая установка и быстрый демонтаж, как заявлено в патенте.

  • Ошибка: полагаться только на форму Cybertruck.

  • Последствие: неэффективность при реальных условиях буксировки.

  • Альтернатива: гибридный подход — сочетание дизайна и дополнительных устройств.

А что если патент воплотят в жизнь?

Если надувной дефлектор появится в серийных Cybertruck, это может стать уникальным решением для электропикапов. Снижение аэродинамического сопротивления позволит увеличить запас хода при буксировке — важный параметр для владельцев трейлеров, кемперов и лодок. Однако не исключено, что внешний вид машины станет ещё более необычным и вызовет новую волну мемов.

Плюсы и минусы идеи

Плюсы Минусы
Снижение сопротивления воздуха Устройство выглядит "нелепо"
Увеличение запаса хода при буксировке Дополнительные расходы на производство
Лёгкость установки и съёмности Риск поломки при сильном ветре
Инновационное решение в сегменте EV Может так и остаться патентом

FAQ

Зачем Cybertruck нужен дефлектор, если у него низкий коэффициент сопротивления?
Сам автомобиль имеет хороший показатель, но прицеп создаёт турбулентность и резко повышает сопротивление.

Можно ли использовать такой дефлектор с другими пикапами?
Теоретически да, но Tesla проектировала его под Cybertruck.

Повлияет ли устройство на безопасность?
Если реализовать регулируемое давление и надёжное крепление, дефлектор будет безопасен. Однако потребуется сертификация.

Мифы и правда

  • Миф: Cybertruck идеально подходит для буксировки.

  • Правда: без допсредств он теряет эффективность, запас хода падает.

  • Миф: патенты Tesla гарантируют скорый выпуск продукта.

  • Правда: многие патенты остаются концептами.

  • Миф: внешний вид важнее функциональности.

  • Правда: в сегменте EV приоритетом остаётся эффективность и запас хода.

3 интересных факта

  1. В ретро-игре 1985 года Car Builder существовал корпус, почти идентичный Cybertruck, с коэффициентом сопротивления 0,375.

  2. Реальный показатель Cybertruck — 0,384, что близко к "идеальному" параметру из игры.

  3. Дефлектор Tesla будет использовать материал Drop-Stick — лёгкий и гибкий, подходящий для надувных конструкций.

Исторический контекст

  • 2019: Tesla впервые представила Cybertruck.

  • 2023: старт ограниченных поставок электропикапа.

  • 2024: первые отзывы пользователей о проблемах с буксировкой.

  • 2025: подача патента на надувной дефлектор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правительство РФ выделит 26 млрд руб. на БАС в 2026 году против 39,3 млрд в 2025-м сегодня в 0:17

Дроны полетят, но без пилотов: Россия урезает бюджет на подготовку кадров почти в 10 раз

Финансирование нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в 2026–2028 годах сократится. Больше всего денег получит серийное производство, а НИОКР и подготовку кадров урежут.

Читать полностью » Лента OpenAI Sora заполнилась дипфейками Сэма Альтмана уже через сутки после запуска вчера в 23:23

Sora вышла — и интернет захлестнули дипфейки Альтмана среди свиней и покемонов

Новое приложение Sora от OpenAI стало фабрикой дипфейков: пользователи публикуют видео с Альтманом, Пикачу и даже Кеннеди. Но веселье грозит обернуться катастрофой.

Читать полностью » Morgan Stanley: спрос на iPhone 17 превысил прогнозы после старта продаж вчера в 22:23

Очереди дольше зимы: как спрос на iPhone 17 побил даже самые смелые прогнозы

Спрос на iPhone 17 превысил ожидания аналитиков, а интерес к Pro-версиям побил рекорды. Но у линейки есть и свои слабые звенья.

Читать полностью » Сооснователь Whizz: из-за иммиграционных рейдов в Чикаго курьеры возвращают электровелосипеды вчера в 21:28

"Они боятся": курьеры массово бросают велосипеды после рейдов в Чикаго — бизнес в панике

Иммиграционные рейды в США парализовали доставку еды в Чикаго. Курьеры возвращают велосипеды Whizz, а компания теряет бизнес из-за страха работников.

Читать полностью » Эксперты портала вчера в 20:17

Кто сказал, что мощный гейминг — только для богатых? Вот три ноутбука дешевле сотни тысяч

Три игровые модели ноутбуков дешевле 100 тысяч рублей: сравнение характеристик, советы по выбору и ответы на главные вопросы геймеров.

Читать полностью » Голливуд раскритиковал виртуальную актрису Тилли Норвуд, созданную ИИ вчера в 19:18

Голливуд в шоке: новая звезда кино — не человек, а ИИ-модель по имени Тилли Норвуд

Виртуальная актриса Тилли Норвуд вызвала бурю споров в Голливуде. SAG-AFTRA и Эмили Блант предупреждают: ИИ может обесценить человеческое мастерство.

Читать полностью » Эксперты Anti-Malware нашли три критические уязвимости в Google Gemini вчера в 18:48

ИИ оказался дырявым, как решето: какие слабые места нашли в Google Gemini

Эксперты выявили три серьёзные уязвимости в ИИ Google Gemini. Как хакеры могли использовать их против пользователей и что сделали в компании?

Читать полностью » Бывшие сотрудники OpenAI выразили обеспокоенность запуском Sora вчера в 17:18

ИИ-допамин в каждый смартфон: Sora втягивает сильнее TikTok, и вот почему это пугает

OpenAI выпустила приложение Sora — аналог TikTok на базе ИИ. Но запуск вызвал споры: совпадает ли это с миссией компании «на благо человечества»?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Экологи напомнили о роли дельфинов в сохранении морских экосистем
Садоводство

Смесь крахмала и мочевины ускоряет приготовление компоста до двух месяцев
Еда

Куриная грудка в духовке с сыром и помидорами сохраняет сочность при запекании
Еда

Баклажаны с орехами по-грузински одинаково уместны и на застолье, и на повседневном ужине
Технологии

В России запущена онлайн-форма для жалоб на УК, ограничивающих доступ интернет-операторов
Красота и здоровье

Черника полезна для сосудов и мозга благодаря содержанию антиоксидантов и антоцианов
Красота и здоровье

Врач Хелен Эван-Хоуэллс: регулярные упражнения продлевают жизнь и снижают стресс
Спорт и фитнес

В Самаре 75-летний Валерян Панфилов будет играть под номером 75
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet