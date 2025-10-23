Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Avda is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:58

Машина без водителя — мир без руля: Tesla готовит транспорт будущего

Tesla начнёт производство беспилотного такси CyberCab во втором квартале 2026 года — Илон Маск

Илон Маск официально объявил, что производство первого полностью автономного электромобиля Tesla — беспилотного такси CyberCab — стартует во втором квартале 2026 года. Об этом предприниматель рассказал во время квартального отчёта перед инвесторами, уточнив, что проект продвигается строго по плану.

Новый формат городского транспорта

CyberCab — это не просто электромобиль, а шаг к полностью роботизированному транспорту без участия человека. Презентация концепта прошла ещё в прошлом году, и с тех пор проект получил несколько обновлений. Машина рассчитана всего на двух пассажиров и лишена привычных органов управления — руля и педалей.

По словам Маска, искусственный интеллект CyberCab будет "вести себя на дороге как живое существо", распознавая сложные дорожные ситуации, прогнозируя действия других участников движения и мгновенно реагируя на изменения обстановки.

Дизайн и особенности конструкции

Форма корпуса CyberCab напоминает сочетание Model 3 и Model Y, но с футуристичными элементами. Конструкторы сделали ставку на минимализм и аэродинамику: кузов оборудован только двумя дверями, которые поднимаются вверх, что упрощает посадку и высадку пассажиров.

Отказ от заднего стекла и классических зеркал заднего вида позволил добиться большей обтекаемости и снизить вес. Вместо зеркал используется система камер кругового обзора и встроенных датчиков LiDAR, обеспечивающих обзор на 360 градусов.

В салоне всё подчинено идее простоты. Два отдельных кресла разделены центральным подлокотником с держателями для напитков. Передняя панель — это гладкий экран, объединяющий управление мультимедиа и функциями автомобиля. Пассажиры смогут смотреть фильмы, слушать музыку или наблюдать за маршрутом в реальном времени.

Багажник отделён от салона перегородкой, что повышает безопасность и звукоизоляцию.

Стоимость и экономическая модель

По предварительным данным, стартовая цена CyberCab составит около 30 000 долларов (порядка 2,4 миллиона рублей). Это делает проект относительно доступным по сравнению с другими электрическими такси, при том что автомобиль не нуждается в водителе и может работать круглосуточно.

Tesla планирует, что владельцы смогут подключать свои CyberCab к сети RoboTaxi, зарабатывая на автоматических поездках. Такой подход превратит автомобиль в источник пассивного дохода — машина будет выполнять заказы, пока владелец отдыхает.

Как будет работать RoboTaxi

Компания уже тестирует сервис RoboTaxi в Остине (США). Машины курсируют по ограниченным маршрутам, а за движением следят операторы, готовые взять управление в критической ситуации. Маск подчеркнул, что Tesla не спешит масштабировать проект: при первой аварии с участием автономного такси внимание СМИ будет колоссальным, поэтому компания стремится довести систему до безупречного уровня безопасности.

Сравнение с конкурентами

Модель Уровень автономности Вместимость Ориентировочная цена Производитель
Tesla CyberCab Полностью автономный (уровень 5) 2 человека ≈ 30 000 $ Tesla
Waymo One Уровень 4, оператор на связи 4 человека Не для продажи Alphabet
Cruise Origin Уровень 4 6 человек ≈ 50 000 $ General Motors
Zoox Shuttle Уровень 5 (тест) 4 человека Не для продажи Amazon

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: полагаться только на беспилотник в непроверенном регионе.
    Последствие: система может не распознавать новые дорожные разметки или знаки.
    Альтернатива: использовать сервис только в зонах, где Tesla официально разрешила эксплуатацию.

  • Ошибка: оставлять личные вещи в салоне.
    Последствие: система не несёт ответственности за потерю предметов.
    Альтернатива: использовать встроенную функцию напоминания о забытых вещах.

А что если… CyberCab заменит такси?

Если модель действительно выйдет на рынок в 2026 году и получит одобрение регулирующих органов, это может радикально изменить транспортную индустрию. Стоимость поездок снизится, а традиционные службы такси будут вынуждены пересмотреть свои тарифы.

Кроме того, появление массовых беспилотников может создать новые профессии — например, операторов удалённого мониторинга или техников по обслуживанию автономных парков.

Плюсы и минусы CyberCab

Плюсы Минусы
Полная автономность, отсутствие водителя Неизвестен срок сертификации
Доступная цена для электромобиля Только 2 места
Экономия на обслуживании и топливе Риск технических сбоев
Интеграция с системой RoboTaxi Пока ограниченная география
Футуристичный дизайн и эргономика Отсутствие персонализации интерьера

FAQ

Когда начнётся производство CyberCab?
Во втором квартале 2026 года.

Сколько будет стоить беспилотное такси Tesla?
Около 30 000 долларов, или примерно 2,4 млн рублей.

Где Tesla тестирует RoboTaxi?
Первые испытания проходят в Остине, штат Техас.

Есть ли у автомобиля ручное управление?
Нет, CyberCab полностью автономен и не имеет руля и педалей.

Мифы и правда

  • Миф: CyberCab заменит водителей уже через год.
    Правда: массовое внедрение займёт годы из-за регулирования и тестирования.

  • Миф: беспилотное такси опаснее обычного.
    Правда: по расчётам Tesla, риск аварии с участием CyberCab в 10 раз ниже, чем у водителя-человека.

Исторический контекст

Идея полностью автономного транспорта обсуждается с 2010-х годов. Tesla начала развивать технологию Autopilot в 2014 году, а через пять лет представила версию Full Self-Driving. CyberCab станет логическим завершением этой эволюции, впервые исключив человека из процесса управления.

3 интересных факта

  1. CyberCab будет заряжаться автоматически на станциях Tesla Supercharger без участия владельца.

  2. Интерьер разрабатывали те же дизайнеры, что создавали салон Model S Plaid.

  3. Каждый CyberCab будет подключён к облачной системе, способной обучаться на миллиардах километров данных.

