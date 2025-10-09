Когда Илон Маск замолчал: расследование Tesla грозит стать крупнейшим ударом по FSD

Автопроизводитель Tesla вновь оказался в центре громкого скандала. В США началось расследование после того, как владельцы электромобилей пожаловались на опасные манёвры функции FSD (Full Self-Driving). Жалоб накопилось почти шесть десятков, и часть из них сопровождалась сообщениями о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими. Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) уже подтвердило: минимум пять человек получили травмы в авариях, где участвовали автомобили Tesla с активированным FSD.

Что стало причиной расследования

По данным NHTSA, жалобы касаются поведения системы в типичных дорожных ситуациях. Владельцы сообщают, что электромобили с автопилотом неожиданно выезжали на встречную полосу, нарушали правила проезда перекрёстков или начинали движение на красный сигнал светофора. В некоторых случаях водители даже не успевали взять управление на себя.

"Сейчас важно определить, насколько распространены подобные инциденты и несут ли они реальную угрозу безопасности", — отметили представители NHTSA.

В США сегодня насчитывается около 2,9 миллиона машин Tesla, оборудованных системой Full Self-Driving. Функция предназначена для автоматического управления: автомобиль может самостоятельно перестраиваться, обгонять, останавливаться на светофорах и совершать повороты. Однако производитель подчёркивает, что водитель обязан постоянно следить за дорогой и быть готовым перехватить руль.

Как Tesla реагирует на обвинения

Компания уже предприняла первые шаги. По данным американских СМИ, Tesla внесла изменения в работу системы на одном из проблемных перекрёстков в штате Мэриленд, где отмечалось несколько схожих происшествий. Инженеры скорректировали алгоритмы торможения и перестроения. Однако официальных комментариев от главы компании Илона Маска пока не последовало.

Впрочем, это не первый случай, когда Tesla приходится оправдываться за свой автопилот. Ещё в 2023 году компания выпустила обновление, которое должно было сделать FSD более "человечным" — система стала осторожнее при поворотах и плавнее тормозила. Но, как показывает практика, проблем полностью избежать не удалось.

Почему FSD вызывает сомнения у экспертов

Основное противоречие заключается в самом названии технологии. Несмотря на термин "Full Self-Driving", Tesla не предлагает полностью автономное вождение. На деле система относится к уровню 2 по классификации SAE — это значит, что автомобиль может выполнять часть задач, но человек обязан контролировать процесс.

В Европе к этому относятся особенно строго. Эксперты Euro NCAP заявляют, что название FSD может вводить водителей в заблуждение, создавая ложное ощущение безопасности. Европейские регуляторы пока не дали разрешения на массовое использование этой функции, хотя тесты проводились в Париже и Берлине.

"Название должно соответствовать функциональности. Иначе это может привести к трагическим последствиям", — считает эксперт по безопасности движения Майкл Хоган.

Сравнение систем автопилота

Система Уровень автономности Где разрешена эксплуатация Особенности Tesla FSD Уровень 2 США, Канада (частично) Требуется постоянный контроль водителя Waymo Driver Уровень 4 США (ограниченные зоны) Полностью автономное движение в тестовых районах Mercedes Drive Pilot Уровень 3 Германия, США (Невада, Калифорния) Автоматическое управление в пробках до 60 км/ч

Как избежать ошибок при использовании FSD

Всегда держите руки на руле — даже если автомобиль движется сам. Следите за дорожной обстановкой и сигналами системы. Не активируйте FSD в условиях плохой видимости, на горных или узких дорогах. Обновляйте программное обеспечение — Tesla регулярно выпускает патчи безопасности. Не переоценивайте возможности функции: это помощник, а не замена водителя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью доверять автопилоту.

Последствие: потеря контроля при сбое системы.

Альтернатива: использовать FSD как дополнительный инструмент, а не как замену внимательности.

Ошибка: игнорировать обновления программного обеспечения.

Последствие: повышенный риск неправильной работы датчиков и камер.

Альтернатива: включить автоматическое обновление и следить за уведомлениями в приложении Tesla.

Ошибка: использовать автопилот в городских условиях с плотным трафиком.

Последствие: риск столкновения при нестандартных манёврах.

Альтернатива: активировать систему только на трассах и в предсказуемых условиях.

А что если система всё же ошибается?

Инженеры признают: нейросеть FSD обучается на миллиардах километров данных, но даже она не может предусмотреть все ситуации. Алгоритмы могут неверно распознать дорожную разметку, особенно после дождя или ремонта. Поэтому эксперты рекомендуют относиться к автопилоту как к помощнику, а не как к "второму водителю".

Плюсы и минусы FSD

Плюсы Минусы Снижает усталость водителя в долгих поездках Может ошибаться в сложных дорожных условиях Помогает соблюдать скоростной режим Требует постоянного внимания Улучшает сбор данных для совершенствования ИИ Нуждается в дорогих обновлениях Поддержка Tesla OTA-обновлений Высокая стоимость активации — около $12 000

FAQ

Как активировать FSD на Tesla?

Функция приобретается через приложение Tesla. После оплаты она активируется по воздуху.

Можно ли вернуть деньги, если система не устраивает?

Компания не предусматривает возврат, но можно отменить подписку, если используется помесячная модель.

Сколько стоит FSD?

На американском рынке — около $12 000 или $199 в месяц по подписке.

Что лучше — Tesla FSD или Mercedes Drive Pilot?

С точки зрения безопасности, Drive Pilot пока выигрывает: он сертифицирован на уровне 3 и официально разрешён в Европе.

Мифы и правда

Миф: Tesla FSD — это полностью автономное вождение.

Правда: водитель должен быть готов взять управление в любой момент.

Миф: автопилот снижает вероятность аварий до нуля.

Правда: человеческий фактор остаётся, а ИИ может ошибиться.

Миф: обновления Tesla решают все проблемы.

Правда: обновления улучшают систему, но не исключают технические ограничения.

