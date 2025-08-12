Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:19

Гарантия на всю жизнь и броня от бордюров: Unplugged показала новые диски для Tesla

Unplugged Performance представила литые колеса Road Warrior для Tesla с пожизненной гарантией

Unplugged Performance, известная компания, занимающаяся послепродажными аксессуарами для автомобилей Tesla, представила новую модель литых колес, которые обещают быть "неуязвимыми". Эти колеса предназначены для водителей такси и будущих операторов роботакси, которые ежедневно сталкиваются с агрессивными дорожными условиями, такими как ямы и бордюры.

Колеса, которые обещают всё

Литые колеса традиционно используются в спортивных автомобилях и подходят для трасс, так как они значительно прочнее обычных литых дисков. Однако компания Unplugged Performance решила расширить целевую аудиторию и предложить свои колеса "Road Warrior" для более требовательных пользователей, таких как водители Uber и робомобили. Они утверждают, что их диски невозможно сломать, но если вы всё-таки повредите их, компания предложит замену в рамках гарантии на всю жизнь.

Надежность или маркетинг?

Заявление о том, что колеса "неразрушимы", выглядит немного громким, особенно когда компания предлагает гарантию на замену в случае повреждения. С одной стороны, это может говорить о высоком уровне уверенности в своем продукте, с другой — если существует хоть малейшая вероятность повреждения, можно ли действительно назвать их неуязвимыми?

Тем не менее, литые колеса по своей природе являются довольно прочными. В случае с Unplugged Performance, их колеса Road Warrior также спроектированы с учетом аэродинамики, что помогает уменьшить турбулентность и сопротивление воздуха, при этом они почти идентичны по коэффициенту сопротивления Tesla's стандартным колесам.

Защита от бордюров

Интересной особенностью этих колес является наличие съемных алюминиевых защитных накладок для защиты от повреждений при парковке. Такой подход может быть особенно полезен для водителей такси, которые часто сталкиваются с бордюрами. Однако, как замечает компания, накладки стоят $80 за два комплекта, и их нужно будет заменять довольно часто, если парковка не будет аккуратной.

Стоимость и совместимость

Колеса Unplugged Performance "Road Warrior" стоят $2,595 за комплект 19x8.5 или $2,995 за комплект 20x8.5, что довольно недорого для литых дисков. Эти колеса предназначены для моделей Tesla Model 3 и Model Y, которые также используются в качестве первых роботакси в таких городах, как Сан-Франциско.

