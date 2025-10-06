Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Tesla Model Y
Tesla Model Y
© Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:37

Бюджетная, но с перекосами: что не так с новой Model Y, которую засекли в Техасе

Инсайдеры: бюджетная Model Y лишится люка, подсветки и дисплея второго ряда

Компания Tesla снова оказалась в центре внимания: в Техасе без камуфляжа заметили прототип нового бюджетного электромобиля. На первый взгляд он почти не отличается от привычной Model Y, однако это именно та более доступная версия, о которой давно ходили слухи.

Появление автомобиля на дорогах вызвало оживленное обсуждение, ведь речь идет о модели, которая может изменить расстановку сил на рынке электромобилей. Но одновременно оно породило новые вопросы: какие компромиссы готова сделать Tesla ради снижения цены и удастся ли компании сохранить баланс между доступностью и технологичностью?

История отмен и ожиданий

Ранее планировалось, что у Tesla появится принципиально новая платформа под "Model 2" — компактный электромобиль за $25 000, дизайн которого должен был напоминать Cybertruck. Однако Илон Маск отказался от этой идеи в пользу разработки Cybercab - беспилотного такси, производство которого ожидается лишь к 2026 году.

В итоге компания решила сосредоточиться на уже проверенной платформе. Так родилась идея выпускать упрощенную Model Y, стартовая цена которой, по слухам, составит $39 999 — это меньше нынешних $45 000, но выше обещанного Маском порога в $25 000.

Чем отличается новая версия Model Y

Прототип, сфотографированный инженером Райаном Мейблом возле Gigafactory в Остине, уже демонстрирует ряд изменений:

  • исчезла передняя световая планка из обновления Juniper;

  • вместо неё - классические раздельные фары;

  • задняя световая планка заменена простой черной линией;

  • нет фирменного шильдика TESLA на крышке багажника;

  • заметны огрехи в подгонке деталей — перекос багажной двери напомнил о "старых временах" проблем с зазорами у Tesla.

Интерьер также подвергнется упрощению. По данным инсайдера GreenTheOnly, новая Model Y лишится люка, электроскладывания зеркал, дисплея для второго ряда, подсветки дверей и премиальной отделки. Сиденья и подвеска станут более простыми, а 19-дюймовые колеса заменят на 18-дюймовые.

Сравнение: базовая Model Y и текущая версия

Параметр Model Y (текущая) Model Y (бюджетная)
Цена от $45 000 от $39 999 (ожидается)
Фары световая планка Juniper отдельные фары
Интерьер премиум-подсветка, электроскладывание зеркал упрощенный салон, без люка
Колеса 19" 18"
Опции дисплей 2-го ряда, комфортная подвеска без дополнительных экранов, простая подвеска

Советы шаг за шагом: стоит ли ждать бюджетную Tesla

  1. Следите за анонсом цены — пока цифра $39 999 не подтверждена.

  2. Учитывайте, что новая версия может иметь меньше функций комфорта.

  3. Рассмотрите варианты с налоговым кредитом — в США действует льгота до $7500.

  4. Подумайте о батарее: вероятно, это будет LFP, с упором на ресурс и дешевизну, а не на максимальный запас хода.

  5. Сравните с конкурентами: Hyundai, Kia и BYD активно выпускают бюджетные электромобили.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать "Model 2" за $25 000.
    → Последствие: разочарование — проект отменен.
    → Альтернатива: ориентироваться на бюджетную Model Y или конкурентов.

  • Ошибка: считать бюджетную версию "полной" Model Y.
    → Последствие: отсутствие ряда привычных функций.
    → Альтернатива: выбирать старшую комплектацию, если важен комфорт.

  • Ошибка: думать, что Tesla срежет только "мелочи".
    → Последствие: возможное урезание даже систем помощи водителю.
    → Альтернатива: дождаться официальных характеристик.

А что если урежут автопилот?

Главный риск — сокращение количества камер и сенсоров. Сейчас Model Y имеет восемь камер, но если Tesla уберет часть из них, эффективность системы FSD (Full Self Driving) может снизиться. При этом Маск продолжает настаивать на курсе к полной автономности. Вопрос: смогут ли покупатели принять компромисс между ценой и технологичностью?

Плюсы и минусы бюджетной Model Y

Плюсы Минусы
Более низкая цена Сокращение функций
Все еще Tesla с автопилотом Возможные компромиссы в FSD
Простая и дешевая батарея LFP Меньший запас хода
Подходит для массового рынка Потеря "премиального" имиджа

FAQ

Когда выйдет бюджетная Model Y?
Официальный запуск ожидается в 2025 году, но точной даты нет.

Будет ли цена $25 000?
Нет, проект "Model 2" отменен. Цена новой версии — около $40 000.

Какая батарея будет использоваться?
Скорее всего, литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы, которые Tesla теперь производит в Неваде.

Мифы и правда

  • Миф: Tesla выпустит абсолютно новую модель.
    Правда: речь идет об удешевленной версии Model Y.

  • Миф: цена будет $25 000.
    Правда: минимальная стоимость, по слухам, составит $39 999.

  • Миф: качество сборки больше не проблема для Tesla.
    Правда: даже у прототипа заметили неровные зазоры.

3 интересных факта

  1. Model Y уже шесть лет на рынке и остается самой продаваемой моделью Tesla.

  2. Новый автомобиль сфотографировали с флоридскими номерами возле завода в Остине.

  3. В последние месяцы Tesla активно теряет позиции из-за окончания федеральных налоговых льгот.

Исторический контекст

  • 2020 год: Model Y становится ключевым кроссовером Tesla.

  • 2021-2023 годы: Маск обещает "электромобиль за $25 000".

  • 2024 год: проект Model 2 отменен ради Cybercab.

  • 2025 год: появление бюджетной Model Y без камуфляжа в Техасе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Google ограничит установку непроверенных APK-файлов на Android вчера в 20:59
Эра свободного Android заканчивается: как Google возьмёт под контроль каждый файл

Android ужесточает политику безопасности: с 2025 года система не позволит устанавливать приложения от непроверенных разработчиков, даже если они скачаны из сторонних источников.

Читать полностью » Leverage Edu перенаправляет потоки студентов на Европу и Ближний Восток из-за визовых кризисов вчера в 19:18
Когда визы закрываются — открываются новые страны: как Leverage спасает мечты студентов

Индийский стартап Leverage Edu вышел на прибыль, расширился до 27 стран и готовится к IPO в 2026 году, несмотря на кризис в международном образовании.

Читать полностью » iPhone 17 Pro Max признан самым высокооценённым устройством Apple по версии AnTuTu вчера в 18:59
Старики дали жару: какой гаджет Apple собрал почти 100 % "сердечек" от пользователей

Новый iPhone 17 Pro Max стал абсолютным лидером рейтинга AnTuTu, опередив даже легендарные модели прошлых лет. Чем он заслужил такую любовь пользователей?

Читать полностью » Индия потребовала блокировки 25 офшорных криптобирж за работу без регистрации вчера в 17:18
Крипта на вылет: Индия начала зачистку незарегистрированных платформ

Индия усилила контроль над офшорными криптобиржами: 25 площадок получили уведомления FIU за работу без регистрации и нарушение правил AML.

Читать полностью » Wired: бюджетные Nothing Headphones и Soundcore обошли Apple и Sony в тесте звука вчера в 16:54
Бренд ослеп, звук прозрел: как дешёвые наушники обошли Apple и Sony по качеству

Слепое тестирование шести популярных наушников поставило под сомнение репутацию премиум-моделей: неожиданно лучшими оказались устройства среднего ценового сегмента.

Читать полностью » Perplexity поглощает Visual Electric: сервис закроется через 90 дней вчера в 15:27
AI-холст закрылся, но краски остались: Perplexity получает команду Visual Electric

Стартап Visual Electric объявил о присоединении к Perplexity. Продукт закроется через 90 дней, а технологии компании могут стать частью новых решений.

Читать полностью » Исследователи цифровых трендов отметили рост интереса молодёжи к стационарным телефонам вчера в 14:58
Неожиданный тренд заставил пыльные телефоны ожить: почему молодёжь отказывается от смартфонов

Зумеры неожиданно увлеклись стационарными телефонами: они ищут старые модели, украшают ими комнаты и даже подключают к iPhone через Bluetooth.

Читать полностью » Первый спутник Spacecoin передал блокчейн-данные между Чили и Португалией вчера в 13:17
Интернет без хозяев: Spacecoin отправила первую зашифрованную транзакцию в космос

Spacecoin успешно передала зашифрованные данные через спутник и приблизилась к созданию децентрализованной сети, которая может бросить вызов Starlink.

Читать полностью »

Новости
Наука
Текучесть твердых пород объяснила ускорение сейсмических волн
Авто и мото
ГИБДД: путаница между формами знаков становится причиной нарушений и аварий
Технологии
Новая версия PS5 Slim Digital получила 825 ГБ вместо 1 ТБ — цена $499,99
Красота и здоровье
Врач Пискунова: у пожилых людей снижается чувство жажды, что повышает риск обезвоживания
Спорт и фитнес
Домашняя тренировка с бёрпи и приседаниями: комплекс на силу и выносливость
Питомцы
Эксперты РКФ сообщили: в России растёт число собак с иностранными именами
Культура и шоу-бизнес
The Hollywood Reporter: Зак Черри и Кали Рейс присоединились к фильму по Resident Evil
Туризм
Владивосток: история города, крепости и его стратегическая роль для России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet