Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил, что за организацией теракта в "Крокус сити холл" стоит многонациональная группировка. Заседание транслировалось на официальном сайте верхней палаты парламента.
По словам Чиханчина, в состав группы входят представители различных государств, включая страны Центральной Азии, Европы и России. Он подчеркнул, что в настоящее время ведется активная работа по расследованию.
Глава ведомства также отметил, что недавние теракты в "Крокусе" и Махачкале выявили необходимость совершенствования деятельности Росфинмониторинга. В связи с этим организация совместно с правоохранительными органами, МВД, ФСБ и прокуратурой работает над обновлением модели поведения террористов.
Трагедия в концертном зале произошла 22 марта 2024 года, унеся жизни 145 человек и оставив более 550 пострадавших. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Российская сторона предполагает наличие украинского следа в атаке, однако Киев категорически отрицает эти обвинения.
23 июня произошло еще одно трагическое событие: вооруженные люди атаковали православные храмы, синагоги и полицейские посты в Махачкале и Дербенте. В результате погибли 22 человека, среди которых священник Николай Котельников, служивший в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Губернатора Московской области
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