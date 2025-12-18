Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:52

Террор не заканчивается приговором: угроза живёт внутри тюрем

Террористов в колониях предложили изолировать пожизненно — заммуфтия Мустафин

Вопрос противодействия терроризму в местах лишения свободы вновь оказался в центре общественного внимания после инцидента с предотвращённой атакой в исправительном учреждении под Ростовом. Об этом, но не в первом предложении, рассказал заместитель муфтия Духовного собрания мусульман России Денис хазрат Мустафин в интервью изданию "Лента.ру", предложив ужесточить подход к содержанию осуждённых за террористические преступления.

Терроризм как особая угроза

По словам Мустафина, лица, осуждённые за террористические акты, представляют повышенную опасность даже после изоляции от общества. Он подчеркнул, что в местах лишения свободы сохраняются риски распространения радикальных идеологий, которые могут вовлекать других заключённых. Это, по его мнению, превращает колонии в потенциальную среду для дальнейшей вербовки.

Мустафин отметил, что действующие меры не всегда позволяют в полной мере нейтрализовать такую угрозу. Именно поэтому он считает необходимым пересмотреть подходы к содержанию осуждённых за терроризм, выделив их в отдельную категорию.

Пожизненное заключение и изоляция

Одним из ключевых элементов профилактики заместитель муфтия назвал индивидуальное содержание под стражей террористов. По его словам, такие заключённые не должны находиться в общей среде, где сохраняется возможность идеологического влияния на других осуждённых.

Мустафин подчеркнул, что срок наказания для лиц, признанных виновными в террористической деятельности, должен быть бессрочным. По его оценке, только пожизненное заключение и строгая изоляция способны минимизировать риски повторного распространения радикальных идей внутри пенитенциарной системы.

Вопрос иностранных граждан

Отдельно Денис Мустафин остановился на теме иностранных граждан, осуждённых за терроризм на территории России. Он заявил, что в отношении этой категории следует рассматривать иной подход, связанный с их дальнейшей судьбой после вынесения приговора.

"Что касается иностранных граждан, их следует депортировать в страны их происхождения для дальнейшего отбывания соответствующих наказаний", — заявил заместитель муфтия Духовного собрания мусульман России Денис Мустафин.

По его словам, такой механизм позволит снизить нагрузку на российскую пенитенциарную систему и одновременно исключить риск дальнейшего влияния иностранных радикалов на ситуацию внутри страны.

Акцент на профилактику

Мустафин подчеркнул, что предложенные меры не направлены на ужесточение ради репрессий, а являются частью системной профилактики терроризма. Он отметил, что предотвращение распространения радикальных идей внутри колоний — это важный элемент обеспечения национальной безопасности, требующий комплексного и взвешенного подхода.

