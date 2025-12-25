Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Крокус сити холл после теракта
Крокус сити холл после теракта
© commons.wikimedia.org by Artur Random is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:51

Обвиняемые по делу о теракте в !Крокусе! останутся в СИЗО: суд продлил арест

Суд продлил арест всем обвиняемым по делу о теракте в Крокусе

Очередной этап разбирательства по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" завершился решением суда, которое определяет дальнейший ход процесса и условия содержания фигурантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса: Второй Западный окружной военный суд продлил арест всем обвиняемым по делу. Мера пресечения в виде содержания под стражей сохранена ещё на три месяца, а общий срок установлен до конкретной даты.

Решение суда и сроки содержания под стражей

Второй Западный окружной военный суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения в рамках уголовного дела о теракте, совершённом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области. По информации ТАСС, решение касается всех обвиняемых, проходящих по делу. Суд постановил оставить их под стражей ещё на три месяца.

"Суд продлил обвиняемым по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца", — сказал участник процесса ТАСС.

Почему дело рассматривается как особо тяжкое

Собеседник агентства уточнил, что речь идёт о разбирательстве по обвинению в совершении террористического акта. Этот статус напрямую влияет на подход к мерам пресечения: такие дела относятся к категории особо тяжких, а суды, как правило, рассматривают вопрос об аресте с учётом общественной опасности преступления и тяжести предъявленного обвинения.

По данным ТАСС, продление ареста оформлено как единое решение в отношении всех обвиняемых.

До какой даты продлён арест

Суд установил общий срок содержания под стражей до 7 апреля 2026 года.

