Евгений Серебряков, подозреваемый в организации взрыва автомобиля в Москве, утверждал, что ему обещали получение украинского паспорта. Это он заявил на допросе, видеозапись которого опубликовал Следственный комитет. По его словам, после инцидента он планировал покинуть Россию и уехать на Украину.

На вопрос о наличии паспорта Украины или государства Евросоюза Серебряков ответил, что не имел его при себе, но предполагал, что его должны были передать анонимные лица на месте задержания. Кроме того, он сообщил, что получил средства от своего куратора на покрытие расходов и что встречался с ним, неким Ильей, в Стамбуле, предполагая, что тот был связан со Службой безопасности Украины.

Серебряков также рассказал, что после встречи в Турции он забрал компоненты для сборки взрывного устройства по указанию куратора, который предложил ликвидировать высокопоставленного офицера. Под контролем куратора он собрал устройство и заложил его под автомобиль. В качестве дополнительного вознаграждения, помимо украинского гражданства, ему обещали сумму от 10 до 20 тысяч долларов.

В результате взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, произошедшего 24 июля на Синявинской улице в Москве, пострадали мужчина и женщина. Согласно источникам, раненый офицер являлся руководителем подразделения Генштаба Минобороны. Серебрякова задержали в Турции в тот же день, а Замоскворецкий суд заочно арестовал его по обвинениям в покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия. Он был доставлен в Россию в ночь на 26 июля.

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского категорически опровергла любую причастность Киева к инциденту.

Фото: From Wikimedia Commons/ Cekay (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)