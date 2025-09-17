Слова стоили дорого: пензенца оштрафовали на 400 тысяч за посты в Telegram

21-летний молодой человек из Пензенской области понёс наказание за свои высказывания в Telegram. Его публикации были замечены сотрудниками ФСБ.

Суть обвинений

"Подсудимый, являясь сторонником идеологии нацизма, неоднократно публично оправдывал деятельность украинской националистической организации, признанной в Российской Федерации террористической", — сообщили в региональном управлении ФСБ.

Решение суда

Центральный окружной военный суд признал его виновным и назначил наказание:

штраф в размере 400 тысяч рублей ;

запрет сроком на 2 года на любую деятельность, связанную с администрированием сайтов и интернет-каналов.

Таким образом, молодому человеку предстоит не только выплатить крупную сумму, но и временно отказаться от любой деятельности в цифровой сфере.