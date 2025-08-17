Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
© commons.wikimedia.org by The White House is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 16:38

Байденовской войне конец: какие гарантии готовят США и Россия для Украины

На встрече Трампа и Зеленского будет обсуждаться территориальный вопрос — Уиткофф

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что на предстоящих переговорах Дональда Трампа с Владимиром Зеленским будет поднят вопрос территориального урегулирования. По его словам, Вашингтон и Москва уже достигли предварительных договорённостей о гарантиях безопасности для Украины, детали которых сейчас прорабатываются, пишет Shot.

В свою очередь госсекретарь Марко Рубио в своём заявлении подчеркнул, что администрация Белого дома рассматривает полноценный мирный договор как оптимальный способ завершения конфликта, а не просто временное перемирие. Сам Трамп, комментируя ситуацию, назвал войну ошибкой предыдущей администрации и выразил удовлетворение результатами недавней встречи с Владимиром Путиным, отметив существенный прогресс в двусторонних отношениях.

"Этой тупой байденовской войне пора закончиться" — сказал Трамп.

Американский лидер также призвал международное сообщество внимательно следить за развитием событий, пообещав в ближайшее время представить конкретные предложения по урегулированию. Политологи отмечают, что предстоящие переговоры могут стать поворотным моментом в затянувшемся конфликте, хотя детали возможных компромиссов пока остаются нераскрытыми.

Встреча Зеленского с Трампом пройдет 18 августа в присутствии главы ЕК и некоторых лидеров стран Евросоюза.

