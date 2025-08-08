Сложный обмен: какие территории Украина потеряет по плану Трампа

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме раскрыл детали своего предложения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон предлагает Киеву пойти на территориальные уступки, в то время как Россия должна вернуть часть занятых районов. Трамп подчеркнул, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский заинтересованы в мирном решении, а стороны уже близки к разрешению кризиса.

Американский лидер подтвердил, что его встреча с Путиным состоится "очень скоро" в "популярном" месте, которое пока не раскрывается. Он также отметил, что Зеленский "получает все необходимое" для продвижения переговорного процесса, но должен быть готов "подписать" соглашение. При этом Трамп избегал формулировки "последний шанс на мир", называя вопрос территориального обмена "сложным", но потенциально выгодным для обеих сторон.

Согласно источникам, обсуждается вариант, при котором Украина откажется от Крыма и части Донбасса в обмен на вывод российских войск с других территорий. Однако такой сценарий вызывает опасения у Киева и европейских союзников, которые опасаются, что это закрепит позиции России.

Трамп добавил, что без вмешательства США конфликт мог бы перерасти в мировую войну. В ближайшие дни ожидается его встреча с Путиным, где будут окончательно согласованы условия возможного перемирия. Встреча лидеров может пройти в ОАЭ, Венгрии или Швейцарии. Трамп рассматривает снятие санкций с России в случае успеха переговоров. Между тем, некоторые источники сообщают, что Украина разрабатывает альтернативный план с ЕС на случай провала плана Трампа.