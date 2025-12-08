Территории превратились в красную линию: Зеленский признал, что компромисса не видно даже на горизонте

Высказывания Владимира Зеленского о ходе переговоров вновь обозначили пределы возможных договорённостей, особенно в части территориального вопроса, который остаётся принципиальным для Киева. Об этом сообщают украинские СМИ, приводя его слова о том, что компромисс в этой сфере пока не найден.

По словам Зеленского, Украина не может рассматривать вариант передачи каких-либо территорий. Он отметил, что подобный шаг противоречил бы конституции страны, а также «международному и моральному праву». Заявление подчёркивает, что территориальный аспект остаётся одним из наиболее чувствительных и сложных в политических консультациях.

Украинская сторона связывает его не только с юридическими нормами, но и с вопросами национального самоопределения и внутренней стабильности. Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров удалось сократить предложенный США мирный план: количество пунктов уменьшили с 28 до 20. Он пояснил, что из документа убрали положения, которые оказались противоречивыми для Украины.

Такой пересмотр отражает попытку адаптировать предложенную структуру к текущим условиям и сделать её более приемлемой для Киева. Однако отсутствие найденного компромисса по территориальному вопросу показывает, что ключевой блок будущего соглашения пока остаётся нерешённым, отмечают аналитики.