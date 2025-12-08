Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:30

Территории превратились в красную линию: Зеленский признал, что компромисса не видно даже на горизонте

Зеленский заявил, что компромисс по территориальному вопросу не найден

Высказывания Владимира Зеленского о ходе переговоров вновь обозначили пределы возможных договорённостей, особенно в части территориального вопроса, который остаётся принципиальным для Киева. Об этом сообщают украинские СМИ, приводя его слова о том, что компромисс в этой сфере пока не найден.

По словам Зеленского, Украина не может рассматривать вариант передачи каких-либо территорий. Он отметил, что подобный шаг противоречил бы конституции страны, а также «международному и моральному праву». Заявление подчёркивает, что территориальный аспект остаётся одним из наиболее чувствительных и сложных в политических консультациях.

Украинская сторона связывает его не только с юридическими нормами, но и с вопросами национального самоопределения и внутренней стабильности. Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров удалось сократить предложенный США мирный план: количество пунктов уменьшили с 28 до 20. Он пояснил, что из документа убрали положения, которые оказались противоречивыми для Украины.

Такой пересмотр отражает попытку адаптировать предложенную структуру к текущим условиям и сделать её более приемлемой для Киева. Однако отсутствие найденного компромисса по территориальному вопросу показывает, что ключевой блок будущего соглашения пока остаётся нерешённым, отмечают аналитики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Южная Корея разработала приложение для отслеживания сталкеров — Минюст 05.12.2025 в 9:00
Это не шпионский триллер, а реальность: приложение покажет, где преследователь, и проложит путь к спасению

Южная Корея готовит приложение против сталкинга: карта покажет преследователя в реальном времени, а тревогу в полицию можно отправить в один клик.

Читать полностью » Италия потеряла 60% экспорта в Россию из-за санкций ЕС — Торрембини 05.12.2025 в 8:34
Шок для итальянской экономики: каждый второй товар для России больше не поставляется

Италия, по оценке бизнеса, потеряла около 60% экспорта в Россию из-за санкций ЕС. О каких суммах и сроках восстановления говорят в отрасли?

Читать полностью » Россия и Китай подписали исторический безвизовый режим, открывая новые возможности — ТАСС 04.12.2025 в 15:56
Россия и Китай становятся друзьями без паспортов: как безвизовый режим меняет правила игры

Россия и Китай за 76 лет дипломатических отношений стали настоящими партнерами в самых разных областях, от энергетики до культуры, открывая новые горизонты для сотрудничества.

Читать полностью » Мария Захарова подчеркнула важность конфиденциальности переговоров по Украине — ТАСС 04.12.2025 в 15:55
Мирный процесс без публичных заявлений: что стояло за встречей Уиткоффа и Кушнера в Москве

Визит американских эмиссаров в Москву сосредоточен на мирных инициативах для Украины. Речь идет о результатах, а не о публичных шоу.

Читать полностью » В Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,6 04.12.2025 в 11:35
Город проснулся от подземного рывка: землетрясение заставило жителей Алматы выбегать из домов

В Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,6. Жители почувствовали толчки, школы эвакуированы. Данных о пострадавших пока нет.

Читать полностью » Скотт Бессент заявил, что Китай остаётся стратегическим конкурентом США 04.12.2025 в 6:09
США и Китай играют в шахматы вслепую: новая предсказуемая конкуренция меняет мировую арену

Министр финансов США прогнозирует долгосрочную стратегическую конкуренцию с Китаем, при этом диалог Трампа и Си Цзиньпина открывает путь к серии встреч в 2026 году.

Читать полностью » Сенаторы США потребовали запретить применение силы против Венесуэлы без одобрения Конгресса — Тим Кейн 04.12.2025 в 6:09
Война в коридорах власти: сенаторы США пытаются перехватить контроль над ударом по Венесуэле

Американские сенаторы требуют ограничить полномочия Трампа после его заявлений о возможных ударах по Венесуэле, тогда как регион сталкивается с ростом напряжённости.

Читать полностью » Скотт Бессент рассматривается кандидатом на пост главы Национального экономического совета — Bloomberg 04.12.2025 в 6:09
Смена фигур в тени Овального кабинета: кадровые интриги вокруг Бессента раскручиваются с новой силой

Скотт Бессент может получить новую ключевую роль в экономическом блоке Белого дома, а обсуждения вокруг кандидатуры Кевина Хассета усиливают интригу вокруг будущего ФРС.

Читать полностью »

Новости
Общество
Путин утвердил призыв запасников на военные сборы в 2026 году
Наука
С 2001 года Земля отражает меньше солнечного света в космос — PNAS
Спорт и фитнес
Силовые тренировки повышают долголетие и укрепляют здоровье — Джо Стоун
Питомцы
Движение клеток вызвало неровности узоров животных, похожие на реальные — Matter
Авто и мото
Роботизированная коробка с двойным сцеплением обеспечивает ускорение без разрыва мощности — автомеханики
ЦФО
Собянин предложил оператора по КРТ, который избавит регионы от "войны труб"
Туризм
Нестани привлекает путешественников своими живописными пейзажами и тишиной — эксперт
Еда
Кулинары предложили пошаговый рецепт запеканки с курицей и сыром — Life Taste
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet