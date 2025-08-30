Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

От йорка до питбуля: 20 пород терьеров, о которых мало кто знал

Какие бывают терьеры: полный перечень пород с описанием

Они рождены для охоты, но давно покорили сердца миллионов людей как лучшие друзья семьи. Террьеры — это собаки с особым темпераментом: смелые, игривые, энергичные и очень преданные.

Сегодня эта группа пород насчитывает десятки представителей: от крошечного йоркширского терьера до внушительного питбуля. Их объединяет одно — любовь к жизни и потребность в движении.

Что значит "терьер"?

Само название происходит от латинского слова terrari — "земля". И это неспроста: изначально терьеры охотились на животных, прятавшихся в норах, поэтому им приходилось копать и работать под землёй.

Отсюда и характер — активность, бесстрашие и упрямство. Эти собаки требуют терпения и настойчивости в воспитании, но при правильном подходе становятся настоящими членами семьи.

Общие черты терьеров

  • Компактные размеры — чаще всего от маленьких до средних.
  • Сильный темперамент: смелые, живые, иногда упрямые.
  • Интеллект — легко обучаются, но требуют последовательности.
  • Территориальность — нуждаются в ранней социализации.
  • Энергичность — ежедневные прогулки обязательны.

20 пород терьеров: от крупных до миниатюрных

1. Эрдельтерьер.

Самый крупный среди терьеров: рост до 61 см. Полон энергии, любит спорт и отлично ладит с детьми.

2. Бультерьер.

Узнаваем по вытянутой морде. Умный, преданный, но упрямый. Требует ранней дрессировки.

3. Йоркширский терьер

Маленький и пушистый любимец квартирных жителей. Ласковый, но обожает игры и внимание.

4. Бостон-терьер

Собака-компаньон, не нуждается в длинных прогулках. Спокойный и нежный.

5. Джек-рассел-терьер

Небольшой, но взрывной. Ему нужны активные хозяева и много игр.

6. Стаффордширский бультерьер

Вызывает уважение внешностью, но на деле — ласковый и нежный пёс.

7. Американский питбультерьер

Сильный и смелый, но в то же время нежный. Главное — правильная дрессировка с щенячьего возраста.

8. Цвергшнауцер

Общительный и умный, нуждается в активности и постоянном внимании семьи.

9. Вест-хайленд-уайт-терьер

Белоснежный "вестик" обожает детей и подвижные игры.

10. Шотландский терьер

Небольшой, независимый, но смелый и энергичный.

11. Американский стаффордширский терьер

Крепкий и мускулистый, но ласковый и послушный.

12. Фокстерьер

Бывают гладко- и жесткошерстные. Независимые, любопытные и очень энергичные.

13. Вельштерьер

Весёлый и преданный охотник, хорошо ладит с детьми.

14. Бедлингтон-терьер

Собака с внешностью овцы, но храбрый и верный защитник.

15. Бордер-терьер

Маленький, но решительный. Дружелюбный и семейный.

16. Бразильский терьер

Любознательный и энергичный "лисенок" из Бразилии.

17. Американский голый терьер

Редкая и необычная порода без шерсти, но с огромной энергией.

18. Австралийский терьер

Самый миниатюрный среди терьеров. Жизнерадостный, активный и общительный.

19. Ирландский терьер

С рыжеватой шерстью и бесстрашным характером. Нуждается в дрессировке.

20. Манчестерский терьер

Компактный, элегантный и один из самых умных среди терьеров.

