От йорка до питбуля: 20 пород терьеров, о которых мало кто знал
Они рождены для охоты, но давно покорили сердца миллионов людей как лучшие друзья семьи. Террьеры — это собаки с особым темпераментом: смелые, игривые, энергичные и очень преданные.
Сегодня эта группа пород насчитывает десятки представителей: от крошечного йоркширского терьера до внушительного питбуля. Их объединяет одно — любовь к жизни и потребность в движении.
Что значит "терьер"?
Само название происходит от латинского слова terrari — "земля". И это неспроста: изначально терьеры охотились на животных, прятавшихся в норах, поэтому им приходилось копать и работать под землёй.
Отсюда и характер — активность, бесстрашие и упрямство. Эти собаки требуют терпения и настойчивости в воспитании, но при правильном подходе становятся настоящими членами семьи.
Общие черты терьеров
- Компактные размеры — чаще всего от маленьких до средних.
- Сильный темперамент: смелые, живые, иногда упрямые.
- Интеллект — легко обучаются, но требуют последовательности.
- Территориальность — нуждаются в ранней социализации.
- Энергичность — ежедневные прогулки обязательны.
20 пород терьеров: от крупных до миниатюрных
1. Эрдельтерьер.
Самый крупный среди терьеров: рост до 61 см. Полон энергии, любит спорт и отлично ладит с детьми.
2. Бультерьер.
Узнаваем по вытянутой морде. Умный, преданный, но упрямый. Требует ранней дрессировки.
3. Йоркширский терьер
Маленький и пушистый любимец квартирных жителей. Ласковый, но обожает игры и внимание.
4. Бостон-терьер
Собака-компаньон, не нуждается в длинных прогулках. Спокойный и нежный.
5. Джек-рассел-терьер
Небольшой, но взрывной. Ему нужны активные хозяева и много игр.
6. Стаффордширский бультерьер
Вызывает уважение внешностью, но на деле — ласковый и нежный пёс.
7. Американский питбультерьер
Сильный и смелый, но в то же время нежный. Главное — правильная дрессировка с щенячьего возраста.
8. Цвергшнауцер
Общительный и умный, нуждается в активности и постоянном внимании семьи.
9. Вест-хайленд-уайт-терьер
Белоснежный "вестик" обожает детей и подвижные игры.
10. Шотландский терьер
Небольшой, независимый, но смелый и энергичный.
11. Американский стаффордширский терьер
Крепкий и мускулистый, но ласковый и послушный.
12. Фокстерьер
Бывают гладко- и жесткошерстные. Независимые, любопытные и очень энергичные.
13. Вельштерьер
Весёлый и преданный охотник, хорошо ладит с детьми.
14. Бедлингтон-терьер
Собака с внешностью овцы, но храбрый и верный защитник.
15. Бордер-терьер
Маленький, но решительный. Дружелюбный и семейный.
16. Бразильский терьер
Любознательный и энергичный "лисенок" из Бразилии.
17. Американский голый терьер
Редкая и необычная порода без шерсти, но с огромной энергией.
18. Австралийский терьер
Самый миниатюрный среди терьеров. Жизнерадостный, активный и общительный.
19. Ирландский терьер
С рыжеватой шерстью и бесстрашным характером. Нуждается в дрессировке.
20. Манчестерский терьер
Компактный, элегантный и один из самых умных среди терьеров.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru