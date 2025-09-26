Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
древнеегипетские сосуды
древнеегипетские сосуды
© commons.wikimedia by Einsamer Schütze is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:22

Терракотовый фаллос и рагу из конины: археологи нашли доказательства древних обрядов Сицилии

Лошади одомашнены на Сицилии на тысячу лет раньше предположений — установил профессор Давиде Танаси

Недавнее исследование археологов полностью изменило представления о доисторической Сицилии. До этого момента считалось, что лошади появились на острове не ранее первого тысячелетия до нашей эры. Однако группа учёных под руководством профессора Давиде Танаси из Университета Южной Флориды доказала обратное: эти животные были на Сицилии уже в раннем бронзовом веке (3500-2100 гг. до н. э.) и играли заметную роль в рационе древних жителей.

Результаты опубликованы в научном журнале PLOS One и вызвали большой резонанс среди специалистов.

Новые данные и археологические находки

"Лошадь была одним из самых преобразующих животных в древних цивилизациях, определяя мобильность, военное дело, охоту, сельское хозяйство, экономику и религию. Доказательство того, что коренные жители Сицилии имели доступ к лошадям на тысячу лет раньше, чем считалось, существенно изменяет существующие представления об одомашнивании и использовании лошадей. Большая часть артефактов, которые мы нашли, — керамические обломки кухонной и столовой посуды", — сказал Танаси.

Раскопки проводились у подножия горы Полиццелло. Именно здесь были найдены керамические обломки, относящиеся к бронзовому веку, а также предметы, характерные для культовых ритуалов.

Учёные обнаружили крупную чашу-пьедестал, которая, как предполагается, использовалась во время коллективных трапез. В ней могли готовить конское мясо — возможно, в форме рагу. Еду распределяли по небольшим мискам, из которых ели участники обряда.

"Керамическое собрание содержало очень большую чашу-пьедестал, которая, вероятно, находилась в центре общего ритуала. Вероятно, в ней готовилось конское мясо, возможно, в виде рагу. Участники ритуала брали порции в небольшие миски, из которых они ели. Мы не можем сказать, что именно происходило во время ритуалов, но этнографические данные подсказывают, что могли исполняться молитвы, пения и танцы", — отметил Танаси.

Среди находок также оказался крупный терракотовый фаллос — символ плодородия. По мнению исследователей, он указывает на использование места для обрядов, связанных с обеспечением урожайности и продолжения рода.

Методы исследования

Учёные применили протеомный анализ — технологию, позволяющую выявлять белковые следы на поверхности древних предметов. В образцах сосудов было зафиксировано чёткое биомолекулярное присутствие конины.

"Протеомный анализ органических остатков выявил четкое биомолекулярное присутствие продуктов из конины в значительной части сосудов", — пояснил Танаси.

Таким образом, получены первые документальные доказательства того, что мясо лошадей употребляли в пищу жители Сицилии на тысячу лет раньше, чем предполагали археологи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: прежнее убеждение, что лошадей на Сицилии не было до I тысячелетия до н. э.
    Последствие: неверные выводы о культурном развитии региона.
    Альтернатива: новые данные показывают, что жители острова освоили использование лошадей значительно раньше.

  • Ошибка: недооценка роли животных в обрядах.
    Последствие: упрощённое понимание духовной жизни бронзового века.
    Альтернатива: трактовка находок в комплексе с этнографическими аналогиями.

  • Ошибка: игнорирование биомолекулярного анализа.
    Последствие: упущенные факты о питании древних народов.
    Альтернатива: применение современных методов лабораторной диагностики.

А что если…

А что если аналогичные исследования провести в других регионах Средиземноморья? Это может показать, что освоение лошадей происходило не локально, а массово, и что Сицилия могла быть важным транзитным пунктом между Европой и Африкой в бронзовом веке.

Плюсы и минусы нового открытия

Плюсы Минусы
Подтверждение раннего присутствия лошадей Сложность интерпретации ритуальных находок
Применение современных методов анализа Ограниченность археологического материала
Новые данные об обрядах и питании Возможность научных споров и пересмотра теорий
Изменение представлений о Сицилии Требуется дополнительное подтверждение

FAQ

Какое значение имело открытие?
Оно изменяет представления о культурном и хозяйственном развитии Сицилии в бронзовом веке.

Что нашли археологи кроме керамики?
Крупный терракотовый фаллос и другие предметы, указывающие на культ плодородия.

Почему открытие важно для истории Европы?
Оно позволяет пересмотреть пути одомашнивания и распространения лошадей по континенту.

Мифы и правда

  • Миф: конина в древности не использовалась в пищу.
    Правда: анализ показал её присутствие в сосудах.

  • Миф: лошади пришли на Сицилию только в античности.
    Правда: доказано их существование на острове в бронзовом веке.

  • Миф: найденные артефакты — бытовые предметы.
    Правда: они связаны с ритуалами и коллективными церемониями.

Исторический контекст

  1. Первые следы одомашнивания лошади датируются примерно 3500 г. до н. э. в степях Евразии.

  2. В бронзовом веке лошади стали ключевым ресурсом для военных и хозяйственных нужд.

  3. Сицилия, находящаяся на пересечении торговых путей, могла раньше других регионов перенять новые практики.

Сон и психология

Обрядовые трапезы с кониной, сопровождавшиеся пением и танцами, служили способом сплочения общины. Для психологии древнего общества это был элемент ритуального единства и коллективной идентичности.

Три интересных факта

  1. В бронзовом веке лошади считались не только пищевым ресурсом, но и священными животными.

  2. Терракотовые символы плодородия часто использовались на Средиземноморье, но находки таких размеров редки.

  3. Применение протеомного анализа в археологии позволяет выявить следы пищи спустя тысячи лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во дворце VIII века найдена уникальная настенная роспись с религиозным сюжетом вчера в 23:47

В древнем дворце нашли то, что считали утерянным навсегда: редчайшие фрески согдийцев

В Таджикистане нашли редкую фреску VIII века: жрецы совершают огненный ритуал во дворце Санджара-Шаха. Она раскрывает религиозную жизнь согдийцев.

Читать полностью » Во Фрайбурге обнаружена гончарная мастерская XIV века с коллекцией детских игрушек вчера в 23:13

Немецкие археологи в шоке: 700-летние игрушки перевернули представление о Средневековье

Во Фрайбурге археологи нашли гончарную мастерскую XIV века с десятками глиняных игрушек. Эти находки раскрывают детство в Средневековье.

Читать полностью » Анализ ДНК неандертальцев помог установить точную дату прибытия первых людей в Австралию вчера в 22:40

Миф о древних австралийцах рухнул: генетика показала правду о первых поселенцах

Новые генетические данные о ДНК неандертальцев указывают, что заселение Австралии произошло не 65 000, а менее 50 000 лет назад.

Читать полностью » В Шанлыурфе обнаружены жилые дома эпохи неолита с ритуальными колоннами вчера в 22:07

Древние турки придумали то, что мы не могли представить: дома с храмовыми колоннами

В Сайбурче (Шанлыурфа) археологи нашли более 50 неолитических построек с Т-образными колоннами. Поселение показывает, как ритуал и быт были единым целым.

Читать полностью » В формации Вайпара Гринсэнд найдены останки древних пингвинов возрастом 57–62 млн лет вчера в 21:34

Новая Зеландия хранила тайну: здесь жили пингвины, которых мы не узнали бы

Учёные описали четыре новых вида древних пингвинов с длинными клювами. Окаменелости из Новой Зеландии раскрывают тайны их эволюции после вымирания динозавров.

Читать полностью » В Турции обнаружен римский стадион возрастом 1800 лет вчера в 21:02

Стадион в скале возрастом 1800 лет: археологи не могут объяснить, как это построили

Археологи нашли в Сиедре римский стадион возрастом 1800 лет. Он был высечен в скале и вмещал до 3000 зрителей, служа центром спорта и ритуалов.

Читать полностью » Гибриды мамонтов существовали на протяжении 11 тысяч лет вчера в 20:39

Древние гиганты устроили любовный союз: как шерстистые и колумбийские мамонты создали новую расу

Новое исследование показало: шерстистые и колумбийские мамонты регулярно скрещивались, а их гибриды жили тысячелетиями. Это меняет взгляд на эволюцию.

Читать полностью » Египетские мастера V династии создали необычную семейную статую с элементами барельефа вчера в 20:23

Археологи нашли статую, которая ломает все представления о древнеегипетском искусстве

Археологи нашли уникальную статую в Саккаре: дочь изображена в барельефе, а родители — в объёме. Это меняет взгляд на искусство Древнего царства.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные Университета Этвёша Лоранда: собаки не испытывают долгой тоски после разлуки со щенками
Садоводство

Садовые дорожки должны быть извилистыми на маленьких участках — сообщила Софья Тихомирова
Авто и мото

NHTSA проверяет 17,2 тысячи электрофургонов Rivian EDV из-за возможных дефектов ремней безопасности
Туризм

Путеводитель по Абхазии: транспорт, сезоны и ключевые локации у моря
Туризм

Арт-кластеры России: лектории, выставки и гид по локальным подаркам
Еда

Торт с клубникой и сливками на основе желатина сохраняет форму при комнатной температуре
Дом

Ремонт новостроек и вторичного жилья под ключ: что нужно учитывать
Еда

Телячий стейк сохраняет сочность при жарке на сковороде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet