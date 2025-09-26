Недавнее исследование археологов полностью изменило представления о доисторической Сицилии. До этого момента считалось, что лошади появились на острове не ранее первого тысячелетия до нашей эры. Однако группа учёных под руководством профессора Давиде Танаси из Университета Южной Флориды доказала обратное: эти животные были на Сицилии уже в раннем бронзовом веке (3500-2100 гг. до н. э.) и играли заметную роль в рационе древних жителей.

Результаты опубликованы в научном журнале PLOS One и вызвали большой резонанс среди специалистов.

Новые данные и археологические находки

"Лошадь была одним из самых преобразующих животных в древних цивилизациях, определяя мобильность, военное дело, охоту, сельское хозяйство, экономику и религию. Доказательство того, что коренные жители Сицилии имели доступ к лошадям на тысячу лет раньше, чем считалось, существенно изменяет существующие представления об одомашнивании и использовании лошадей. Большая часть артефактов, которые мы нашли, — керамические обломки кухонной и столовой посуды", — сказал Танаси.

Раскопки проводились у подножия горы Полиццелло. Именно здесь были найдены керамические обломки, относящиеся к бронзовому веку, а также предметы, характерные для культовых ритуалов.

Учёные обнаружили крупную чашу-пьедестал, которая, как предполагается, использовалась во время коллективных трапез. В ней могли готовить конское мясо — возможно, в форме рагу. Еду распределяли по небольшим мискам, из которых ели участники обряда.

"Керамическое собрание содержало очень большую чашу-пьедестал, которая, вероятно, находилась в центре общего ритуала. Вероятно, в ней готовилось конское мясо, возможно, в виде рагу. Участники ритуала брали порции в небольшие миски, из которых они ели. Мы не можем сказать, что именно происходило во время ритуалов, но этнографические данные подсказывают, что могли исполняться молитвы, пения и танцы", — отметил Танаси.

Среди находок также оказался крупный терракотовый фаллос — символ плодородия. По мнению исследователей, он указывает на использование места для обрядов, связанных с обеспечением урожайности и продолжения рода.

Методы исследования

Учёные применили протеомный анализ — технологию, позволяющую выявлять белковые следы на поверхности древних предметов. В образцах сосудов было зафиксировано чёткое биомолекулярное присутствие конины.

"Протеомный анализ органических остатков выявил четкое биомолекулярное присутствие продуктов из конины в значительной части сосудов", — пояснил Танаси.

Таким образом, получены первые документальные доказательства того, что мясо лошадей употребляли в пищу жители Сицилии на тысячу лет раньше, чем предполагали археологи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : прежнее убеждение, что лошадей на Сицилии не было до I тысячелетия до н. э.

Последствие : неверные выводы о культурном развитии региона.

Альтернатива : новые данные показывают, что жители острова освоили использование лошадей значительно раньше.

Ошибка : недооценка роли животных в обрядах.

Последствие : упрощённое понимание духовной жизни бронзового века.

Альтернатива : трактовка находок в комплексе с этнографическими аналогиями.

Ошибка: игнорирование биомолекулярного анализа.

Последствие: упущенные факты о питании древних народов.

Альтернатива: применение современных методов лабораторной диагностики.

А что если…

А что если аналогичные исследования провести в других регионах Средиземноморья? Это может показать, что освоение лошадей происходило не локально, а массово, и что Сицилия могла быть важным транзитным пунктом между Европой и Африкой в бронзовом веке.

Плюсы и минусы нового открытия

Плюсы Минусы Подтверждение раннего присутствия лошадей Сложность интерпретации ритуальных находок Применение современных методов анализа Ограниченность археологического материала Новые данные об обрядах и питании Возможность научных споров и пересмотра теорий Изменение представлений о Сицилии Требуется дополнительное подтверждение

FAQ

Какое значение имело открытие?

Оно изменяет представления о культурном и хозяйственном развитии Сицилии в бронзовом веке.

Что нашли археологи кроме керамики?

Крупный терракотовый фаллос и другие предметы, указывающие на культ плодородия.

Почему открытие важно для истории Европы?

Оно позволяет пересмотреть пути одомашнивания и распространения лошадей по континенту.

Мифы и правда

Миф : конина в древности не использовалась в пищу.

Правда : анализ показал её присутствие в сосудах.

Миф : лошади пришли на Сицилию только в античности.

Правда : доказано их существование на острове в бронзовом веке.

Миф: найденные артефакты — бытовые предметы.

Правда: они связаны с ритуалами и коллективными церемониями.

Исторический контекст

Первые следы одомашнивания лошади датируются примерно 3500 г. до н. э. в степях Евразии. В бронзовом веке лошади стали ключевым ресурсом для военных и хозяйственных нужд. Сицилия, находящаяся на пересечении торговых путей, могла раньше других регионов перенять новые практики.

Сон и психология

Обрядовые трапезы с кониной, сопровождавшиеся пением и танцами, служили способом сплочения общины. Для психологии древнего общества это был элемент ритуального единства и коллективной идентичности.

