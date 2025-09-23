Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Терракотовая армия
Терракотовая армия
© commons.wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:17

Как увидеть Терракотовую армию в Сиане: советы для путешественников

Путешественники отмечают масштаб и атмосферу музея в Сиане

Терракотовая армия — одна из самых известных достопримечательностей Китая. Тысячи глиняных воинов, созданных более двух тысяч лет назад, стали символом могущества первой китайской империи. Для туриста посещение этого памятника — возможность прикоснуться к истории мирового масштаба.

История находки

Армию обнаружили случайно в 1974 году крестьяне, копавшие колодец. Под землёй оказались тысячи фигур воинов и лошадей, созданных для охраны императора Цинь Шихуанди в загробном мире. Сегодня комплекс считается одним из величайших археологических открытий XX века.

Масштаб армии

По оценкам учёных, здесь находится более 8 тысяч фигур, каждая из которых уникальна. Воины отличаются лицами, прическами, доспехами и выражениями. Это не просто статуи, а настоящая армия, созданная в натуральную величину.

Как увидеть

Терракотовая армия находится в музее-резерве близ города Сиань, провинция Шэньси. Основные залы комплекса включают три больших раскопа:

  • Яма №1 — самая впечатляющая, с сотнями воинов в боевых порядках.
  • Яма №2 — более сложная структура с кавалерией и лучниками.
  • Яма №3 — штаб армии, где археологи нашли фигур генералов.

Практика посещения

Как добраться. Из центра Сианя ходят автобусы и экскурсионные маршруты. Поездка занимает около часа.

Лучшее время. Весна и осень, когда погода мягкая. Летом здесь жарко, а зимой прохладно.

Советы туристам. Приходить лучше утром, чтобы избежать больших толп. Для удобства есть аудиогиды и экскурсии на разных языках.

Атмосфера для туриста

Туристы отмечают, что при виде армии испытывают сильное впечатление: тишина залов и величие фигур создают ощущение, будто ты оказался свидетелем древней истории.

Терракотовая армия — это не просто музей, а возможность увидеть древний Китай воочию. Путешествие в Сиань ради встречи с глиняными воинами становится одним из главных впечатлений от поездки по Поднебесной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МИД сообщил об отсутствии конструктивного подхода США к возобновлению рейсов вчера в 20:58

Билеты есть, рейсов нет: как россияне добираются в США через третьи страны

МИД сообщил, что Россия продолжает добиваться восстановления рейсов в США. Почему переговоры буксуют и какие трудности ждут пассажиров?

Читать полностью » В 18 регионах России стартовал эксперимент по легализации гостевых домов вчера в 19:24

Одно слово рушит планы: как три буквы ставят крест на легализации гостевых домов

Владельцы гостевых домов рискуют не пройти аккредитацию из-за формальностей в документах. Как три буквы ставят под угрозу легализацию?

Читать полностью » В парке Исимангалисо можно увидеть миграцию китов с июня по декабрь вчера в 18:31

Земля китов и черепах: парк, ставший чудом ЮНЕСКО

Уникальный парк Исимангалисо в Южной Африке: здесь мигрируют киты, гнездятся черепахи, а саванна встречается с океаном. Откройте для себя чудо всемирного наследия ЮНЕСКО!

Читать полностью » Латвия прекращает автобусное сообщение с Россией и Белоруссией сегодня в 17:52

Латвия отрезает колёса: прямые автобусы в Россию и Белоруссию уходят в прошлое

Латвия прекращает автобусные рейсы в Россию и Белоруссию, что повлияет на пассажиров. Увеличатся сроки в пути и цены. Как адаптироваться к изменениям?

Читать полностью » Как пройти безвизовый транзит в Китае за 34 минуты: личный опыт путешественницы вчера в 16:28

144 часа без визы в Китае: как избежать задержек на пограничном контроле

Узнайте, как за 34 минуты пройти безвизовый контроль в Пекине! Полезные советы и секреты, которые помогут сэкономить ваше время.

Читать полностью » Флаг-близнец Монако, копи-лювак и лапша-рекордсмен: чем удивляет Индонезия вчера в 15:26

Под гул землетрясений: как Индонезия остаётся раем для туристов

Индонезия — это не только вулканы и пляжи, но и удивительные культурные особенности, рекорды и гастрономические смелости! Узнайте, что стоит за этими удивительными фактами.

Читать полностью » В АТОР прогнозируют временное снижение бронирований туров в Крым вчера в 15:24

Туристы ждут, туроператоры звонят: что происходит с поездками после событий в Форосе

После атаки в Форосе туроператоры на связи с клиентами, аннуляций пока нет. Но к середине недели возможен спад спроса на туры в Крым.

Читать полностью » Паровозное депо вчера в 14:24

Москва прячет портал в XIX век: депо "Подмосковная" оживает паром и гулом локомотивов

Узнайте, как паровозное депо 'Подмосковная' в Москве сочетает историческую экспозицию и действующую железнодорожную инфраструктуру. Погружение в XIX век ждет вас!

Читать полностью »

Новости
Наука

Профессор Сабина Руо и Роуз К. Бидо объяснили, что цвет отражает ценности поколений
Дом

Специалисты назвали технологии защиты ключей для дома и офиса
Авто и мото

Механики объяснили, как парковать машину с МКПП зимой без нагрузки на коробку
Спорт и фитнес

Комплекс упражнений с гирей помогает сжигать калории и укреплять мышцы
Садоводство

Эксперт Петр Синьковский уточнил, что еловый лапник помогает удерживать снег и защищает почву от промерзания
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер: интенсивность тренировок определяет рост мышц и силы
Наука

NASA: новая миссия позволит получать данные о солнечном ветре за 30 минут
Дом

Специалисты советуют использовать пастельные оттенки и минимализм для спокойного сна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet