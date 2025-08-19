Как использовать осколки терракоты: 5 неожиданных идей для вашего сада

Поврежденные терракотовые горшки необязательно выбрасывать — садоводы уверяют, что они могут послужить практичными и декоративными элементами на участке. Хрупкая посуда, подверженная трещинам, легко обретает "вторую жизнь" в ландшафте: от создания бордюров до организации укрытий для животных и даже миниатюрных каменных садов.

Создание окантовки

Мастер-садовник Джим Лапик из программы "Мастер-садовник штата Пенсильвания" рассказал, что использует осколки терракоты для обрамления садовых холмов. По его словам, такие детали не только удерживают почву, но и выделяют цветы — например, тысячелистник или бархатцы.

Метод "Гений Марты"

Один из любимых приемов Марты Стюарт связан с использованием осколков на дне кашпо. Это помогает предотвратить засорение дренажных отверстий и защищает растения от корневой гнили. Лапик также добавил, что сам применяет этот метод: кусочки заполняют пустоты в больших вазонах, позволяя тратить меньше земли, особенно когда выращиваются цветы с неглубокими корнями.

Вода для опылителей

Фрагменты терракоты можно превратить в миниатюрные поилки для пчёл, бабочек и даже мелких животных. Лапик заметил, что однажды жаба выбрала его импровизированный водоём в качестве "ванны".

Мини-сад камней

Садовник и дизайнер Саманта-Джейн Агбонтаен отметила, что из осколков легко сложить многоуровневую композицию для альпийских растений, кактусов или суккулентов. По её словам, тёплые оттенки терракоты удачно гармонируют с камнями, создавая миниатюрный горный пейзаж для террасы или патио.

Укрытие для жаб и лягушек

Для защиты этих природных "санитаров" участка Лапик рекомендует перевернуть уцелевший снизу горшок и углубить его в землю примерно на 5-7 см. Важно оставить входное отверстие, чтобы животные могли использовать такое укрытие в жару и прятаться от хищников.

Натуральная мульча

Агбонтаен добавила, что мелкие кусочки терракоты могут заменить химические средства против слизней и улиток. Их шероховатая поверхность неприятна для передвижения вредителей. Такой "барьер" стоит разложить вокруг салата, клубники или хост.