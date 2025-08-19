Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Горшки для цветов
Горшки для цветов
© unsplash.com by Igor Ovsyannykov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:32

Как использовать осколки терракоты: 5 неожиданных идей для вашего сада

5 креативных идей: как использовать поврежденные терракотовые горшки

Поврежденные терракотовые горшки необязательно выбрасывать — садоводы уверяют, что они могут послужить практичными и декоративными элементами на участке. Хрупкая посуда, подверженная трещинам, легко обретает "вторую жизнь" в ландшафте: от создания бордюров до организации укрытий для животных и даже миниатюрных каменных садов.

Создание окантовки
Мастер-садовник Джим Лапик из программы "Мастер-садовник штата Пенсильвания" рассказал, что использует осколки терракоты для обрамления садовых холмов. По его словам, такие детали не только удерживают почву, но и выделяют цветы — например, тысячелистник или бархатцы.

Метод "Гений Марты"
Один из любимых приемов Марты Стюарт связан с использованием осколков на дне кашпо. Это помогает предотвратить засорение дренажных отверстий и защищает растения от корневой гнили. Лапик также добавил, что сам применяет этот метод: кусочки заполняют пустоты в больших вазонах, позволяя тратить меньше земли, особенно когда выращиваются цветы с неглубокими корнями.

Вода для опылителей
Фрагменты терракоты можно превратить в миниатюрные поилки для пчёл, бабочек и даже мелких животных. Лапик заметил, что однажды жаба выбрала его импровизированный водоём в качестве "ванны".

Мини-сад камней
Садовник и дизайнер Саманта-Джейн Агбонтаен отметила, что из осколков легко сложить многоуровневую композицию для альпийских растений, кактусов или суккулентов. По её словам, тёплые оттенки терракоты удачно гармонируют с камнями, создавая миниатюрный горный пейзаж для террасы или патио.

Укрытие для жаб и лягушек
Для защиты этих природных "санитаров" участка Лапик рекомендует перевернуть уцелевший снизу горшок и углубить его в землю примерно на 5-7 см. Важно оставить входное отверстие, чтобы животные могли использовать такое укрытие в жару и прятаться от хищников.

Натуральная мульча
Агбонтаен добавила, что мелкие кусочки терракоты могут заменить химические средства против слизней и улиток. Их шероховатая поверхность неприятна для передвижения вредителей. Такой "барьер" стоит разложить вокруг салата, клубники или хост.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенняя подготовка газона определяет его здоровье весной вчера в 17:02

Зимний мороз не так страшен: всего три шага, чтобы газон легко пережил зиму и ожил весной

Правильный уход за газоном осенью — залог его густоты весной. Эксперты объясняют, как посев, удобрение и тест почвы помогают траве пережить морозы.

Читать полностью » В Карелии жители украшают входные зоны хвойными и камнем вчера в 16:11

Камень и хвоя вместо пластика и блёсток: что делает карельский дом "своим" в природе

Как оформить входную зону в Карелии так, чтобы зимой было удобно, а летом красиво? Несколько идей и примеров, которые работают круглый год.

Читать полностью » Новые нормы строительства заборов на дачных участках: советы эксперта Федора Васильева вчера в 15:49

Секретный материал для забора, который одобрят соседи – раскрываем правила, о которых вы не знали

Эксперт Федор Васильев раскрыл правила строительства забора на даче: выбор материалов, нормы высоты, согласование с соседями. Как избежать штрафов и создать надёжное ограждение — читайте в статье.

Читать полностью » Барбарис, кизильник и дёрен создают глухие зелёные стены на Сахалине вчера в 14:46

Вместо забора из профнастила: посадите это, и ваш участок станет теплее и уютнее — опыт сахалинских садоводов

Создайте уютный и защищенный участок на Сахалине с помощью живой изгороди! Узнайте, какие растения выбрать, как правильно посадить и ухаживать за ними, чтобы они выдержали суровый климат.

Читать полностью » 3 обязательных этапа подготовки теплицы к зиме для защиты будущего урожая вчера в 14:30

Секрет идеального урожая скрывается в осенней теплице — что делать нельзя ни в коем случае

Узнайте, как правильно провести осеннюю дезинфекцию теплицы: от удаления растительных остатков до обработки медным купоросом. Секреты защиты от фитофторы и зимующих вредителей для будущего урожая.

Читать полностью » Подсветка поперечными акцентами помогает визуально расширить сад в Томской области вчера в 13:36

Узкий участок в Томской области превращается в просторный сад: добавьте ширину земле, не покупая ни метра

Узкий участок в Томской области - не проблема! Эксперт делится приемами, которые визуально расширят пространство. Диагональ, цвет, посадки и свет сделают ваш сад просторнее.

Читать полностью » Ошибки при обрезке смородины, которые приводят к болезням и потере урожая вчера в 13:30

Старые ветки — скрытая угроза для урожая: что нужно вырезать в первую очередь на кустах смородины

Раскрываем секреты осенней обрезки смородины: как увеличить урожай в 2 раза, продлить жизнь кустов до 15 лет и защитить от болезней. Пошаговая инструкция для чёрных и красных сортов с важными нюансами обработки срезов.

Читать полностью » Удобрения для чеснока осенью: калий и фосфор вместо азота вчера в 12:29

Что прячут в почву опытные огородники перед посадкой чеснока — неожиданный ингредиент

Узнайте секреты осенней посадки чеснока: как глубина заделки, выбор предшественников и мульчирование влияют на зимовку. Советы по удобрениям и схема посадки для крупных головок.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джош Холлоуэй сыграет главную роль в фильме по роману "Одной секундой позже" Уильяма Форстена
Авто и мото

Автоэлектрик: аккумулятор почти не заряжается на холостом ходу двигателя
Спорт и фитнес

Грейсон Уикхэм, физиотерапевт: снижение VO₂ max до 20% происходит за месяц без кардио
Питомцы

Ветеринары рассказали, что чаще всего собаки пугаются громких звуков и фейерверков
Авто и мото

Коллекция автомобилей Алена Делона: Ferrari, Maserati и Lancia из его гаража
Спорт и фитнес

Тренеры рассказали, как выполнять программу с гребным тренажёром и медболом для разных уровней
Еда

Рецепт салата по-турецки: жареные помидоры, зелень и йогуртовый соус
Туризм

Кофейни Дубая на Джумейра-Бич-Роуд и Al Wasl Road: где попробовать флэт-уайт и матча
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru