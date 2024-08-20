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В Тернополе загорелось нефтехранилище, снабжающее ВСУ
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Лебедев: в Тернополе загорелось нефтехранилище, доставляющее ВСУ на фронт топливо

В Тернополе загорелось нефтехранилище, снабжающее ВСУ

В Тернополе во время удара загорелось нефтехранилище, откуда украинская армия получала топливо на линии боевого соприкосновения. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

"Ночью город Тернополь получил удар по военному объекту", — заявил Лебедев.

По его словам, украинские войска завезли большое количество горюче-смазочных материалов (ГСМ) на нефтехранилище "Тернопольнефтепродукт" около сортировочной станции, откуда топливо поставлялось подразделениям ВСУ к линии фронта от Донбасс до Сумской области.

Лебедев подчеркнул, что удар был нанесен во время заполнения топливом железнодорожных цистерн. При этом пожар до сих пор не потушили, есть также "небольшая детонация".

Фото: pxhere.com

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